રાજસ્થાનમાં ભયાનક અકસ્માતમાં 6 ગુજરાતીઓના મોત, દર્શન જતા શ્રદ્ધાળુઓને કાળ ભરખી ગયો
Jodhpur accident latest update: રાજસ્થાનના જોધપુરમાં વધુ એક ભયાનક અકસ્માત થયો છે. રાજસ્થાનના રામદેવરા બાબા મંદિરના દર્શન કરવા આવેલા ગુજરાતના શ્રદ્ધાળુઓ સહિત પાંચ શ્રદ્ધાળુઓને જોધપુર વિસ્તારમાં NH-125 પર એક ઝડપી ટ્રેલરે ટક્કર મારી હતી
Accident News : રવિવારે સવારે બાલેસર-જોધપુર-જૈસલમેર રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ ૧૨૫ પર એક ભયાનક માર્ગ અકસ્માતમાં છ શ્રદ્ધાળુઓના મોત થયા છે અને ૧૪ ઘાયલ થયા છે. તમામ શ્રદ્ધાળુઓ સાબરકાંઠાથી રાજસ્થાના પ્રખ્યાત રામદેવરા બાબા મંદિરના દર્શન કરવા માટે જઈ રહ્યા હતા. બાલેસર શહેર નજીક ખારી બેરી ગામ પાસે આ અકસ્માત થયો હતો, જ્યારે બાજરીની બોરીઓથી ભરેલો ટ્રક ભક્તોથી ભરેલા ટેમ્પો સાથે સામસામે અથડાઈ ગયો. ટ્રક રસ્તા પર પલટી ગઈ.
મૃતકોના નામ
- 58 વર્ષીય કોકિલાબેન, ધનપુરા, અરવલ્લી
- પ્રિયા તારુસિંહપરમાર
- મૃતકોમાં ત્રણ અન્ય બાળકોનો પણ સમાવેશ થાય છે, જેમના નામની પુષ્ટિ થઈ નથી.
- મૃતકોમાં એક મહિલા, એક પુરુષ અને ચાર બાળકોનો સમાવેશ થાય છે
અકસ્માત એટલો ગંભીર હતો કે ટેમ્પોમાં સવાર ત્રણ શ્રદ્ધાળુઓના ઘટનાસ્થળે જ મોત થયા હતા. મહિલાઓ અને બાળકો સહિત લગભગ એક ડઝન લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા. પસાર થતા વાહનચાલકોએ બાલેસર પોલીસ સ્ટેશન અને એમ્બ્યુલન્સ સેવાઓને જાણ કરી હતી. બાલેસર, અગોલાઈ અને હાઇવેથી ત્રણ એમ્બ્યુલન્સ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. પ્રાથમિક સારવાર આપ્યા બાદ, ગંભીર રીતે ઘાયલ થયેલા લોકોને ત્રણ એમ્બ્યુલન્સ દ્વારા જોધપુરની MDM હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
અકસ્માતની માહિતી મળતાં, બાલેસર પોલીસ સ્ટેશનના ઇન્ચાર્જ મૂળસિંહ ભાટી ફોર્સ સાથે ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા અને બચાવ કામગીરીનું નિરીક્ષણ કર્યું. પોલીસે ટ્રક અને ટેમ્પો બંનેને કબજે કર્યા છે અને અકસ્માતના કારણની તપાસ શરૂ કરી છે. મૃતકોના મૃતદેહને બાલેસર CHC શબઘરમાં મૂકવામાં આવ્યા છે, અને ઓળખ પ્રક્રિયા ચાલુ છે.
NHAI હાઇવે એમ્બ્યુલન્સ ટીમ પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને પલટી ગયેલી ટ્રક અને ક્ષતિગ્રસ્ત ટેમ્પોને દૂર કરીને હાઇવે પુનઃસ્થાપિત કર્યો. પોલીસનું કહેવું છે કે અકસ્માત સવારે 5:30 વાગ્યાની આસપાસ થયો હતો, અને પ્રાથમિક તપાસ સૂચવે છે કે ખોટી દિશામાં મુસાફરી કરતી વખતે ટ્રકે કાબુ ગુમાવ્યો હતો, જેના કારણે ટક્કર થઈ હતી.
