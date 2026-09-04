/કોકરોચ જનતા પાર્ટીમાં મોટી ફૂટ! દીપકે સામે મનિષ બ્રહ્મભટ્ટનો બળવો, બનાવી નવી CJP-D

દેશના બેરોજગારોને લઈને CJP જસ્ટિસ સૂર્યકાંતના એક નિવેદનથી અસ્તિત્વમાં આવેલી કોકરોચ જનતા જનતા પાર્ટી નીટ પેપર લીક અને એક્ઝામ સિસ્ટમમાં ખામીઓને લઈને આંદોલનથી દુનિયાભરમાં ચર્ચાનું કેન્દ્ર બની હતી. સીજેપીને ખાસ કરીને Gen-Zનો ખુબ સપોર્ટ મળ્યો. CJPના બેનર હેઠળ જંતર મંતરમાં થેયલા વિદ્યાર્થી આંદોલન બાદ શિક્ષણમંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનનું રાજીનામું પડ્યું. સીજેપીના ફાઉન્ડર અભિજીત દીપકે ઘર ઘરમાં ચર્ચાનું પાત્ર બન્યા. પરંતુ હવે તેમની આ કોકરોચ જનતા પાર્ટી મુશ્કેલીમાં આવી ગઈ છે. કારણ કે આંતરિક કલેહને પગલે સીજેપીના જ એક કાર્યકર મનીષ બ્રહ્મભટ્ટે સીજેપીથી અલગ થઈને કોકરોચ જનતા પાર્ટી-ડેમોક્રેટિક (CJP-D) નામનું નવું રાજનીતિક મંચ બનાવવાની જાહેરાત કરી છે.
મનિષ બ્રહ્મભટ્ટે સીજેપીના નેતૃત્વ અને અભિજીત દીપકેના કામકાજ પર ગંભીર સવાલ ઉઠાવતા અનેક આરોપ લાગવ્યા છે. તેમણે સીજેપીને આપની બી ટીમ સુદ્ધા ગણાવી દીધી. તેમના જણાવ્યાં મુજબ કોકરોચ જનતા પાર્ટી પોતાના મૂળ વિદ્યાર્થી આંદોલનથી ભટકી ગઈ છે. હવે તે 'ટીમ કેજરીવાલ'માં ફેરવાઈ ગઈ છે. જ્યારે અભિજીત દીપકેએ બ્રહ્મભટ્ટના આરોપો પર જવાબ પણ આપ્યો છે.
સીજેપીમાં પહેલી મોટી ફૂટ
સીજેપીની શરૂઆત વિદ્યાર્થી આંદોલન સંલગ્ન મુદ્દાઓથી થઈ હતી. હાલના પ્રદર્શનો બાદ તે ખુબ ચર્ચામાં આવી. પરંતુ હવે પાર્ટીની અંદર જ મતભેદ ખુલીને સામે આવ્યા છે. મનિષ બ્રહ્મભટ્ટે આરોપ લગાવ્યો કે સંગઠનમાં ગ્રાઉન્ડ સ્તરે કામ કરતા વિદ્યાર્થીઓ અને સ્વયંસેવકોને હાંસિયામાં ધકેલાઈ રહ્યા છે. નિર્ણયો કેટલાક ગણ્યાગાંઠ્યા લોકોના હાથમાં કેન્દ્રીત થઈ ગયા છે.
બ્રહ્મભટ્ટનું કહેવું છે કે સીજેપી જે આંદોલનથી અસ્તિત્વમાં આવી તેનો હેતુ યુવાઓ અને સામાન્ય લોકોના મુદ્દાઓ ઉઠાવવાનો હતો. તેમના જણાવ્યાં મુજબ સંગઠન હવે પોતાના મૂળ એજન્ડાથી દૂર થઈ રહ્યું છે.
મનિષ બ્રહ્મભટ્ટે સીજેપીના પ્રમુખ અભિજીત દીપકે પર આરોપ લગાવ્યો કે સંગઠનમાં એવા લોકોને મહત્વ અપાઈ રહ્યું છે જેમનો સંબંધ આમ આદમી પાર્ટી અને અરવિંદ કેજરીવાલના જૂથ સાથે છે. તેમણ આ કારણે વર્તમાન સીજેપી નેતૃત્વને ટીમ કેજરીવાલ ગણાવી.
અભિજીત દીપકેનો જવાબ
કોકરોચ જનતા પાર્ટીના ફાઉન્ડર અભિજીત દીપકેએ ગુરુવારે પોતાની પાર્ટીને કોંગ્રેસ કે આમ આદમી પાર્ટીની બી ટીમ ઠેરવવાના આરોપને ફગાવી દીધો. તેમણે કહ્યું કે, મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી કહે છે કે હું કોંગ્રેસની બી ટીમ છું તો કેટલાક લોકો કહે છે કે હું આમ આદમી પાર્ટીની બી ટીમ છું. મને લાગે છે કે આ બધાએ સાથે બેસીને નક્કી કરવું જોઈએ કે હું કોની બી ટીમ છું. જ્યારે અમારા મતે તો અમ વિદ્યાર્થીઓની બી ટીમ છીએ. દીપકેએ આ વાત નાસીક પ્રવાસ દરમિયાન કરી.
CJP-D નો શું હશે એજન્ડા
મનિષ બ્રહ્મભટ્ટે CJP-Dને પારદર્શકતા, જવાબદારી, અને લોકતાંત્રિક રીતે નિર્ણય લેનારા મંચ તરીકે રજૂ કરી છે. તેમનો દાવો છે કે નવી પાર્ટીનો ફોકસ ભ્રષ્ટાચાર વિરુદ્ધ નવી લડાઈ અને સામાન્ય લોકોને સ્પર્શતા મુદ્દાઓ પર રહેશે. તેમણે સંકેત આપ્યો કે સીજેપી ડી અલગ અલગ રાજ્યોમાં સ્થાનિક સ્તરે ટીમ બનાવીને વ્યવસ્થા અને ભ્રષ્ટાચાર વિરુદ્ધ અભિયાન ચલાવશે.
હાલ સૌથી મોટો સવાલ એ છે કે શું સીજેપી-ડી યુવાઓ અને ગ્રાઉન્ડસ્તરે કાર્યરત કાર્યકરોને પોતાની સાથે રાખીને એક મજબૂત વિકલ્પ બની શકશે. કે પછી સીજેપીનું આ વિભાજિન સંગઠનને વધુ નબળું કરશે? આવનારા દિવસોમાં બંને જૂથોની ગતિવિધિઓથી તસવીર સ્પષ્ટ થશે.