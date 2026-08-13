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ચમોલીમાં પીપલકોટી THDCની નિર્માણધીન ટનલ ધસી પડતા કાટમાળ-પાણીમાં અનેક મજૂરો ફસાયા

ચમોલીમાં પીપલકોટી THDC જળ વિદ્યુત પ્રોજેક્ટ હેઠળ ટનલ બનવાનું કામ ચાલુ છે. અચાનક ટનલ ધસી પડતા અનેક મજૂરો ફસાયા છે. રાહત અને બચાવ અભિયાન યુદ્ધસ્તરે ચાલી રહ્યા છે. વધુ વિગતો માટે વાંચો અહેવાલ. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 13, 2026, 09:42 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 10:47 PM IST
ચમોલીમાં પીપલકોટી THDCની નિર્માણધીન ટનલ ધસી પડતા કાટમાળ-પાણીમાં અનેક મજૂરો ફસાયા
Image Credit: ઝી મીડિયા સંવાદદાતા

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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