બનાસકાંઠાના રમેશ ચૌધરીની મુંબઈમાં હત્યા, સહકર્મીએ ઢોર માર મારી મોતને ઘાટ ઉતાર્યો
મૂળ ગુજરાતના બનાસકાંઠાનો રહીશ પરંતુ મુંબઈની ખાનગી કંપનીમાં કામ કરતા ગુજરાતીનું તેના જ સહકર્મીએ ઢોર માર મારીને હત્યા કરી નાખી છે. વધુ વિગતો માટે વાંચો અહેવાલ.
મહારાષ્ટ્રમાં સોમવારે મધરાતે દક્ષિણ મુંબઈ વિસ્તારમાં એક ખાનગી સ્ટીલ કંપનીમાં મૂળ ગુજરાતના રહીશ એવા 39 વર્ષના એક કર્મચારીની તેના જ સહકર્મીએ ઢોર માર મારીને હત્યા કરી નાખી. આ વાતની જાણકારી એક પોલીસ અધિકારીએ એક ન્યૂઝ એજન્સીને આપી. એક અધિકારીએ જણાવ્યું કે આ ઘટના ગિરગાંવ સ્થિત સેન્ટેક કોટેડ સ્ટીલ્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડમાં રાતે 1 થી 1.30 વાગ્યાની વચ્ચે ઘટી.
મૃતકની ઓળખ ગુજરાતના બનાસકાંઠાના રહીશ રમેશ હાજી ચૌધરી તરીકે થઈ છે. પોલીસ અધિકારીના જણાવ્યાં મુજબ તે પરિસરમાં રહેતા અને કામ કરતા આરોપી સૂરજ સંજય મંડલ (22)એ ચૌધરી પર લાકડીનું સ્ટૂલ અને અગ્નિશામક યંત્રથી હુમલો કર્યો. જેના કારણે તેનું ઘટના સ્થળે જ મોત નિપજ્યું.
તેમ થયો હુમલો
જીવલેણ હુમલો કયા કારણે કરવામાં આવ્યો તે હજુ સુધી સામે આવ્યું નથી. પોલીસે જણાવ્યું કે ભારતીય ન્યાય સંહિતા હેઠળ આરોપી સામે હત્યાનો મામલો નોંધવામાં આવ્યો છે અને તેને પકડવાના પ્રયત્નો ચાલુ છે. પોલીસે દાવો કર્યો કે આરોપીની જલદી ધરપકડ થઈ જશે.
