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એક રાજ્યનું બદલાશે નામ, સંસદમાં રજૂ થશે અનેક મહત્વપૂર્ણ બિલ, વિપક્ષની માંગણીઓ પર ફરી એક વખત થઈ શકે છે હોબાળો, જાણો

Monsoon Session Update today: કેન્દ્ર સરકાર લોકસભામાં ચાર મહત્વપૂર્ણ બિલ રજૂ કરવા જઈ રહી છે. આ બિલો પ્રણાલીગત પરિવર્તન લાવશે તેવું કહેવાય છે. રાજકીય વર્તુળોથી લઈને જનતા સુધી, દરેક વ્યક્તિ તેમના પર નજર રાખી રહી છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 10, 2026, 10:24 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 10:24 AM IST
એક રાજ્યનું બદલાશે નામ, સંસદમાં રજૂ થશે અનેક મહત્વપૂર્ણ બિલ, વિપક્ષની માંગણીઓ પર ફરી એક વખત થઈ શકે છે હોબાળો, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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