/એક રાજ્યનું બદલાશે નામ, સંસદમાં રજૂ થશે અનેક મહત્વપૂર્ણ બિલ, વિપક્ષની માંગણીઓ પર ફરી એક વખત થઈ શકે છે હોબાળો, જાણો

Monsoon Session Update today: 20 જુલાઈથી 13 ઓગસ્ટ, 2026 સુધી ચાલનારા સંસદના ચોમાસુ સત્રનો મોટો ભાગ હંગામા અને મડાગાંઠથી ભરેલો રહ્યો છે. સરકારને આશા છે કે સત્રના અંતિમ અઠવાડિયામાં વિપક્ષ કાર્યવાહીમાં ખલેલ પહોંચાડશે નહીં. લોકસભા સચિવાલયમાંથી મળેલી માહિતી અનુસાર, 10 ઓગસ્ટના રોજ નીચલા ગૃહમાં ચાર મહત્વપૂર્ણ બિલ રજૂ કરવામાં આવશે.
લોકસભાના ચાર બિલોમાંથી, બે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, એક કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ અને એક કાયદામંત્રી અર્જુન રામ મેઘવાલ રજૂ કરશે.
કેરળનું નામ બદલીને કેરલમ કરવાનું બિલ
આ મહત્વપૂર્ણ બિલોમાં કેરળનું નામ બદલીને કેરલમ કરવાનું બિલ પણ હશે. ટ્રિબ્યુનલ રિફોર્મ્સ બિલ પણ રજૂ કરવામાં આવશે. ખાણ અને ખનીજ સુધારા બિલ રજૂ કરવામાં આવશે, અને રાષ્ટ્રીય સહકારી નિગમ અધિનિયમ (NCDC)માં સુધારો કરવાનો પ્રસ્તાવ રજૂ કરવામાં આવશે. ચાલો તમને આ દરેક બિલ વિશે જણાવીએ.
નામ બદલવા માટે જરૂરી કાનૂની જોગવાઈઓ પૂર્ણ થશે
કેરળનું નામ બદલીને કેરલમ કરવાનું બિલ: ગૃહમંત્રી અમિત શાહ કેરળ (નામમાં ફેરફાર) બિલ, 2026 લોકસભામાં રજૂ કરશે. મોદી કેબિનેટે આ વર્ષે 24 ફેબ્રુઆરીએ સંબંધિત ફેરફારને મંજૂરી પણ આપી હતી. આનો અર્થ એ છે કે બંધારણની પ્રથમ અનુસૂચિમાં સુધારો કરવા માટે એક બિલ પસાર કરવામાં આવશે, જેમાં રાજ્યનું સત્તાવાર નામ કેરળથી બદલીને કેરળમ કરવામાં આવશે. આનો અર્થ એ છે કે નામ બદલવા માટે જરૂરી કાનૂની જોગવાઈઓ પૂર્ણ થશે.
સંસદ કાયદા દ્વારા કોઈપણ રાજ્યનું નામ બદલી શકે
ભારતના બંધારણની કલમ 3માં હાલના રાજ્યોના નામ બદલવાની જોગવાઈ છે. કલમ 3 અનુસાર, સંસદ કાયદા દ્વારા કોઈપણ રાજ્યનું નામ બદલી શકે છે. કલમ 3માં વધુમાં જોગવાઈ છે કે રાષ્ટ્રપતિની ભલામણ વિના આ હેતુ માટે કોઈ બિલ સંસદના કોઈપણ ગૃહમાં રજૂ કરવામાં આવશે નહીં. પરિણામે, ગૃહ મંત્રાલયે કેરળનું નામ બદલીને 'કેરલમ' કરવાના મુદ્દા પર વિચારણા કરી. તેમની મંજૂરી પછી, કેરળનું નામ બદલીને 'કેરલમ' કરવા માટે કેબિનેટ સમક્ષ રજૂ કરાયેલ ડ્રાફ્ટ મેમોરેન્ડમ કાયદા અને ન્યાય મંત્રાલયના કાનૂની બાબતો અને કાયદાકીય વિભાગને તેમની ટિપ્પણીઓ માટે મોકલવામાં આવ્યો હતો. કાયદા અને ન્યાય મંત્રાલયના કાનૂની અને કાયદાકીય વિભાગે કેરળનું નામ બદલીને 'કેરલમ' કરવાના પ્રસ્તાવ પર સંમતિ આપી અને આ દિવસ આખરે આવી ગયો છે.
સહકારી સંસ્થાઓને મજબૂત બનાવવામાં આવશે: કેન્દ્રીય મંત્રી શાહ ગૃહમાં બીજું બિલ, રાષ્ટ્રીય સહકારી વિકાસ નિગમ (NCDC) બિલ, 2026 પણ રજૂ કરશે. પ્રસ્તાવિત બિલનો હેતુ સહકારી ક્ષેત્રમાં કામ કરતા લોકો માટે નાણાકીય સહાયનો વ્યાપ વધારવાનો છે. તે પ્રાથમિક કૃષિ ધિરાણ મંડળીઓ સહિત અન્ય સહકારી સંસ્થાઓ માટે લોન અને ભંડોળની સીધી પહોંચને સરળ બનાવશે. એવું માનવામાં આવે છે કે નવા બિલની જોગવાઈઓ ગ્રામીણ સ્તરે કાર્યરત સહકારી સંસ્થાઓની નાણાકીય ક્ષમતાને મજબૂત બનાવશે.
ટ્રિબ્યુનલ સુધારા બિલ, 2026: કાયદા મંત્રી અર્જુન રામ મેઘવાલ લોકસભામાં ટ્રિબ્યુનલ સુધારા બિલ, 2026 રજૂ કરશે. આ બિલનો હેતુ વિવિધ ટ્રિબ્યુનલના કાર્યને સરળ અને વધુ અસરકારક બનાવવાનો છે. સરકાર માને છે કે આ બિલ પસાર થવાથી દેશના તમામ ટ્રિબ્યુનલના અધ્યક્ષો અને સભ્યોની નિમણૂક અને પસંદગી પ્રક્રિયામાં પારદર્શિતા આવશે. આનાથી ટ્રિબ્યુનલની કામગીરીની અસરકારકતામાં પણ વધારો થશે, જેનાથી તેમના કાર્યમાં પારદર્શિતા અને એકરૂપતા સુનિશ્ચિત થશે.
ખાણ અને ખનીજ (વિકાસ અને નિયમન) સુધારા બિલ, 2026: ખાણ મંત્રી જી. કિશન રેડ્ડી ખાણ અને ખનીજ (વિકાસ અને નિયમન) સુધારા બિલ, 2026 રજૂ કરશે. સરકાર દ્વારા પ્રસ્તાવિત આ બિલ ખાનગી રોકાણને પ્રોત્સાહન આપવા પર ભાર મૂકે છે.
રાજ્યસભામાં શું થશે: રાજ્યસભા બેંકર્સ બુક્સ બિલ પર ચર્ચા કરશે. હંગામાને કારણે લોકસભાની કાર્યવાહી નોંધપાત્ર રીતે ખોરવાઈ ગઈ હતી, જ્યારે રાજ્યસભાનું સત્ર લાંબા સમય સુધી ચાલુ રહ્યું.
માત્ર ચાર દિવસ બાકી
જો કે, છેલ્લા કેટલાક દિવસોની પરિસ્થિતિને જોતાં, સંસદના ચોમાસા સત્ર દરમિયાન સોમવારે લોકસભા અને રાજ્યસભામાં મોટો હોબાળો થવાની ધારણા છે. ગૃહની કાર્યવાહીના ફક્ત ચાર દિવસ બાકી છે, પરંતુ શાસક પક્ષ અને વિપક્ષ વચ્ચે ગતિરોધ ચાલુ છે. કોંગ્રેસે તેના સાંસદોને 10, 11 અને 12 તારીખે ગૃહમાં હાજર રહેવા જણાવ્યું છે.