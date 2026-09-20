/UGC બિલના વિરોધમાં ભારે વિરોધ પ્રદર્શન, પોલીસ સાથે થયું ધર્ષણ, જાણો

Protest Against UGC Bill: રવિવારે પશ્ચિમ ઉત્તર પ્રદેશમાં યુજીસી બિલના વિરોધમાં રાજકીય વાતાવરણ ગરમાયું હતું. આગ્રાથી ફિરોઝાબાદ સુધી, સવર્ણ જાતિના સમુદાયના સભ્યો વિરોધમાં રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા હતા. આગ્રામાં ટ્રાફિક જામ અને ટ્રેક્ટર કૂચ જોવા મળી હતી, જ્યારે ફિરોઝાબાદના ગાંધી પાર્કમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો એકઠા થયા હતા. તેઓએ મહાત્મા ગાંધીની પ્રતિમા પાસે ધરણા કર્યા હતા અને સૂત્રોચ્ચાર કરવાનું શરૂ કર્યું હતું. બેરિકેડ તોડીને આગળ વધતાં, તેઓ પોલીસ સાથે ધર્ષણ થયું હતું. ઘર્ષણમાં ત્રણ લોકો ઘાયલ થયા હોવાના અહેવાલ છે, જો કે આની સત્તાવાર પુષ્ટિ કરવામાં આવી નથી.
પ્રદર્શનકારીઓ અને પોલીસ વચ્ચે ભારે ઘર્ષણ
અખિલ ભારતીય બ્રાહ્મણ મહાસભાના આહ્વાન પર, યુજીસી બિલનો વિરોધ કરવા માટે ગાંધી પાર્ક ખાતે મોટી સંખ્યામાં લોકો એકઠા થયા હતા. તેઓએ ત્યાં સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા. પછી, સૂત્રોચ્ચાર કરતા, વિરોધીઓ જિલ્લા મુખ્યાલય તરફ કૂચ કરી હતી. પોલીસે તેમને રોકવાનો પ્રયાસ કર્યો ત્યારે વિવેકાનંદ સ્ક્વેર પર બેરિકેડ હટાવવા બાબતે ઝપાઝપી થઈ. પ્રદર્શનકારીઓ અને પોલીસ વચ્ચે ભારે ઘર્ષણ થયું હતું.
પ્રદર્શનકારીઓએ આરોપ લગાવ્યો કે તેમનું મેમોરેન્ડમ છીનવી લેવામાં આવ્યું છે. પરિસ્થિતિના જવાબમાં, ચાર પોલીસ સ્ટેશનની પોલીસને ઘટનાસ્થળે બોલાવવામાં આવી. શહેર પોલીસ અધિક્ષક (SP)ની આગેવાની હેઠળ પોલીસ દળ ભીડને કાબૂમાં લેવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
અનેક ઘાયલ થયા હોવાની માહિતી
પોલીસની કાર્યવાહીથી ગુસ્સે થઈને પ્રદર્શનકારીઓ વિવેકાનંદ સ્ક્વેર પર બેસી ગયા અને સૂત્રોચ્ચાર કર્યા. આ વિરોધ લાંબા સમય સુધી ચાલુ રહ્યો, જેના કારણે શહેરનો મેઈન રોડ બંધ થઈ ગયો હતો. વિરોધ પ્રદર્શન બાદ, ઘાયલોએ ગાંધી પાર્ક ખાતે ફરી પોતાનો વિરોધ શરૂ કર્યો. એવું જાણવા મળ્યું છે કે ઘાયલોમાંથી બેને જિલ્લા હોસ્પિટલમાં સારવાર આપવામાં આવી રહી છે.
અહેવાલ છે કે વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન, પ્રદર્શનકારીઓએ બેરિકેડ તોડીને આગળ વધવાનો પ્રયાસ કર્યો ત્યારે ઘર્ષણ થયું હતું. પોલીસ અને વહીવટી અધિકારીઓએ પ્રદર્શનકારીઓને સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ તેઓએ સૂત્રોચ્ચાર ચાલુ રાખ્યા. જો કે, પોલીસે કોઈક રીતે પરિસ્થિતિને કાબૂમાં લેવામાં સફળતા મેળવી.
આગ્રામાં ટ્રેક્ટર માર્ચ
આ દરમિયાન, યુજીસી બિલનો વિરોધ કરવા માટે ટ્રેક્ટર સાથે લોકોનું ટોળું આગ્રામાં એકત્ર થયું. પોલીસ નાકાબંધી તોડીને લોકો પોતાના ટ્રેક્ટર ખેતરોમાં લઈ જવા લાગ્યા. આગ્રામાં, યુજીસી મુક્તિ મોરચાએ રવિવારે જાલેસર રોડ પર મુડી સ્ક્વેરથી કલેક્ટર કચેરી સુધી ટ્રેક્ટર કૂચ અને સભાનું એલાન કર્યું હતું. આ જાહેરાતને ધ્યાનમાં રાખીને, સમગ્ર વિસ્તારમાં ભારે પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો હતો.
ધર્મેન્દ્ર સિંહના નેતૃત્વમાં ભીડ એકઠી થઈ હતી
યુજીસી મુક્તિ મોરચાના પ્રમુખ, નિવૃત્ત સીઓ ધર્મેન્દ્ર સિંહના નેતૃત્વમાં સવારથી જ ભીડ એકઠી થઈ રહી હતી. મુડી સ્ક્વેર ખાતે એક સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. પોલીસે ટ્રેક્ટર કૂચને રોકવા માટે નાકાબંધી કરી હતી, પરંતુ કેટલાક વિરોધ પ્રદર્શન કરનારાઓએ નાકાબંધી તોડી અને ટ્રેક્ટરને ખેતરોમાં લઈ ગયા હતા.