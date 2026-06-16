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9 માંથી 6 સાંસદો છોડશે ઉદ્ધવ ઠાકરેનો સાથ! શિવસેનાને સ્થાપના દિવસ પહેલા લાગશે મોટો ઝટકો

મહારાષ્ટ્રની રાજનીતિમાં મોટી હલચલ જોવા મળી રહી છે. મમતા બેનર્જીની પાર્ટીમાં ચાલી રહેલી તૂટની ચર્ચા વચ્ચે હવે ઉદ્ધવ ઠાકરેને ઝટકો લાગી શકે છે. દાવો છે કે UBT ના 9માંથી 6 સાંસદ બળવાના મૂડમાં છે અને જલ્દી અલગ જૂથ બનાવી શિંદે જૂથમાં સામેલ થઈ શકે છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 16, 2026, 08:48 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 08:48 PM IST
9 માંથી 6 સાંસદો છોડશે ઉદ્ધવ ઠાકરેનો સાથ! શિવસેનાને સ્થાપના દિવસ પહેલા લાગશે મોટો ઝટકો

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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9 માંથી 6 સાંસદો છોડશે ઠાકરેનો સાથ! શિવસેનાને સ્થાપના દિવસ પહેલા લાગશે મોટો ઝટકો
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