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મમતા બેનર્જીના 22 બળવાખોર સાંસદો NCPમાં જોડાયા, કહ્યું: કોર્ટે નક્કી કરશે કોણ છે અસલી TMC

Rebel MP Join NCP: મમતા બેનર્જી સામે બળવો કરીને નવો જૂથ બનાવનારા બાવીસ ટીએમસી સાંસદો નેશનાલિસ્ટ સિટીઝન્સ પાર્ટી (NCP)માં જોડાયા છે. સુદીપ બંદોપાધ્યાયે જણાવ્યું હતું કે તેઓ નેશનાલિસ્ટ સિટીઝન્સ પાર્ટીમાં જોડાયા છે. કોર્ટ નક્કી કરશે કે વાસ્તવિક ટીએમસી કોણ છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 14, 2026, 09:38 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 09:38 PM IST
મમતા બેનર્જીના 22 બળવાખોર સાંસદો NCPમાં જોડાયા, કહ્યું: કોર્ટે નક્કી કરશે કોણ છે અસલી TMC

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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