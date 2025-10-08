Prev
કાનપુરમાં મોટો વિસ્ફોટ, મસ્જિદ પાસે પાર્ક કરેલ બે સ્કૂટીમાં બ્લાસ્ટ; અનેક લોકો થયા ઘાયલ

Kanpur Scooter Blast: ઉત્તર પ્રદેશના ફર્રુખાબાદ પછી કાનપુરમાં એક મોટો વિસ્ફોટ થયો છે. કાનપુરમાં એક મસ્જિદ પાસે પાર્ક કરેલા બે સ્કૂટરમાં વિસ્ફોટ થયો છે, જેમાં ઘણા લોકો ઘાયલ થયા છે. આ વિસ્ફોટમાં કુલ આઠ લોકો ઘાયલ થયા છે, જેમાંથી ચારની હાલત ગંભીર છે અને તેમને લખનૌ રિફર કરવામાં આવ્યા છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Oct 08, 2025, 10:09 PM IST

Kanpur Scooter Blast: ઉત્તર પ્રદેશના ફરુખાબાદ પછી કાનપુરમાં એક મોટો વિસ્ફોટ થયો છે. કાનપુરમાં એક મસ્જિદ પાસે પાર્ક કરેલા બે સ્કૂટરમાં વિસ્ફોટ થયો છે, જેમાં ઘણા લોકો ઘાયલ થયા છે. આ વિસ્ફોટમાં કુલ આઠ લોકો ઘાયલ થયા છે, જેમાંથી ચારની હાલત ગંભીર છે અને તેમને લખનૌ રિફર કરવામાં આવ્યા છે. ફોરેન્સિક, બોમ્બ અને ATS ટીમો પહોંચી ઘટનાસ્થળે પહોંચી છે. 

અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, બન્ને સ્કૂટરમાં વિસ્ફોટકો લગાવવામાં આવ્યા હતા. આ ઘટના મેસ્ટન રોડ પર મૂળગંજના બિસતખાનામાં બની છે. હાલ તો સમગ્ર વિસ્તારને સીલ કરી દેવામાં આવ્યો છે અને અધિકારીઓએ તપાસ શરૂ કરી છે. વિસ્ફોટ એટલો શક્તિશાળી હતો કે તેનો અવાજ દૂર-દૂર સુધી સંભળાયો છે. નજીકની મસ્જિદની દિવાલોને પણ નુકસાન થયું હતું. નજીકની ઘણી દુકાનોની ફાલ સીલિંગ પણ ધરાશાયી થઈ છે. પોલીસ સ્કૂટર માલિકોને શોધવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. વિસ્ફોટ થતાં જ સમગ્ર વિસ્તારમાં અફરાતફરીનો માહોલ ફેલાયો છે.

આ અગાઉ ગયા અઠવાડિયે જ ફર્રુખાબાદના એક કોચિંગ સેન્ટરમાં એક મોટો વિસ્ફોટ થયો હતો. જેમાં બે યુવાનો મોત થયા હતા અને ઘણા લોકો ઘાયલ થયા હતા. જો કે, અહીં પર વિસ્ફોટકોની પુષ્ટિ થઈ ન હતી. અધિકારીઓએ વિસ્ફોટનું કારણ સેપ્ટી ટેન્કમાં ગેસ હોવાની શંકા વ્યક્ત કરી છે.

ચાર લોકો ગભીર રીતે ઘાયલ
કાનપુરના સીએમઓએ જણાવ્યું કે, ઉર્સુલા હોસ્પિટલમાં આઠ લોકોને લાવવામાં આવ્યા હતા. જેમાંથી ચારની હાલત ગંભીર હતી. તેમને લખનૌ રિફર કરવામાં આવ્યા છે. ચારેયને 108 એમ્બ્યુલન્સ દ્વારા ખસેડવામાં આવ્યા છે. બે લોકો હાલમાં ઉર્સુલા હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહ્યા છે, જ્યારે બે સારવાર બાદ ઘરે પરત ફર્યા છે.

પોલીસ અધિકારીઓ દરેક પાસાની તપાસ કરી રહ્યા છે. એવું પણ માનવામાં આવી રહ્યું છે કે, દિવાળી માટે ફટાકડા બનાવવા માટે વિસ્ફોટકો એકસાથે લાવવામાં આવી રહ્યા હતા અને તેમાં વિસ્ફોટ થયો હતો. જો કે, વિસ્ફોટથી આસપાસની દિવાલોને પણ નુકસાન થયું હતું, જે અત્યંત ખતરનાક વિસ્ફોટકોનો ઉપયોગ સૂચવે છે.

બે સ્કૂટરમાં વિસ્ફોટ
આ ઘટના સાંજે 7 વાગ્યાની આસપાસ બની હતી. મૂળગંજ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં મિશ્રી બજાર નજીક બિસાતી બજારમાં બે સ્કૂટરમાં વિસ્ફોટ થયો હતો, જ્યારે બજારમાં ભીડ હતી અને લોકો ખરીદી કરી રહ્યા હતા. ઘાયલોમાં દુકાનદારો, કારીગરો અને ગ્રાહકોનો સમાવેશ થાય છે. કચરો ઉપાડતી એક કિશોરી સુહાના પણ ઘાયલ થઈ છે, જે બેકોનગંજની રહેવાસી છે. આ ઉપરાંત લાલ બાંગલાના રહેવાસી 58 વર્ષીય અશ્વિની કુમાર ઘાયલ થયો છે, જેની ડેપ્ટી કા પડાવમાં દુકાન છે અને તે અહીં સામાન ખરીદવા આવ્યો હતો.

અન્ય ઘાયલોમાં પશ્ચિમ બંગાળના ઘરેણાં કારીગર 35 વર્ષીય રઈસુદ્દીન, જે હાલમાં બેકોનગંજમાં રહે છે, 24 વર્ષીય અબ્દુલ બિસત ખાનામાં રમતગમતના સામાનના દુકાનદાર, 25 વર્ષીય મોહમ્મદ મુરસલીન બિસત ખાનામાં બેગ દુકાનદાર અને મીરપુરમાં રહેતા 15 વર્ષીય ઝુબીનનો સમાવેશ થાય છે, જે બેલ્ટ અને ચશ્માની દુકાનમાં કામ કરતો હતો. પોલીસ દળ સાથે પૂર્વના ડેપ્યુટી કમિશનર ઓફ પોલીસ પણ હાજર છે.

kanpur blastKanpur Scooter Blastexplosion in kanpurકાનપુરમાં સ્કૂટરમાં બ્લાસ્ટસ્કૂટરમાં બ્લાસ્ટ

