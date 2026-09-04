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કોકરોચ જનતા પાર્ટીમાં મોટી ફૂટ! દીપકે સામે મનિષ બ્રહ્મભટ્ટનો બળવો, બનાવી નવી CJP-D

CJP Vs CJP-D: રાજકારણના દલદલથી દૂર રહેવાની વાતો કરનારા અભિજીત દીપકે હવે તેમાં ફસાતા જોવા મળી રહ્યા છે. અભિજીત દીપકેની કોકરોચ જનતા પાર્ટીમાં મોટી  ફૂટ પડી છે. એક સભ્યે દીપકેનો સાથ તો છોડ્યો સાથે સાથે નવી પાર્ટી બનાવવાની જાહેરાત પણ કરી દીધી. આ સાથે દીપકે અને અન્ય સાથીઓ પર અનેક મોટા આરોપ લગાવ્યા. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 04, 2026, 08:59 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 09:02 AM IST
કોકરોચ જનતા પાર્ટીમાં મોટી ફૂટ! દીપકે સામે મનિષ બ્રહ્મભટ્ટનો બળવો, બનાવી નવી CJP-D
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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