/મમતા બેનર્જીના 22 બળવાખોર સાંસદો NCPમાં જોડાયા, કહ્યું: કોર્ટે નક્કી કરશે કોણ છે અસલી TMC

Rebel MP Join NCP: તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC)માં બળવાખોર સાંસદો નેશનાલિસ્ટ સિટીઝન્સ પાર્ટી (એનસીપી)માં જોડાયા છે. 22 બળવાખોર સાંસદોમાંથી એક સુદીપ બંદોપાધ્યાયે જણાવ્યું હતું કે તમામ બળવાખોર સાંસદો એનસીપીમાં જોડાયા છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, મમતા બેનર્જીના બળવાખોર સાંસદોએ કોઈપણ કાનૂની અવરોધ ટાળવા માટે આ પગલું ભર્યું છે. આ પછી, તેઓ ભાજપના નેતૃત્વ હેઠળના એનડીએને ટેકો આપશે. સુદીપે કહ્યું કે ભવિષ્યમાં, તેઓ ટીએમસી સામે પણ દાવો કરશે, અને પછી કોર્ટ નક્કી કરશે કે અસલી ટીએમસી કોણ છે.
નેશનાલિસ્ટ સિટીઝન્સ પાર્ટી હાલમાં પૂર્વોત્તર રાજ્યોમાં કાર્યરત છે. તેની આસામ, ત્રિપુરા, બંગાળ અને અન્ય રાજ્યોમાં હાજરી છે. આ પાર્ટીએ ત્રિપુરા વિધાનસભા ચૂંટણી પણ લડી હતી. સુદીપ બંદોપાધ્યાયે કહ્યું કે, અમે રાષ્ટ્રવાદી નાગરિક પક્ષમાં જોડાયા છીએ. તે એક રાજકીય પક્ષ છે. તે એક માન્ય પ્રાદેશિક પક્ષ છે. અમે તેમાં ભળી ગયા છીએ. કોર્ટ નક્કી કરશે કે વાસ્તવિક ટીએમસી કોણ છે.
સુદીપે વધુમાં કહ્યું કે, નિયમ એ છે કે જ્યારે તમે પાર્ટીના બે તૃતીયાંશ સભ્યો સાથે અલગ થાઓ છો, ત્યારે તમે પહેલા દિવસે તે પાર્ટીનું નામ માંગી શકતા નથી. જુલાઈમાં, અમે તૃણમૂલનું નામ અમને આપવા માટે કહીશું, કારણ કે અમારી પાસે બે તૃતીયાંશ બહુમતી છે. પછી કોર્ટ નિર્ણય લેશે.
લોકસભા સ્પીકર ઓમ બિરલા સાથેની તેમની મુલાકાત અંગે, તેમણે કહ્યું કે ઓમ બિરલાએ બધી સહીઓની પુષ્ટિ કરી. 20 સહીઓ હતી. હવે તે બે તૃતીયાંશ છે. વધુમાં, ટીએમસી સાંસદ કીર્તિ આઝાદ અને ટીએમસી સાંસદ શત્રુઘ્ન સિંહા અંગે, તેમણે કહ્યું કે, બિહારના લોકો બંગાળમાંથી પાર્ટીને વધુ સમર્થન આપે છે.
બળવાખોર સાંસદોમાં 22 નામોનો સમાવેશ
બળવાખોર સાંસદોની યાદીમાં કાકોલી ઘોષ, યુસુફ પઠાણ, સુદીપ બંદોપાધ્યાય અને સયોની ઘોષ સહિત આશરે 22 સાંસદોનો સમાવેશ થાય છે. આ બધા સાંસદોએ 2024ની લોકસભા ચૂંટણી TMC ટિકિટ પર લડી હતી અને જીત મેળવી હતી.
#WATCH | Delhi: TMC rebel MP Sudip Bandyopadhyay says, "We have joined the Nationalist Citizens' Party. This is a political party. It is a recognised regional party. We have merged with it... It will be decided in the court which one the real TMC is." pic.twitter.com/BEbG5atOUx
— ANI (@ANI) June 14, 2026
બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં પાર્ટીની હાર બાદ, આ બળવાખોર સાંસદોએ મમતા બેનર્જી સામે બળવો કર્યો અને એક નવો જૂથ બનાવ્યો. તેઓ રવિવારે કેન્દ્રીય મંત્રી ભૂપેન્દ્ર યાદવના નિવાસસ્થાને મળ્યા અને પછી લોકસભા સ્પીકર પાસેથી મૂળ તૃણમૂલ કોંગ્રેસ સંસદીય પક્ષ તરીકે માન્યતા મેળવવાની વિનંતી કરી.
બળવાખોર સાંસદોએ લોકસભા સ્પીકર ઓમ બિરલા સાથે મુલાકાત કરી
બળવાખોર TMC સાંસદોએ આજે દિલ્હી સ્થિત તેમના નિવાસસ્થાને લોકસભા સ્પીકર ઓમ બિરલા સાથે મુલાકાત કરી. તેમને મળ્યા પછી, બળવાખોર ટીએમસી સાંસદ કાકોલી ઘોષ દસ્તીદારે કહ્યું કે, એઆઈટીસીમાંથી ચૂંટાયેલા અમારા વીસ સાંસદો સ્પીકરને મળ્યા અને અલગથી બેસવાની વિનંતી કરતો પત્ર સુપરત કર્યો. આ વીસ સાંસદો અમારી કુલ તાકાતના બે તૃતીયાંશથી વધુનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. અમે રાષ્ટ્રવાદી નાગરિક પક્ષમાં ભળી રહ્યા છીએ. આગળ વધીને, અમે દેશ માટે કામ કરીશું અને વડા પ્રધાનના નેતૃત્વમાં એનડીએ સાથે મળીને કામ કરીશું.
બળવાખોરોની સંખ્યા 20થી વધીને 22 થઈ
અગાઉ, તૃણમૂલ કોંગ્રેસના બળવાખોર જૂથનું નેતૃત્વ કરી રહેલા સાંસદ કાકોલી ઘોષ દસ્તીદારે દાવો કર્યો હતો કે બે વધુ સાંસદો બળવાખોર છાવણીમાં જોડાઈ રહ્યા છે, જેનાથી લોકસભામાં સભ્યોની સંખ્યા 22 થઈ ગઈ છે. એરપોર્ટ પર પત્રકારો સાથે વાત કરતા, તેમણે કહ્યું કે, અમે લોકસભાના અધ્યક્ષને મળવા દિલ્હી જઈ રહ્યા છીએ. અમારી સાથે 22 સાંસદો છે. સ્પીકરે અમને સમય આપ્યો છે.