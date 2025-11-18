1 કરોડનો ઇનામી નક્સલી કમાન્ડર હિડમા ઢેર, એન્કાઉન્ટરમાં તેની પત્નીનું પણ મોત
Maoist commander Hidma killed: આંધ્રપ્રદેશ અને છત્તીસગઢની સરહદ પર એક મોટી એન્કાઉન્ટરમાં કુખ્યાત માઓવાદી કમાન્ડર માધવી હિડમા અને તેની પત્ની માર્યા ગયા. હિડમા 2017ના સુકમા હુમલા સહિત 26 થી વધુ હુમલાઓનો માસ્ટરમાઇન્ડ માનવામાં આવતો હતો.
નવી દિલ્હીઃ આંધ્રપ્રદેશ-છત્તીસગઢ સરહદ પાસે જંગલમાં સુરક્ષાદળો અને નક્સલીઓ વચ્ચે અથડામણ થઈ છે. આ અથડામણમાં નક્સલી કમાન્ડર માદવી હિમડા અને તેની પત્નીનું મોત થયું છે. આંધ્ર પ્રદેશના અલ્લૂરી જિલ્લા અને છત્તીસગઢના સુકમા જિલ્લાના સરહદી વિસ્તારમાં સુરક્ષાદળોએ માઓવાદીઓને પકડવા માટે સર્ચ ઓપરેશન ચલાવ્યું હતું. આ દરમિયાન નક્સલીઓએ જવાનો પર ફાયરિંગ શરૂ કર્યું હતું.
માદવી હિમડાની ઉંમર 43 વર્ષની હતી. તે છેલ્લા બે દાયકાઓથી સુરક્ષાદળો માટે પડકાર બનલો હતો. તે ન માત્ર PLGA (પીપુલ્સ લિબરેશન ગુરિલ્લા આર્મી) ની બટાલિયન નંબર 1નો પ્રમુખ હતો, પરંતુ સીપીઆઈ (માઓવાદી) ની કેન્દ્રીય સમિતિનો પણ સૌથી નાની ઉંમરનો સભ્ય રહ્યો હતો. તેના રણનીતિક વિચાર અને જંગલોમાં ગુરિલ્લા યુદ્ધની ક્ષમતાએ તેને સંગઠનના સૌથી પ્રભાવશાળી ચહેરામાંથી એક બનાવી દીધો હતો.
સુકમા હુમલાનો માસ્ટરમાઇન્ડ હતો હિડમા
હિડમાનો જન્મ 1981માં છત્તીસગઢના સુકમા જિલ્લાના પૂર્વવર્તી વિસ્તારમાં થયો હતો. ખૂબ જ નાની ઉંમરે, તે માઓવાદી સંગઠનમાં જોડાયો અને કમાન્ડર બન્યો. તે 2013માં છત્તીસગઢમાં દરભા ખીણ હત્યાકાંડનો મુખ્ય કાવતરાખોર હતો, જેમાં કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતાઓ સહિત 27 લોકો માર્યા ગયા હતા.
તેણે 2017માં સુકમામાં સીઆરપીએફ પર થયેલા ઘાતક હુમલામાં પણ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી, જેમાં 25 સૈનિકો શહીદ થયા હતા. તેણે ઓછામાં ઓછા 26 મોટા હુમલાઓનું આયોજન કર્યું હતું અને તેને અંજામ આપ્યો હતો. તેના માથા પર 1 કરોડ રૂપિયાનું ઇનામ હતું.
પત્ની પણ નક્સલ ગતિવિધિમાં સામેલ હતી
આંધ્ર પ્રદેશની પોલીસ અને વિશેષ દળોને લાંબા સમયથી તેની ગતિવિધિ વિશે જાણકારી મળી રહી હતી. તાજેતરની અથડામણમાં સુરક્ષાદળોએ ગુપ્ત સૂચનાના આધાર પર જંગલમાં ઘેરો બનાવી ઓપરેશન શરૂ કર્યું. જવાબી ફાયરિંગમાં હિડમા અને તેની પત્નીના મોત થયા. તેની પત્ની પણ નક્સલી સંગઠમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવતી હતી અને ઘણા ઓપરેશનોમાં સક્રિય રહી હતી.
સુરક્ષા એજન્સીઓનું માનવું છે કે હિડમાના મૃત્યુથી માઓવાદી સંગઠનને મોટો ફટકો પડશે. તે માત્ર એક મુખ્ય રણનીતિકાર જ નહોતો પણ દક્ષિણ બસ્તરમાં સંગઠનની પકડ જાળવી રાખવામાં પણ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. તેના મૃત્યુથી માઓવાદી નેટવર્ક નબળું પડશે અને જંગલોમાં તેમની પ્રવૃત્તિઓને નિયંત્રિત કરવાનું સરળ બનશે.
