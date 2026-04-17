Breaking News : બિહારના મુખ્યમંત્રી સમ્રાટ ચૌધરીને જાનથી મારવાની ધમકી આપનારો ગુજરાતમાંથી પકડાયો

Bihar CM Threat Call Gujarat Man Arrest : બિહારના નવનિયુક્ત મુખ્યમંત્રીને મારી નાખવાની ધમકી આપનાર ઝડપાયો છે. સાણંદથી શેખર યાદવ નામના આરોપીની ધરપકડ કરાઈ. આરોપીએ નવનિયુક્ત મુખ્યમંત્રીના pa ને ફોનમાં મારી નાખવાની ધમકી આપી હતી. આરોપી મૂળ બિહારનો હોવાનું સામે આવ્યું છે. ત્યારે તેણે કેમ આવું કર્યુ તે જાણીએ...

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Apr 17, 2026, 12:58 PM IST

Gujarat Politics : ગુજરાતના રાજકારણમાં મોટી ઘટના બની છે. બિહારના નવનિયુક્ત મુખ્યમંત્રી સમ્રાટ ચૌધરીને ફોન કરીને જાનથી ધમકી આપનાર શખ્સ ગુજરાતથી પકડાયો છે. સાણંદથી શેખર યાદના નામના યુવકની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, જેણે બિહારના નવા CMને મારવાની ધમકી આપી હતી. 

ધમકી આપનારો યુવક મૂળ બિહારનો વતની 
બિહારના નવનિયુક્ત મુખ્યમંત્રીને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપનાર આરોપી સાણંદથી ઝડપાયો છે. સાણંદ પોલીસે ટેકનિકલ સોર્સિસની મદદથી આરોપી શેખર યાદવને સાણંદ-કડી રોડ પરથી પકડી લેવાયો છે. આ આરોપી મૂળ બિહારના બાંકા જિલ્લાનો વતની છે અને હાલ સાણંદના નિધરાડ ગામે ડ્રાયપોર્ટ કંપનીમાં કામ કરે છે.

સમ્રાટ ચૌધરીએ નોંધાવી હતી ફરિયાદ
મુખ્યમંત્રી સમ્રાટ ચૌધરીને મોબાઈલ ફોન પર ધમકી આપવા બદલ બિહારના મુંગેર જિલ્લામાં ગુનો નોંધાયો હતો. અમદાવાદ ગ્રામ્ય પોલીસ અધિક્ષક ઓમપ્રકાશ જાટના માર્ગદર્શન હેઠળ સાણંદ પોલીસે ઓપરેશન પાર પાડ્યું હતું. બિહાર પોલીસના સતત સાણંદ પોલીસના સંપર્કમાં હતી. આરોપી શેખર યાદવે પ્રાથમિક પૂછપરછમાં ગુનાની કબૂલાત કરી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. 

હાલ આરોપી વિરુદ્ધ ભારતીય ન્યાય સંહિતાની વિવિધ કલમો હેઠળ ગંભીર ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. સાણંદ પોલીસે આરોપીને રાઉન્ડ-અપ કરી આગળની કાયદેસરની તપાસ માટે બિહાર પોલીસને સોંપ્યો છે.  

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

