Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /UGC બિલના વિરોધમાં ભારે વિરોધ પ્રદર્શન, પોલીસ સાથે થયું ધર્ષણ, જાણો

UGC બિલના વિરોધમાં ભારે વિરોધ પ્રદર્શન, પોલીસ સાથે થયું ધર્ષણ, જાણો

Protest Against UGC Bill: રવિવારે, પશ્ચિમ ઉત્તર પ્રદેશના આગ્રા અને ફિરોઝાબાદમાં યુજીસી બિલને લઈને ભારે વિરોધ પ્રદર્શન થયું હતું. બંને જિલ્લામાં મોટી સંખ્યામાં વિરોધીઓ રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા હતા. ફિરોઝાબાદમાં, બેરીકેડ પર પોલીસ સાથે ઝપાઝપી થઈ હતી. પોલીસ કાર્યવાહીનો વિરોધ કરવા માટે કેટલાક વિરોધીઓએ ગાંધી પાર્કમાં ધરણા પ્રદર્શન કર્યું હતું.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 20, 2026, 04:19 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 04:19 PM IST
UGC બિલના વિરોધમાં ભારે વિરોધ પ્રદર્શન, પોલીસ સાથે થયું ધર્ષણ, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
‘સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી’ની સાક્ષીએ યોજાશે 72મો રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કાર સમારોહ
2
3
4
5