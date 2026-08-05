/ભારત સરકાર સામે ઝૂક્યા માર્ક ઝુકરબર્ગ, ડીપફેક્સ અને કન્ટેન્ટમાં ગડબડ મામલે માંગી માફી

મેટાના સીઈઓ માર્ક ઝુકરબર્ગે ચાઈલ્ડ પોર્નોગ્રાફી કન્ટેન્ટ (CSAM), ડીપફેક્સ અને અલ્ગોરિધમ કામગીરી અંગે ગંભીર ભૂલો માટે સત્તાવાર રીતે માફી માંગી છે અને તેના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર દિલગીરી વ્યક્ત કરી છે. કંપનીએ સ્વીકાર્યું કે ચોક્કસ પ્રકારના કન્ટેન્ટને પૈસા લઈને બુસ્ટ કરવામાં આવ્યું હતું.
અધિકારીઓએ સ્પષ્ટતા કરી કે મેટા જેવા પ્લેટફોર્મ IT કાયદા મુજબ મધ્યસ્થીની વ્યાખ્યા હેઠળ આવતા નથી. તેઓ પોતે નક્કી કરે છે કે કયા યુઝર્સને કયું કન્ટેન્ટ મળે છે. પરિણામે તેઓ IT કાયદા હેઠળ સેફ હાર્બર સુરક્ષા માટે હકદાર રહેશે નહીં.
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, માર્ક ઝુકરબર્ગે પ્લેટફોર્મ પર પ્રસારિત CSAM અને ડીપફેક કન્ટેન્ટ પર દિલગીરી વ્યક્ત કરી છે. તેમણે પ્લેટફોર્મની કામગીરીમાં વિવિધ તકનીકી અને પોલિસી-સંબંધિત ભૂલો માટે માફી માંગી છે.
પૂછપરછ અને સમીક્ષાઓ દરમિયાન કંપનીએ સ્વીકાર્યું કે ચોક્કસ કન્ટેન્ટને પ્રોત્સાહન આપવા માટે પેમેન્ટ ચૂકવવામાં આવ્યું હતું. આ ભૂલ સ્વીકારતા કંપની અને ઝુકરબર્ગ બંનેએ ભૂલ પર દિલગીરી વ્યક્ત કરી છે.