/હોટેલના રૂમમાં પ્રેમી સાથે લપટાયેલી મળી પત્ની, પતિએ બનાવ્યો વીડિયો; એક વર્ષથી પાછળ પડ્યો હતો પતિ, આખી કહાની હોશ ઉડાવી દેશે!

Agra hotel incident: આગ્રાની એક જાણીતી હોટેલ સોમવારે બપોરે અચાનક કોઈ ફિલ્મી સેટમાં ફેરવાઈ ગઈ હતી. વાસ્તવમાં, એક વેપારી પતિ છેલ્લા ઘણા દિવસોથી પોતાની પત્નીની શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિઓ પર નજર રાખી રહ્યો હતો. સોમવારે જેવી પત્ની પોતાની પુત્રી સાથે ખોટું બોલીને તેના કથિત પ્રેમીને મળવા હોટેલ પહોંચી, કે તરત જ જાસૂસ બનેલો પતિ પણ પાછળ-પાછળ ત્યાં ધસી ગયો. પછી શું, બંનેને એકસાથે જોતા જ પતિનો પારો સાતમા આસમાને પહોંચી ગયો. હોટેલના રૂમથી લઈને લોબી સુધી જોરદાર ચીસાચીસ અને હોબાળો થયો હતો, અને હંગામો એટલો વધી ગયો કે હોટેલ સ્ટાફના પણ હોશ ઉડી ગયા. આખરે મામલો શાંત પાડવા માટે પોલીસને બોલાવવી પડી. ચાલો જાણીએ શું છે 'પતિ, પત્ની ઓર વો'ની આખી ઈનસાઈડ સ્ટોરી.
પુત્રી સાથે ખોટું બોલી, પણ પાછળ ગોઠવાયો હતો પતિનો પહેરો
આખો મામલો આગ્રાના ન્યૂ આગ્રા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારનો છે. મળતી માહિતી મુજબ, કમલા નગર વિસ્તારમાં રહેતા એક વેપારીને છેલ્લા ઘણા સમયથી પોતાની પત્નીની હરકતો પર શંકા હતી. સોમવારે બપોરે આશરે ૩ વાગ્યે પત્નીએ પોતાની પુત્રીને કહ્યું કે તે કોઈ જરૂરી કામથી બહાર જઈ રહી છે. પરંતુ તે કામ શું હતું, તેનો અંદાજ પતિને પહેલેથી જ આવી ગયો હતો. પત્ની ઘરની બહાર નીકળીને સીધી ન્યૂ આગ્રાની એક હોટેલમાં પહોંચી, જ્યાં તેનો કથિત પ્રેમી પહેલેથી જ રૂમ બુક કરાવીને તેની રાહ જોઈ રહ્યો હતો. મહિલાને લાગ્યું કે તેનો પ્લાન એકદમ પરફેક્ટ છે, પરંતુ તેને સહેજ પણ અંદાજ નહોતો કે તેનો પતિ તેનો પડછાયો બનીને તેની પાછળ આવી રહ્યો છે.
હોટેલ રૂમમાં મચી ચીસાચીસ
જેવી મહિલા હોટેલના રૂમમાં દાખલ થઈ, કે તરત જ પાછળથી પતિએ પણ દરોડો પાડી દીધો. બંનેને એકસાથે રંગેહાથ પકડતા જ હોટેલનું વાતાવરણ અચાનક ગરમાઈ ગયું. પતિ, પત્ની અને કથિત પ્રેમી વચ્ચે જાહેરમાં તીખી તકરાર અને આક્ષેપબાજીનો દોર શરૂ થઈ ગયો. ઘોંઘાટ એટલો વધારે હતો કે હોટેલની દીવાલો ગુંજી ઉઠી. હંગામો વધતો જોઈને હોટેલના કર્મચારીઓ ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા અને વચ્ચે પડીને મામલો શાંત પાડવાનો નિષ્ફળ પ્રયાસ કર્યો હતો. જ્યારે સ્થિતિ કાબૂ બહાર ગઈ, ત્યારે હોટેલ મેનેજમેન્ટે તરત જ સ્થાનિક પોલીસને આ અંગે જાણ કરી.
પોલીસની એન્ટ્રી થયા બાદ ખુલ્યું સંબંધોનું કડવું સત્ય
માહિતી મળતાની સાથે જ ન્યૂ આગ્રા પોલીસ સ્ટેશનની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી અને ત્રણેય પાત્રોને હોટેલથી સીધા પોલીસ સ્ટેશને લઈ આવી હતી. પોલીસ પૂછપરછમાં જે કહાની સામે આવી તેણે બધાને ચોંકાવી દીધા. જાણવા મળ્યું કે આ કપલનું વૈવાહિક જીવન પહેલેથી જ વિવાદોથી ભરેલું છે. મહિલાએ તેના પતિ વિરુદ્ધ પહેલાથી જ ઘરેલુ હિંસાનો કેસ દાખલ કરેલો છે. તેમ છતાં, તેઓ બંને મજબૂરીમાં એક જ છત નીચે રહેતા હતા અને તેમની વચ્ચે અવારનવાર ઝઘડા થતા રહેતા હતા.
કેસ નોંધાવ્યા વગર જ થઈ ગયું સમાધાન
હોટેલમાં થયેલા આ ડ્રામાને જોવા માટે રોડ પર લોકોનું ભારે ટોળું એકઠું થઈ ગયું હતું. દરેક વ્યક્તિ એ જાણવા આતુર હતી કે હવે આગળ શું થશે. જોકે, આ વાર્તાનો ક્લાઈમેક્સ થોડો આશ્ચર્યજનક રહ્યો. ન્યૂ આગ્રા પોલીસ સ્ટેશનના સિનિયર સબ-ઇન્સ્પેક્ટરે જણાવ્યું કે, "હોટેલમાં વિવાદની માહિતી મળતા જ પોલીસ ટીમ મોકલવામાં આવી હતી. ત્રણેય પક્ષોને પોલીસ સ્ટેશને લાવવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં લાંબી સમજાવટ અને દલીલો બાદ બંને પક્ષોએ અંદરોઅંદર બેસીને સમાધાન કરી લીધું હતું.
આ પછી, બંને પક્ષો કોઈ પણ લેખિત ફરિયાદ આપ્યા વગર ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા હતા. ભલે પોલીસ સ્ટેશનમાં બંને પક્ષો વચ્ચે લેખિતમાં સમાધાન થઈ ગયું હોય અને મામલો શાંત પડી ગયો હોય, પરંતુ થોડા કલાકો સુધી ચાલેલા આ હાઈવોલ્ટેજ ડ્રામાએ આખા વિસ્તારમાં ભારે ચર્ચા જગાવી છે.