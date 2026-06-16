/9 માંથી 6 સાંસદો છોડશે ઉદ્ધવ ઠાકરેનો સાથ! શિવસેનાને સ્થાપના દિવસ પહેલા લાગશે મોટો ઝટકો

મમતા બેનર્જી બાદ હવે ઉદ્ધવ ઠાકરેને ઝટકો લાગી શકે છે. મહારાષ્ટ્રની રાજનીતિમાંથી એવા સમાચાર સામે આવી રહ્યાં છે જે UBT એટલે કે ઉદ્ધવ ઠાકરેની પાર્ટીની ઊંઘ ઉડાવી શકે છે. જાણકારી પ્રમાણે પાર્ટીના 9માંથી છ સાંસદો બળવાનો પ્લાન બનાવી ચુક્યા છે. જો આ રાજકીય પટકથા સાચી સાબિત થાય તો સ્થાપના દિવસ પહેલા ઉદ્ધવ ઠાકરેને એક મોટો ઝટકો લાગી શકે છે.
રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે બે બળવાખોર સાંસદ દિલ્હી પહોંચી ગયા છે. તો બાકી ચાર સાંસદ આજે રાત્રે દિલ્હી પહોંચી રહ્યાં છે. જાણકારી પ્રમાણે આ છ સાંસદ અલગ ગ્રુપ બનાવશે અને ત્યારબાદ શિવસેના (શિંદે ગ્રુપ) માં વિલય કરી લેશે.
પાર્ટીમાં સંભવિત ભંગાણને રોકવાનો પ્રયાસ પણ કરવામાં આવી રહ્યો છે. તે માટે સાંસદ અનિલ દેસાઈ અને સંજય રાઉત પણ દિલ્હી આવી ગયા છે.
તેમ માનવામાં આવી રહ્યું છે કે શિવસેનાના 60મા સ્થાપના દિવસ (19 જૂન) પહેલા નાયબ મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદે તરફથી ઉદ્ધવ ઠાકરેને ઝટકો આપવામાં આવશે.
મહારાષ્ટ્રમાં ઓપરેશન ટાઇગરની ચર્ચા
હકીકતમાં મહારાષ્ટ્રમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસથી ઓપરેશન ટાઇગરની ચર્ચા ચાલી રહી છે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે તેના કેટલાક સાંસદ મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદેની શિવસેનામાં સામેલ થઈ શકે છે. પરંતુ શિંદે દ્વારા આ દાવો નકારી દેવામાં આવ્યો હતો.
તેમણે કહ્યું હતું કે ચૂંટણી સમાપ્ત થઈ ગઈ છે અને હવે કોઈ પ્રકારના નંબર ગેમની જરૂર નથી.
મહત્વનું છે કે સાત સાંસદોની સાથે, શિવસેના (શિંદે ગ્રુપ) કેન્દ્રમાં ભાજપની ત્રીજી સૌથી મોટી સહયોગી પાર્ટી છે. તો શિવસેના (UBT) ના 9 લોકસભા સાંસદ છે.