/Breaking News: કોલકાતાની હોટલ શિખામાં ભીષણ આગ, 8થી વધારે લોકોના મોતના સમાચાર, જાણો

Kolkata Hotel Fire: પશ્ચિમ બંગાળની રાજધાની કોલકાતામાં એક ભયાનક અકસ્માત થયો છે. એક હોટલમાં ભીષણ આગ લાગવાથી ઓછામાં ઓછા 9 લોકોના મોત થયા છે. આગને કાબુમાં લેવા માટે ફાયર બ્રિગેડ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ છે.
બંગાળના બીરભૂમના તારાપીઠ મંદિર નજીક હોટલમાં ભીષણ આગ લાગી હતી, જેમાં ઓછામાં ઓછા 6 લોકોના મોત થયા હતા. આ ઘટનાના એક દિવસ પછી જ સુરક્ષા પગલાં પર પ્રશ્નો ઉભા થઈ રહ્યા છે.
આ ઘટના ક્યાં બની?
કોલકાતાના મિર્ઝા ગાલિબ સ્ટ્રીટ પર આવેલી હોટલ શિખામાં આ ઘટના બની છે. બિલ્ડિંગના એક ભાગમાં આજે વહેલી સવારે આગની ઘટના બની હતી. આગની ઘટના બાદ તાત્કાલિક ફાયર ફાઇટરની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી અને આગ પર કાબુ મેળવવાનું કામ શરૂ કર્યું હતું. મળતી માહિતી મુજબ, ચાર ફાયર ફાઈટર દ્વારા આગ પર કાબુ મેળવવામાં આવ્યો હતો.
ઘટના સમયે બિલ્ડિગમાં હાજર કુલ લોકોની સંખ્યા અંગે સત્તાવાર માહિતી હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવી નથી. એવું પણ કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે અકસ્માત સમયે ઘણા લોકો અંદર ફસાયેલા હતા. આગ સમયે હાજર લોકોનું કહેવું છે કે મૃત્યુઆંક વધી શકે છે.
આગ લાગવાનું કારણ જાણી શકાયું નથી
ઉલ્લેખનીય છે કે ફાયર વિભાગનું કાર્યાલય આ ઘટના સ્થળની નજીક આવેલું છે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આ જ કારણ છે કે માહિતી મળતાં જ ફાયર ફાઇટરની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી અને આગને કાબુમાં લીધી હતી. જો કે, આગ લાગવાનું ચોક્કસ કારણ હાલ સુધી જાણી શકાયું નથી. પોલીસ સહિત કેટલાક અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા છે અને આ આગની ઘટનાની તપાસ કરી રહ્યા છે.
હોટલમાં આગ લાગે તો શું કરવું?