Video : દૂધથી કર્યું સ્નાન, પછી કાપી કેક...ડિવોર્સ બાદ આ વ્યક્તિનું સેલિબ્રેશન જોઈ લોકોએ કહ્યું, "ભાઈને સાચી આઝાદી મળી."
Divorce Celebration : કર્ણાટકના એક વ્યક્તિએ પોતાના ડિવોર્સનું સેલિબ્રેશન "હેપ્પી ડિવોર્સ" સાથે કર્યું. તેની માતાએ દૂધથી "અભિષેક" કર્યો અને તેણે કેક કાપીને ઉજવણી કરી. આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો છે.
Trending Photos
Divorce Celebration : એવું કહેવાય છે કે દરેક અંત ઉદાસી કે મૌન સાથે સમાપ્ત થતો નથી. ક્યારેક તે એક નવી શરૂઆત તરફ પણ દોરી જાય છે. તાજેતરમાં એક માણસે પોતાના ડિવોર્સનું સેલિબ્રેશન કર્યું. તેણે દુનિયાને બતાવવા માટે "હેપ્પી ડિવોર્સ" સેલિબ્રેશન કર્યું, કેક કાપીને સ્પષ્ટપણે જાહેર કર્યું કે, "હવે હું સિંગલ, ખુશ અને મુક્ત છું." છૂટાછેડા સમયે તે માણસે તેની ભૂતપૂર્વ પત્નીને 120 ગ્રામ સોનું અને ₹18 લાખ રોકડા ભેટમાં આપ્યા તે વધુ ધ્યાન ખેંચ્યું.
માતાએ દીકરાને દૂધથી સ્નાન કરાવ્યું
ઇન્સ્ટાગ્રામ પર વાયરલ થયેલો આ વીડિયો જમીન પર બેઠેલા એક વ્યક્તિથી શરૂ થાય છે. તેની માતા તેના પર દૂધ રેડી રહી છે અને તેને સ્નાન કરાવી રહી છે. આને 'અભિષેક' (ધાર્મિક સ્નાન) કહેવામાં આવે છે, જે સામાન્ય રીતે ભગવાન શિવના શિવલિંગ પર શુદ્ધિકરણ માટે કરવામાં આવતી વિધિ છે.
પરંતુ અહીં, તે તેના પુત્રના લગ્ન જીવનના અંત અને નવા જીવનની શરૂઆતને ચિહ્નિત કરવા માટે એક વિધિ તરીકે કરવામાં આવી હતી. અભિષેક પછી, તે માણસ નવા કપડાં પહેરેલો અને હસતો જોવા મળે છે. પછી તે ચોકલેટ કેક કાપે છે. જેના પર લખેલું હતું, "હેપ્પી ડિવોર્સ!" 120 ગ્રામ સોનું, 18 લાખ રૂપિયા રોકડા.
'હું સિંગલ છું, ખુશ છું અને આઝાદ છું!'
વીડિયોમાં, તે માણસ દૂધથી સ્નાન કરે છે અને પછી શેરવાની અને જૂતા પહેરીને વરરાજાની જેમ તૈયાર થાય છે. પછી તે કેક કાપીને તેના ડિવોર્સનું સેલિબ્રેશન કરે છે. તે એક ક્લિપમાં ચલણી નોટોનો એક ડબ્બો પણ બતાવે છે. તે કહે છે કે તેણે છૂટાછેડા પછી તેની પૂર્વ પત્નીને 18 લાખ રૂપિયા રોકડા પણ આપ્યા હતા. @iamdkbiradar નામના યુઝરે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર શેર કરેલો આ વિડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આ વિડિયો અત્યાર સુધીમાં 3.4 મિલિયનથી વધુ વખત જોવામાં આવ્યો છે. લોકો આ અનોખા સેલિબ્રેશન પર મિશ્ર પ્રતિક્રિયાઓ આપી રહ્યા છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે