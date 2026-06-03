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દિલ્હીના માલવીય નગરમાં એક હોટલમાં ભયંકર આગ લાગી, 21 લોકો જીવતા ભૂંજાયા, જીવ બચાવવા લોકોએ ભૂસકા માર્યા

Delhi Fire: ભયંકર ગરમીના પગલે અવારનવાર આગના  બનાવો જોવા મળી રહ્યા છે. હવે દિલ્હીના માલવીય નગરમાં એક હોટલમાં લાગેલી આગે અત્યાર સુધીમાં 21 લોકોનો ભોગ લીધો છે. વધુ વિગતો જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 03, 2026, 12:09 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 01:12 PM IST
દિલ્હીના માલવીય નગરમાં એક હોટલમાં ભયંકર આગ લાગી, 21 લોકો જીવતા ભૂંજાયા, જીવ બચાવવા લોકોએ ભૂસકા માર્યા

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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