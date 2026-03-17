Bengal Elections : મમતાએ 291 ઉમેદવારોનું લિસ્ટ કર્યું જાહેર, CMએ આ સીટ છોડી દીધી, શુભેન્દું સામે લેશે ટક્કર

West Bengal Assembly Elections 2026 : પશ્વિમ બંગાળમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી માટે ટીડીપીએ પણ ઉમેદવારોની જાહેરાત કરી દીધી છે. ટીએમસીએ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને ઉમેદવારોના નામ જાહેર કર્યા છે. બંગાળની સીએમ મમતા બેનર્જીએ ભવાનીપુરથી ચૂંટણી લડશે. એમની સામે ભાજપના દિગ્ગજ નેતા શુભેન્દુ અધિકારી ઉભા રહ્યાં છે. હવે વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભવાનીપુરની સીટ હોટ સીટ બની ગઈ છે. જોકે, મમતાએ વિધાનસભાની સીટ પરથી ચૂંટણી લડવાનું છોડી દીધું છે. 
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 17, 2026, 05:34 PM IST
  • પશ્વિમ બંગાળમાં ચૂંટણી માટે ટીએમસીએ ઉમેદવારોના નામ જાહેર કર્યા
  • નંદાગ્રામ સીટને મમતાએ કરી અલવિદા
  • હવે શુભેન્દુ અધિકારી સામે ટકરાશે મમતા બેનર્જી

West Bengal Assembly Elections 2026 : બંગાળમાં ચૂંટણી ચરમસીમા પર છે. ભવાનીપુર એ સીએમ મમતાની પરંપરાગત સીટ રહી છે. આ પહેલાં સીએમ મમતાએ આ વિધાનસભા સીટ પર પેટાચૂંટણી લડીને જીત મેળવી હતી. હવે બંગાળ ચૂંટણી લઈને એવું કહી શકાય કે મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી એ વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં પોતાના પૂર્વ પ્રતિપક્ષી ભાજપના શુભેન્દુ અધિકારી સામે ચૂંટણી લડશે. 

કોલકત્તામાં સીએમ મમતા બેનર્જી અને ટીડીપીના મહાસચિવ અભિષેક બેનર્જીએ પ્રદેશમાં બે ચરણમાં યોજાનારી ચૂંટણી સંદર્ભે 291 નામોની જાહેરાત કરી હતી. આ 291 ઉમેદવારોમાં ટીએમસીએ 52 મહિલાઓ, 95 SC-ST અને 47 અલ્પસંખ્યકોને ટિકિટ આપી છે. બાકીની 3 સીટો ટીએમસીએ ભારતીય ગોરખા પ્રજાતાંત્રિક મોરચા માટે છોડી દીધી છે. દાર્જિલિંગની 3 સીટો પર ટીએમસી ચૂંટણી લડશે નહીં.

શુભેન્દુ અને મમતા આમને સામને આવશે

બંગાળ વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ભવાનીપુર વિધાનસભા બેઠક હાલમાં હોટ સીટ બની ગઈ છે. આ બેઠક પર ટીએમસી અને ભાજપના કદાવર નેતાઓ વચ્ચે ટક્કર થઈ રહી છે. બીજેપીએ આ સમયે શુભેન્દુ અધિકારીને ભવાનીપુર અને નંદીગ્રામ એમ બે બેઠકો પરથી મેદાનમાં ઉતાર્યા છે. સૌથી દિલચસ્પ બાબત એ છે કે 2021માં મમતા બેનર્જીને નંદીગ્રામ બેઠક પરથી શુભેન્દુ અધિકારીએ હરાવ્યા હતા. આ પછી મમતા ભવાનીપુરથી પેટાચૂંટણી લડીને વિધાનસભા પહોંચ્યા હતા. 

નંદાગ્રામ સીટને મમતાએ કરી અલવિદા

વર્ષ 2021માં વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં બંગાળની સીએમ મમતા બેનર્જી અને ટીએમસીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષે નંદીગ્રામથી ચૂંટણી લડવાનો નિર્ણય લીધો હતો. અહીંથી ભાજપે મમતા સામ શુભેન્દુ અધિકારીને ટીકિટ આપી હતી. આ ચૂંટણીમાં શુભેન્દુએ મમતાને હરાવ્યા હતા. જોકે, ભાજપ 77 સીટો પર વિજેતા બની હતી અને 231 સીટો જીતીને ટીએમસીએ સત્તા સંભાળી હતી. હવે આ ચૂંટણીમાં મમતા બેનરજીએ પૂર્વી મેદનીપુરા જિલ્લાની નંદીગ્રામ સીટ પરથી ચૂંટણી નહીં લડે....

ભાજપે 144 ઉમેદવારોનું જાહેર કર્યું છે લિસ્ટ

સોમવારે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ 144 ઉમેદવારોના નામની જાહેરાત કરી હતી. આ લિસ્ટમાં શુભેન્દુ અધિકારીને 2 સીટ પરથી ઉમેદવાર જાહેર કરાયા હતા. જોકે, એ બાબત પર ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે કે ભાજપે હજુ સુધી મુખ્યમંત્રી પદના ઉમેદવારના નામની જાહેરાત કરી નથી. જે પ્રકારે બંગાળમાં ભાજપ અધિકારી પર ભરોસો મૂકી રહી છે એ જોતાં જો ભાજપ અહીં ચૂંટણી જીતશે તો મુખ્યમંત્રી પદ માટે પહેલી પસંદ એ શુભેન્દુ અધિકારી હશે.
 

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

