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ભારત સરકાર સામે ઝૂક્યા માર્ક ઝુકરબર્ગ, ડીપફેક્સ અને કન્ટેન્ટમાં ગડબડ મામલે માંગી માફી

મેટાના સીઈઓ માર્ક ઝુકરબર્ગે ફેસબુક અને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ચાઈલ્ડ પોર્નોગ્રાફી કન્ટેન્ટ અને ડીપફેક વીડિયો માટે જાહેરમાં માફી માંગી છે. કંપનીએ તેના અલ્ગોરિધમમાં ગંભીર ખામીઓ સ્વીકારી અને પૈસા લઈને ખાસ કન્ટેન્ટ બુસ્ટ કરવામાં આવ્યું હતું. ઝુકરબર્ગે ખાતરી આપી છે કે આ અંગે કડક પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 05, 2026, 05:27 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 05:36 PM IST
ભારત સરકાર સામે ઝૂક્યા માર્ક ઝુકરબર્ગ, ડીપફેક્સ અને કન્ટેન્ટમાં ગડબડ મામલે માંગી માફી

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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