/ચમોલીમાં પીપલકોટી THDCની નિર્માણધીન ટનલ ધસી પડતા કાટમાળ-પાણીમાં અનેક મજૂરો ફસાયા

ઉત્તરાખંડના ચમોલીના પીપલકોટી વિસ્તારમાં માયાપુરમાં નિર્માણધીન THDC ટનલમાં આજે સાંજે કાટમાળ અને પાણી ભરાવવાની ઘટના સામે આવી. સાંજે લગભગ 7.05 કલાકે ટનલમાં 18થી 19 લોકો ફસાયેલા હોવાની જાણકારી મળી. સૂચના મળતા જ જિલ્લા વહીવટીતંત્ર, પોલીસ, SDRF, CISF સહિત સંબંધિત એજન્સીઓ દ્વારા તત્કાલ રાહત અને બચાવ કાર્ય શરૂ કરી દેવાયું હતું. પ્રાથમિક કાર્યવાહીમાં 16 વ્યક્તિઓને સુરક્ષિત રેસ્ક્યૂ કરાયા છે. જ્યારે બાકીના લોકોને સુરક્ષિત બહાર કાઢવા માટે બચાવ કાર્ય ચાલુ છે.
સેના ઘટના સ્થળે પહોંચી
ઘટનાની સૂચના મળતા જ સેના, ITBP, NDRF અને SDRFની ટીમો ઘટનાસ્થળ માટે રવાના થઈ. રાહત અને બચાવ અભિયાનમાં તમામ ઉપલબ્ધ સંસાધનો અને ઉપકરણોનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. જિલ્લા પ્રશાસન દ્વારા ઘટનાસ્થળ પર સ્થિતિની સતત નિગરાણી થઈ રહી છે. તથા ટનલમાં ફસાયેલા લોકો સુધી સુરક્ષિત પહોંચ બનાવવા અને તેમને જલદી બહાર કાઢવા માટે અભિયાનને પ્રાથમિકતાના આધારે હાથ ધરાઈ રહ્યું છે.
યુદ્ધસ્તરે ચાલી રહ્યું છે બચાવ અને રાહત અભિયાન
મુખ્યમંત્રી પુષ્કરસિંહ ધામીએ ચમોલીના પીપલકોટી સ્થિત THDC ટનલની અંદર કાટમાળ અને પાણી આવવાની ઘટના પર ઊંડી ચિંતા વ્યક્ત કરતા રાહત અને બચાવ કાર્યોને યુદ્ધસ્તરે સંચાલિત કરવાના નિર્દેશ આપ્યા છે. મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે, ઘટનાની ગંભીરતા જોતા NDRF તથા SDRFની ટીમોને તત્કાળ ઘટનાસ્થળે મોકલી દેવાયા છે. જિલ્લા પ્રશાસન સહિત તમામ સંબંધિત વિભાગો અને એજન્સીઓને આપસી સમન્વય સાથે તત્કાળ રાહત અને બચાવ અભિયાન ચલાવવાના નિર્દેશ અપાયા છે.
મુખ્યમંત્રી ધામીએ કહ્યું કે, તેઓ પોતે વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે સંપર્કમાં છે અને સ્થિતિની પળેપળની જાણકારી મેળવી રહ્યા છે. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા ટનલમાં ફસાયેલા દરેક લોકોને સુરક્ષિત બહાર કાઢવાની છે અને આ દિશામાં તમામ જરૂરી સંસાધન લગાવવામાં આવ્યા છે. મુખ્યમંત્રીએ અધિકારીઓને નિર્દેશ આપ્યા કે રાહુત અને બચાવ કાર્યોમાં કોઈ પણ પ્રકારની શિથિલતા ન વર્તવામાં આવે અને પ્રભાવિત લોકો અને તેમના પરિજનોને દરેક શક્ય મદદ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે.
पीपलकोटी स्थित THDC टनल के भीतर मलबा एवं पानी आने की सूचना प्राप्त हुई है।
घटना की गंभीरता को देखते हुए @NDRFHQ और @uksdrf की टीमों को तत्काल मौके पर भेजा गया है। जिला प्रशासन सहित सभी संबंधित एजेंसियों को युद्धस्तर पर राहत एवं बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
स्वयं भी…
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) August 13, 2026
રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન ચાલુ
ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ અને રિહેબિલિટેશનના સચિવ વિનોદ કુમાર સુમને કહ્યું કે, ટનલમાં ફસાયેલા લોકોને સુરક્ષિત બહાર કાઢવા માટે તમામ સંબંધિત એજન્સીઓને આપસી સમન્વયની સાથે ઝડપથી રાહત અને બચાવ કાર્ય સંચાલિત કરવાના નિર્દેશ આપ્યા છે.
તેમણે કહ્યું કે, સ્થિતિની સતત નિગરાણી થઈ રહી છે. ટનલમાં ફસાયેલા તમામ લોકોને સુરક્ષિત બહાર કાઢવા એ પ્રાથમિકતા છે અને તેના માટે જરૂરિયાતમુજબ વધારાના સંસાધન અને વિશેષજ્ઞ ટુકડી પણ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. રેસ્ક્યૂ અભિયાન સતત ચાલુ છે.