ભારત વિરુદ્ધ અમેરિકા-યુક્રેનનું ખતરનાક 'પ્રોક્સી વોર': ફ્લાઈટ પકડે તે પહેલા જ અમેરિકી માસ્ટરમાઈન્ડ જેલ ભેગો
મ્યાંનમારમાં આતંકી સમૂહોને ડ્રોનની ટ્રેનીંગ માટે ભારત આવેલા અમેરિકી અને યુક્રેની નાગરિકોને એનઆઈએ ઝડપ લીધા છે. આ નાગરિકો સામે ભારત સામે ષડયંત્ર રચવાની ધારાઓ લગાવાઈ છે. નિષ્ણાતો આને પૂર્વોત્તરમાં પોક્સીવોર માટે વિદેશી તાકાતો સક્રિય થઈ હોવાના આરોપો લગાવી રહ્યાં છે.
દેશની રાષ્ટ્રીય તપાસ એજન્સી (NIA) એ એક અમેરિકી અને 6 યુક્રેની નાગરિકોની ધરપકડ કરી છે. એમની પાસે સૌથી એડવાન્સ યુરોપિયન ડ્રોનનો જથ્થો મળ્યો છે. મીડિયા રિપોર્ટ અનુસાર આ લોકો ભારત સામે મોટા હુમલાની તૈયારી કરી રહ્યાં હતા. તેઓ મિઝોરમના રસ્તે મ્યાનમારના આતંકવાદીઓને ટ્રેનિંગ આપવા માટે આવ્યા હતા. જેથી પૂર્વોત્તરના રાજ્યો અને મ્યાનમારને અશાંત કરી શકાય. રક્ષા એકસપર્ટ બ્રહ્મા ચેલાની ભારત સામે આને પ્રોક્સીવોર ગણાવી રહ્યાં છે.
દિલ્હી- કોલકાતા અને લખનઉંથી પકડાયા
હિન્દુસ્તાન ટાઈમ્સમાં પ્રસિદ્ધ થયેલા એક રિપોર્ટ અનુસાર 13 માર્ચના રોજ આ ધરપકડો મામલે યુક્રેને ભારત સમક્ષ વિરોધ દેખાડ્યો છે. આ 6 યુક્રેની દિલ્હી અને લખનઉંથી પકડાયા છે. જ્યારે અમેરિકી નાગરિક મૈથ્યુ એરોન વાન ડાઈકને કોલકત્તા એરપોર્ટ પરથી પકડી લેવાયો હતો. સોમવારે દિલ્હીની એક કોર્ટે આ 7 લોકોને 27 માર્ચ સુધી NIAની કસ્ટડીમાં મોકલી દીધા છે. બ્રહ્મા ચેલાની આ બાબતને યુક્રેન અને અમેરિકાની પૂર્વોત્તર રાજ્યમાં પ્રોક્સીવોર સાથે સંકળાવી રહ્યાં છે.
ડ્રોન માસ્ટર છે સાત જણા, બાકીના 8ની ધરપકડ બાકી
એનઆઈએએ કોર્ટને જણાવ્યું છે કે તે 8 અન્ય યુક્રેનીની શોધખોળ કરી રહી છે. આ 7 યૂક્રેની અને એક અમેરિકી મળી 15 જણા ટુરિસ્ટ વિઝા પર ગેરકાનૂની રીતે ભારત આવ્યા હતા. તપાસ એજન્સીએ જણાવ્યું છે કે આ લોકો મ્યાનમારમાં ભારત વિરોધી આતંકી ગ્રૂપોને ટ્રેનિંગ આપવા માટે આવ્યા હતા. આ આરોપીઓ ડ્રોન ચલાવવાના માસ્ટર છે.
Proxy War Reaches India’s Northeast: The arrest of six Ukrainians and one American by India’s National Investigation Agency (NIA) for allegedly “importing huge consignments of drones from Europe” for armed ethnic organizations in Myanmar is casting an unflattering spotlight on…
— Dr. Brahma Chellaney (@Chellaney) March 17, 2026
રિપોર્ટ અનુસાર આ તમામ આરોપીઓ ડ્રોન વોરફેર, ડ્રોન ઓપરેશન અને ડ્રોન એસેમ્બલિંગ અને ટેકનોલોજી જામ કરવાની ટેકનીકો શીખીને આવ્યા હતા. એમનો મુખ્ય ઉદ્રેશ્ય એ મ્યાનમારમાં ભારત વિરોધી આતંકવાદી જૂથોને ટ્રેનિંગ આપવાનો હતો.
યુક્રેનિયન આરોપીઓના નામ શું છે?
અહેવાલો અનુસાર, NIA અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે પકડાયેલા છ યુક્રેનિયનોના નામ હર્બા પેટ્રો, સ્લિવિયાક ટારાસ, ઇવાન સુકમાનોવ્સ્કી, સ્ટીફન મારિયન, હોનચારુક મેક્સીમ અને કામિન્સ્કી વિક્ટર છે.
આરોપીઓ સામે આ કલમો લાગુ કરાઈ
NIA કોર્ટમાં રજૂ કરાયેલા દસ્તાવેજો અનુસાર, NIA એ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ (નિવારણ) અધિનિયમ, 1967 ની કલમ 18 હેઠળ કેસ નોંધ્યો છે, જેમાં કાવતરું ઘડવા, આતંકવાદી કૃત્ય કરવા માટે આગ્રહ કરવા, સહાય પૂરી પાડવા અથવા ઉશ્કેરણી કરવાના કૃત્યોનો સમાવેશ થાય છે.
ભારતમાં કઈ રીતે ઘૂસ્યા અમેરિકી અને યુક્રેની
એનઆઈએ કોર્ટમાં રજૂ કરેલા દસ્તાવેજોમાં જણાવ્યું છે કે આરોપીઓ અલગ અલગ તારીખોએ ટુરિસ્ટ વિઝા પર ભારતમાં આવ્યા હતા અને ત્યારબાદ ગુવાહાટી પહોંચ્યા હતા. ત્યારબાદ, તેઓ ત્યાંથી મિઝોરમ ગયા, કોઈ માન્ય દસ્તાવેજો વિના, જેમ કે પ્રતિબંધિત વિસ્તાર પરમિટ અથવા સંરક્ષિત વિસ્તાર પરમિટ તેમની પાસે હતી જ નહીં. ત્યાંથી તેઓ ગેરકાયદેસર રીતે મ્યાનમારમાં પ્રવેશ્યા, જ્યાં તેમની પાસે મ્યાનમારના સશસ્ત્ર જૂથો (EAGs) ને ડ્રોન તાલીમ આપવાની પૂર્વ-નિર્ધારિત યોજના હતી. આ જ જૂથ ભારતમાં કાર્યરત આતંકવાદી સંગઠનોને સહાય પૂરી પાડે છે.
🚨🇮🇳🇺🇸US mercenary caught by India in terror crackdown: Who is Mathew VanDyke
India’s National Investigative Agency (NIA) arrested seven foreign nationals — six Ukrainians and one American — for training terrorists in Myanmar.
The American mercenary, Mathew VanDyke, has been…
— Sputnik India (@Sputnik_India) March 17, 2026
યુરોપથી મ્યાનમાર સુધી મગાવ્યા ડ્રોન
તપાસ એજન્સીએ કહ્યું કે ધરપકડ કરાયેલા 7 આરોપીઓની પૂછપરછમાં EAGsને ઘણીવાર ટ્રેનીંગ આપી હોવાની કબૂલાત કરી છે. આ સાથે એમને યુરોપથી ભારત થઈને મ્યાનમારમાં ડ્રોન મંગાવ્યા પણ છે.
કોણ છે અમેરિકી નાગરિક વૈન ડાઈક
વૈન ડાઈક એ અમેરિકાના બાલ્ટીમોરનો રહેવાસી છે. એની વેબસાઈટ અનુસાર તે સૈનિક રહી ચૂક્યો છે. તે ઈન્ટરનેશનલ બિઝનેસમેન અને યુદ્ધનું રિપોર્ટિંગ કરનાર પત્રકાર છે. એને દાવો કર્યો છે કે તે લિબિયા ક્રાંતિ દરમિયાન જેલમાં પણ રહ્યો છે. અમેરિકી દૂતાવાસે પણ આ મામલે ટિપ્પણી કરવાનો ઈનકાર કર્યો છે.
યુક્રેન નાગરિકોની મુક્તિની માંગ કરી
NIA એ જણાવ્યું છે કે આ તમામ આરોપીઓના પરિવારોને - તેમજ યુએસ અને યુક્રેનિયન દૂતાવાસોને - આ ઘટના બાબતે જાણ કરી દેવામાં આવી છે. જો કે, એક પ્રેસ નોટમાં, યુક્રેનના વિદેશ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે તેમના દૂતાવાસને કોઈપણ સત્તાવાર ભારતીય એજન્સી તરફથી યુક્રેનિયન નાગરિકોની અટકાયત અંગે કોઈ સત્તાવાર સૂચના મળી નથી.
ભારતમાં યુક્રેનના રાજદૂત ઓલેક્ઝાન્ડર પોલિશચુકે વિદેશ મંત્રાલયના સચિવ (પશ્ચિમ) સિબી જ્યોર્જ સાથે મુલાકાત કરી આ બાબતનો વિરોધ નોંધાવ્યો છે. તેમણે યુક્રેનિયન નાગરિકોની મુક્તિની માંગ કરતી અને તેમને કોન્સ્યુલર એક્સેસ આપવાની વિનંતી કરતી એક સત્તાવાર રાજદ્વારી નોંધ પણ ભારત સરકારને આપી હતી.
