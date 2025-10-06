Prev
SMS હોસ્પિટલમાં અડધી રાતે લાગેલી આગમાં અનેક દર્દીઓ જીવતા ભૂંજાયા, ભયાનક Photos જોઈ રૂવાડાં ઊભા થઈ જશે

SMS Hospital Fire Jaipur: રાજસ્થાનની સૌથી મોટી સરકારી હોસ્પિટલ સવાઈ માનસિંહ હોસ્પિટલ (એસએમએસ)ના ટ્રોમા સેન્ટરમાં રવિવારે રાતે લાગેલી ભીષણ આગે 8 લોકોના જીવ લીધા. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Oct 06, 2025, 08:44 AM IST

SMS હોસ્પિટલમાં અડધી રાતે લાગેલી આગમાં અનેક દર્દીઓ જીવતા ભૂંજાયા, ભયાનક Photos જોઈ રૂવાડાં ઊભા થઈ જશે

રાજસ્થાનના પાટનગર જયપુરના સવાઈ માન સિંહ હોસ્પિટલ એટલે કે SMS હોસ્પિટલમાં રાતે આઈસીયુ આગની જ્વાળામાં લપેટાતા કોહરામ મચી ગયો. હોસ્પિટલના ટ્રોમા સેન્ટરના બીજા માળ પર બનેલા આઈસીયુમાં આગ લાગ્યા બાદ દર્દીઓ અને તેમના સગાસંબંધીઓ જીવ બચાવવા માટે બેડ અને ગાદલા સહિત બહાર ભાગ્યા પરંતુ આમ છતાં કેટલાક લોકો આગની ઝપેટમાં આવી ગયા અને છેલ્લે મળતી માહિતી મુજબ 8 દર્દીઓના જીવ ગયા. 

મળતી માહિતી મુજબ રાતે 11 વાગ્યાને 10 મિનિટ પર ટ્રોમા બિલ્ડિંગના સેકન્ડ ફ્લોર પર ન્યૂરો વોર્ડના સ્ટોરથી આગનો ધૂમાડો નીકળવાનો શરૂ થયો હતો. દર્દીઓએ હોસ્પિટલના સ્ટાફને આ અંગે જાણકારી આપી પરંતુ ત્યાં સુધીમાં તો આગનો ધૂમાડો ઝડપથી ફેલાવવા લાગ્યો હતો. આઈસીયુમાંથી ગણતરીની પળોમાં આગનો ધૂમાડો દેખાવવાનો શરૂ થઈ ગયો હતો.

એવું કહેવાય છે કે શોર્ટ સર્કિટના કારણે આઈસીયુમાં આગ  લાગી હતી. ત્યારબાદ આગનું એલાર્મ વાગતા જ હોસ્પિટલ સ્ટાફ અને હાજર લોકોમાં ભાગદોડ મચી ગઈ હતી અને બધા પોતાના દર્દીઓને લઈને સુરક્ષિત નીકળવાની કોશિશ કરવા લાગ્યા હતા. 

દર્દીઓને લઈને રસ્તા પર ભાગ્યા
સગાસંબંધીઓ પોતાના પરિજોને બેડ સહિત રસ્તા પર  લઈને દોડ્યા જ્યારે હોસ્પિટલ મેનેજમેન્ટે અન્ય વોર્ડમાં દર્દીઓને શિફ્ટ કરવાનું શરૂ કરી દીધુ. આ દરમિયાન ફાયરની ગાડીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને ભારે જદ્દોજહેમત બાદ આગ પર કાબૂ મેળવવામાં આવ્યો. 

હોસ્પિટલના સૂત્રોના જણાવ્યાં મુજબ શોર્ટ સર્કિટના કારણે આગ લાગી હોઈ શકે છે. પરંતુ હજુ સુધી તેની અધિકૃત પુષ્ટિ થઈ નથી. આગ લાગ્યા બાદ ટ્રોમા સેન્ટર સંપૂર્ણ રીતે ખાલી કરાવવામાં આવી રહ્યું છે. જેથી કરીને દર્દીઓ અને સ્ટાફના સભ્યોને જીવનું જોખમ ન રહે. આ દરમિયાન કેટલાક દર્દીઓને શ્વાસમાં તકલીફ અને ગભરામણની ફરિયાદ જોવા મળી જેમને તરત અન્ય વોર્ડ અને ઈમરજન્સી યુનિટમાં ખસેડવામાં આવ્યા. 

શું કહ્યું પ્રત્યક્ષદર્શીએ?
મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ આ અકસ્માતમાં પોતાના એક સ્વજનને ગુમાવનાર વ્યક્તિએ કહ્યું કે, તે મારી માસીનો દીકરો હતો. તેની ઉંમર 25 વર્ષ હતી અને નામ પિન્ટુ હતું. જ્યારે રાતે 11.20 વાગે ધૂમાડો નીકળવાનો શરૂ થયો તો અમે ડોક્ટરોને જણાવ્યું હતું કે દર્દીઓને સમસ્યા થઈ શકે છે. પછી ધીરે ધીરે ધુમાડો વધવા લાગ્યો. જેવો ધૂમાડો વધ્યો કે ડોક્ટર અને નીચે કામ કરતા તમામ લોકો બહાર જતા રહ્યા. 

તેમણે કહ્યું કે ત્યારબાદ અચાનક ધૂમાડો એટલો વધી ગયો કે દર્દીઓ બહાર નીકળી શક્યા નહીં પછી અમે ચાર પાંચ દર્દીઓને જેમ તેમ કરીને બહાર કાઢ્યા. મારી માસીનો દીકરો ત્યાં જ હતો તે  બિલકુલ ઠીક હતો. એક બે દિવસમાં તેને રજા મળવાની હતી. પરંતુ તે પહેલા જ તેનું મોત થઈ ગયું. 

હોસ્પિટલ મેનેજમેન્ટ શું કહે છે
એસએમએસ હોસ્પિટલના ટ્રોમા સેન્ટર પ્રભારી અનુરાગ ધાકડે આ સમગ્ર મામલે કહ્યું કે, ટ્રોમા સેન્ટરમાં બીજા માળે બે આઈસીયુ છે. એક ટ્રોમા આઈસીયુ અને એક સેમી આઈસીયુ. જ્યાં 24 દર્દી હતા. 11 ટ્રોમા આઈસીયુમાં અને 13 સેમી આઈસીયુમાં દાખલ હતા.  ટ્રોમા આઈસીયુમાં શોર્ટ સર્કિટ થયો અને આગ ઝડપથી ફેલાઈ. જેનાથી  ઝેરી ગેસ નીકળ્યો. મોટાભાગના ગંભીર દર્દીઓ બેભાન અવસ્થામાં હતા. 

આ ઘટના બાદ હોસ્પિટલ મેનેજમેન્ટે કહ્યું કે દર્દીઓની સુરક્ષા તેમની પ્રાથમિકતા છે અને આગ લાગવાથી થયેલા નુકસાનની સમીક્ષા કરાશે. આ ઘટનાએ એકવાર ફરીથી સરકારી હોસ્પિટલોની સુરક્ષા વ્યવસ્થા અને ફાયર સેફ્ટી પર સવાલ ઊભા કર્યા છે. 

