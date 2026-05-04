Prev
Next
હોમIndiaબંગાળ, કેરળથી તમિલનાડુ સુધી બન્યા ઘણા રેકોર્ડ, ભારતના રાજકીય નકશામાં શું-શું બદલાયું? જાણો

બંગાળ, કેરળથી તમિલનાડુ સુધી બન્યા ઘણા રેકોર્ડ, ભારતના રાજકીય નકશામાં શું-શું બદલાયું? જાણો

Assembly Election Results 2026: 5 રાજ્યોના ચૂંટણી પરિણામોએ મોટો ઉલટફેર કર્યો છે, જેનાથી દેશના રાજકીય નકશામાં અનેક બદલાવ થયા છે. લેફ્ટ હવે રાજકીય સત્તામાંથી સંપૂર્ણપણે બહાર થઈ ગયું છે. બીજી તરફ ભાજપની હવે 21 રાજ્યોમાં સરકાર છે અથવા તેનો નેતૃત્વવાળી એનડીએની સરકાર છે. ગંગોત્રીથી ગંગાસાગર સુધી હવે તેમનો 'પાવર કોરિડોર' બની ગયો છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: May 04, 2026, 04:08 PM IST
  • દેશના રાજકીય નકશામાં મોટો ઉલટફેર
  • ગંગોત્રીથી ગંગાસાગર સુધી ભાજપનો 'પાવર કોરિડોર'
  • મમતાના 15 વર્ષના શાસનનો અંત, બંગાળમાં ખીલ્યું કમળ

Trending Photos

બંગાળ, કેરળથી તમિલનાડુ સુધી બન્યા ઘણા રેકોર્ડ, ભારતના રાજકીય નકશામાં શું-શું બદલાયું? જાણો

Assembly Election Results 2026: પશ્ચિમ બંગાળ, આસામ અને તમિલનાડુ સહિતના 5 રાજ્યોની વિધાનસભા ચૂંટણીએ દેશના રાજકીય ચિત્રને બદલી નાખ્યું છે. એક તરફ નવા રેકોર્ડ બન્યા છે, તો બીજી તરફ સત્તાનું સમીકરણ જ બદલાઈ ગયું છે. આની અસર આગામી દિવસોમાં રાજ્યસભામાં જોવા મળશે, જ્યારે રાજ્યોની સત્તામાં ભગવા પ્રતિનિધિત્વ સતત વધી રહ્યું છે. આ ચૂંટણીમાં કેરળ, બંગાળ, તમિલનાડુ અને આસામ સહિતના રાજ્યોમાં રેકોર્ડ બન્યા છે. સૌથી મોટો રેકોર્ડ એ છે કે, ભાજપને પહેલીવાર બંગાળમાં સરકાર બનાવવાની તક મળી છે, જે તેમના માટે એક સપનું સાકાર થવા સમાન છે.

પશ્ચિમ બંગાળ એ જ રાજ્ય છે જ્યાં જનસંઘના સ્થાપક શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી રહેતા હતા. એટલું જ નહીં, બંગાળ હંમેશા RSSની વિચારધારાની નજીક રહ્યું છે અને સંઘની વિચારધારામાં મહત્વનું સ્થાન ધરાવતા સ્વામી વિવેકાનંદ પણ અહીંથી જ હતા. આવી સ્થિતિમાં ભાજપની આ જીત ઘણું મહત્વ ધરાવે છે. આ પ્રકારે આ ચૂંટણી પરિણામે ઘણા રેકોર્ડ બનાવ્યા છે.

Add Zee News as a Preferred Source

બંગાળમાં પહેલીવાર ભાજપ સરકાર
પહેલો રેકોર્ડ તો બંગાળની જીત જ છે. અહીં મમતા બેનર્જીની સરકાર 15 વર્ષના શાસન પછી વિદાય પામી છે અને ભાજપને પ્રથમ તક મળી છે. ચૂંટણી દરમિયાન મીડિયામાં સતત ચર્ચા હતી કે મમતા ચોથી વાર આવશે કે ભાજપ પહેલીવાર? અંતે ભાજપની સરકાર બની રહી છે. આ જીતથી ભાજપ માટે નવા દ્વાર ખુલ્યા છે અને રાજ્યસભામાં પણ તેની તાકાત વધશે. એટલું જ નહીં, પરંતુ વિવિધ મુદ્દાઓને કારણે ભાજપને બેકફૂડ પર હોવાનું માનવામાં આવતું હતું. જો કે, આ જીતથી તેને ફરી નવી તાકાત મળશે.

લેફ્ટનો સફાયો, કેરળમાં છેલ્લો ગઢ ધરાશાયી
એક સમયે બંગાળ અને કેરળ વામપંથીનો ગઢ ગણાતા હતા. ખરાબ સમયમાં પણ લેફ્ટનું શાસન અહીં ટકી રહ્યું હતું. 2011માં મમતા બેનર્જીએ બંગાળમાં જીત મેળવી ત્યારથી લેફ્ટ સત્તાની બહાર છે. ત્યારબાદ કેરળ એકમાત્ર રાજ્ય હતું જ્યાં તેમની સરકાર હતી. હવે કેરળમાં કોંગ્રેસના નેતૃત્વવાળા UDFને જીત મળી છે. આ સાથે જ ભારતના રાજકીય નકશામાંથી લેફ્ટની એક્ઝિટ થઈ ગઈ છે.

તમિલનાડુમાં અભિનેતા વિજયે ચોંકાવ્યા
ભાષાકીય અસ્મિતા અને પ્રાદેશિક ઓળખની રાજનીતિ કરનાર ડીએમકે (DMK)ને તમિલનાડુમાં મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. એમ.કે. સ્ટાલિનની 10 વર્ષ જૂની સરકાર વિદાય પામી છે. આ સિવાય અભિનેતા વિજય થાલાપતિની પાર્ટી ટીવીકે (TVK)એ એકલા હાથે 110 બેઠકો પર લીડ મેળવી છે. તમિલનાડુની રાજનીતિમાં અભિનેતાઓ નેતા બને તેવો જૂનો ઇતિહાસ રહ્યો છે. જો કે, સ્ટાલિન પોતાને ખૂબ જ મજબૂત માની રહ્યા હતા, તેવામાં રાજનીતિમાં 'નવા નિશાળિયા' કહેવાતા વિજયની બમ્પર જીતે તમામ સમીકરણો પલટાવી દીધા છે. તમિલનાડુમાં બહુમતીનો જાદુઈ આંકડો 117 છે, આ રીતે તેઓ પોતાના દમ પર સત્તા મેળવવાની નજીક છે.

ભાજપનું મિશન ફતેહ 21 રાજ્યો સુધી પહોંચ્યું
હવે જો ભગવા લહેરની વાત કરવામાં આવે તો તે 21 રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો સુધી પહોંચી ગઈ છે. આ ભાજપ માટે સફળતાના નકશા પર વધતા કદમ સમાન છે. ઉત્તર પ્રદેશ, દિલ્હી, હરિયાણા, ઉત્તરાખંડ, બિહાર, પશ્ચિમ બંગાળ, મધ્ય પ્રદેશ, રાજસ્થાન, છત્તીસગઢ, ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, ગોવા, આસામ, ઓડિશા, પુડુચેરી, મણિપુર, અરુણાચલ પ્રદેશ, ત્રિપુરા, મેઘાલય, નાગાલેન્ડ અને આંધ્ર પ્રદેશમાં હાલમાં ભાજપ અથવા તેના નેતૃત્વવાળી એનડીએ (NDA)ની સરકાર છે.

પૂરું થયું પીએમ મોદીનું સપનું
બંગાળની જીતે પીએમ મોદીના સપનાને પૂરું કર્યું છે. તેમણે કહ્યું હતું કે, ભવિષ્યમાં અમારું લક્ષ્ય બંગાળ અને ઓડિશામાં જીત મેળવવાનું હશે. 2024ની ચૂંટણીની સાથે જ ઓડિશામાં ભાજપને જીત મળી હતી અને હવે બંગાળનો ગઢ પણ તેમણે સર કરી લીધો છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Assembly Election Results 2026BJP 21 States GovernmentWest Bengal Election Result 2026વિધાનસભા ચૂંટણી પરિણામો 2026પશ્ચિમ બંગાળ ચૂંટણી પરિણામ

Trending news