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Breaking News: કોલકાતાની હોટલ શિખામાં ભીષણ આગ, 8થી વધારે લોકોના મોતના સમાચાર, જાણો

Kolkata Hotel Fire: કોલકાતામાં હોટલ શિખામાં આજે એટલે કે 19 ઓગસ્ટે વહેલી સવારે ભીષણ આગ લાગી, જેમાં ઓછામાં ઓછા 8થી વધારે લોકોના મોત થયા હોવાના અહેવાલ છે. આ ઘટના શહેરના હોટલ શિખામાં બની હતી. બિલ્ડિંગમાં ફસાયેલા લોકોને બચાવવાના પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 19, 2026, 07:43 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 10:04 AM IST
Breaking News: કોલકાતાની હોટલ શિખામાં ભીષણ આગ, 8થી વધારે લોકોના મોતના સમાચાર, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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