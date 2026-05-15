/NEET Paper Leak 2026: NEET પેપર લીકનો માસ્ટરમાઇન્ડની ધરપકડ, લાતૂરમાં ચલાવતો હતો પ્રાઇવેટ કોચિંગ

NEET Paper Leak 2026: દેશની સૌથી મોટી મેડિકલ પ્રવેશ પરીક્ષા NEET-UG 2026 પેપર લીક મામલે કેન્દ્રીય તપાસ બ્યુરો (CBI) એ મોટી સફળતા મેળવતા માસ્ટરમાઇન્ડ પી.વી. કુલકર્ણીની ધરપકડ કરી લીધી છે. આ ધરપકડને સમગ્ર કેસમાં મહત્વની માનવામાં આવી રહી છે, કારણ કે તપાસ એજન્સીને શંકા છે કે પેપર લીકનું નેટવર્ક અનેક રાજ્યોમાં ફેલાયેલું છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, CBIની ટીમે મહારાષ્ટ્રના પુણેથી પી.વી. કુલકર્ણીની અટકાયત કરી હતી. એજન્સી લાંબા સમયથી તેની શોધમાં હતી અને તપાસ દરમિયાન મળેલા ઈલેક્ટ્રોનિક પુરાવાઓના આધારે આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આરોપી લાતૂરમાં કોચિંગ સેન્ટર ચલાવતો હતો અને પોતે કેમિસ્ટ્રી (રસાયણ વિજ્ઞાન) નો શિક્ષક હતો. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આરોપી અનેક લોકોના સંપર્કમાં હતો અને પેપરને અલગ-અલગ માધ્યમો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓ સુધી પહોંચાડવાનું કામ કરતો હતો.
NTA સાથે જોડાયેલા હતા તાર
માહિતી મુજબ, પી.વી. કુલકર્ણીનું કનેક્શન NEET પરીક્ષા લેતી નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA) સાથે હતું, તે પ્રશ્નપત્ર તૈયાર કરતી કમિટીનો પણ ભાગ હતો. તપાસ એજન્સીઓના જણાવ્યા અનુસાર, તે વિદ્યાર્થીઓ માટે વિશેષ કોચિંગ ક્લાસ આયોજિત કરતો હતો અને પરીક્ષા પહેલા શંકાસ્પદ ‘ગેસ પેપર’ (અનુમાનિત પ્રશ્નપત્ર) પૂરા પાડતો હતો. તપાસમાં એ પણ સામે આવ્યું છે કે કેટલીક કોચિંગ સંસ્થાઓ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓ સુધી પેપર પહોંચાડવાનું કામ કરવામાં આવતું હતું. લાતૂર પોલીસે પણ એક કોચિંગ સંસ્થા અને પેપર લીક કનેક્શનની તપાસ શરૂ કરી છે, કારણ કે એક મોક ટેસ્ટમાં પૂછવામાં આવેલા અનેક સવાલો અસલી પરીક્ષા સાથે મળતા આવતા હતા.
નેટવર્કમાં કોણ-કોણ સામેલ?
CBIની તપાસમાં શંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે કે પેપર લીક માત્ર બહારના લોકોનું કામ નહોતું, પરંતુ તેમાં અંદરના લોકોની ભૂમિકા પણ હોઈ શકે છે. એજન્સી હવે એવા લોકોની ઓળખ કરવામાં લાગી છે જેમની પહોંચ પરીક્ષા સંબંધિત સંવેદનશીલ માહિતી સુધી હતી. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આરોપી વિદ્યાર્થીઓને ‘સ્પેશિયલ બેચ’ અથવા ‘સીક્રેટ ક્લાસ’ ના નામે બોલાવતા હતા. આ ક્લાસમાં એ જ સવાલો ભણાવવામાં આવતા હતા જે બાદમાં પરીક્ષામાં પૂછવામાં આવ્યા હતા. અનેક વાલીઓએ પણ ફરિયાદ કરી છે કે લાખો રૂપિયા લઈને વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષામાં સફળતા અપાવવાનો ભરોસો આપવામાં આવ્યો હતો.
કેસની તપાસમાં લાગેલી CBI
તપાસ એજન્સીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આ નેટવર્ક અનેક રાજ્યોમાં ફેલાયેલું હતું. રાજસ્થાન, મહારાષ્ટ્ર, હરિયાણા અને દિલ્હી સહિત અનેક સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે. CBIએ અનેક ઈલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો, ચેટ રેકોર્ડ્સ અને દસ્તાવેજો કબજે કર્યા છે. પેપર લીક વિવાદ બાદ કેન્દ્ર સરકારે મોટો નિર્ણય લેતા જાહેરાત કરી છે કે આવતા વર્ષથી NEET પરીક્ષા કોમ્પ્યુટર બેઝ્ડ એટલે કે CBT મોડમાં લેવામાં આવશે. શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને કહ્યું કે આનાથી પરીક્ષા પ્રણાલીને વધુ સુરક્ષિત અને પારદર્શક બનાવી શકાશે.