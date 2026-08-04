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ત્રણ પેટાચૂંટણીએ બદલ્યું રાજકીય ગણિત! શું હવે કોઈ 'અભેદ્ય કિલ્લો' સંપૂર્ણ સુરક્ષિત નથી?

ત્રણ રાજ્યોની 3 વિધાનસભા સીટો પર યોજાયેલી પેટાચૂંટણીના પરિણામોએ અનેક મોટા રાજકીય સંકેત આપ્યા છે. જેમાં ગુજરાતની સીટ માંજલપુરની વાત કરીએ તો ભાજપ ગઢ બચાવવામાં સફળ તો થયું પરંતુ છૂપો પડકાર પણ જોવા મળ્યો. જ્યારે બાંકીપુરની સીટ પર તો ભાજપે જનસુરાજ પાર્ટી સામે પોતાનો મજબૂત ગઢ ગુમાવી દીધો. દતિયા પણ કોંગ્રેસને ફાળે જતી રહી. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 04, 2026, 08:49 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 09:03 AM IST
ત્રણ પેટાચૂંટણીએ બદલ્યું રાજકીય ગણિત! શું હવે કોઈ 'અભેદ્ય કિલ્લો' સંપૂર્ણ સુરક્ષિત નથી?
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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