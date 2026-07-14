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હોટેલના રૂમમાં પ્રેમી સાથે લપટાયેલી મળી પત્ની, પતિએ બનાવ્યો વીડિયો; એક વર્ષથી પાછળ પડ્યો હતો પતિ, આખી કહાની હોશ ઉડાવી દેશે!

Agra hotel incident: આગ્રાની એક હોટેલમાં પત્નીને તેના કથિત પ્રેમી સાથે જોઈને વેપારી પતિએ ભારે હોબાળો મચાવ્યો હતો. માહિતી મળતા જ ઘટનાસ્થળે પહોંચેલી પોલીસ ત્રણેયને પોલીસ સ્ટેશને લઈ ગઈ હતી, જ્યાં લાંબી પૂછપરછ અને ચર્ચા બાદ કોઈ પણ ફરિયાદ નોંધાવ્યા વગર બંને પક્ષો વચ્ચે સમાધાન થઈ ગયું હતું.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 14, 2026, 03:27 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 03:27 PM IST
હોટેલના રૂમમાં પ્રેમી સાથે લપટાયેલી મળી પત્ની, પતિએ બનાવ્યો વીડિયો; એક વર્ષથી પાછળ પડ્યો હતો પતિ, આખી કહાની હોશ ઉડાવી દેશે!
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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