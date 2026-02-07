Prev
દવાઓ, ડાયમંડ, મસાલા.... આ વસ્તુઓ પર USમાં 0% ટેરિફ, ટ્રેડ ડીલ પર પીયુષ ગોયલનું નિવેદન

India US Trade Deal: ભારત-અમેરિકા ટ્રેડ ડીલ પર ઉદ્યોગ મંત્રી પીયુષ ગોયલે એક પત્રકાર પરિષદમાં જાહેરાત કરી. તેમણે પ્રોડક્ટ્સના નામ જણાવ્યા જેના પર અમેરિકામાં ઝીરો ટકા ટેરિફ લાગશે. જેમાં ફાર્માથી લઈને કૃષિ ક્ષેત્રની પ્રોડક્ટ્સ સામેલ છે. 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 07, 2026, 03:53 PM IST

નવી દિલ્હીઃ કોમર્સ અને ઈન્ડસ્ટ્રી મંત્રી પીયુષ ગોયલે એક પત્રકાર પરિષદમાં જણાવ્યું કે વચગાળાની વ્યાપાર સમજુતિ હેઠળ ભારતે પોતાના ઘણા એક્સપોર્ટ પર ઝીરો ટેરિફની સુવિધા હાસિલ કરી છે, જેમાં એગ્રી, ફાર્મા અને હાઈ વેલ્યુ મેન્યુફેક્ચર સામાનને સૌથી વધુ લાભ થયો છે. ખેડૂતોના હિતને સર્વોપરિ રાખતા ગોયલે ભાર આપ્યો કે આ સમજુતિ ઘણા ભારતીય કૃષિ ઉત્પાદનો માટે અમેરિકી બજાર ખોલશે, સાથે તે ખાતરી કરશે કે ઘરેલું ખેડૂતોને કોઈ નુકસાન ન થાય. ગોયલે કહ્યુ કે કૃષિ ક્ષેત્રમાં પણ ભારતના ઘણા ઉત્પાદન હવે ઝીરો ટેરિફ પર અમેરિકામાં નિકાસ કરી શકાશે. તેમણે આગળ કહ્યું કે ચા, મસાલા, કોફી, નાળિયેર, તેલ, ટોપરા અને વનસ્પતિ મીણ જેવી વસ્તુઓ પર અમેરિકામાં કોઈ ટેરિફ લાગશે નહીં. 

આ કૃષિ વસ્તુઓ પર કોઈ ટેરિફ નહીં
તેમણે કહ્યું કે કેળા, કેરી, જામફળ, એવોકાડો, કીવી, પપૈયા, અનાનાસ, મશરૂમ, મૂળવાળા શાકભાજી, અનાજ, જુવાર, બેકરી ઉત્પાદન, કોકો ઉત્પાદન, તલ, ખસખસ અને ખાળા ફળોના રસ સહિત ઘણા પ્રકારના ફળ, શાકભાજી અને કૃષિ ઉત્પાદન કોઈ શુલ્ક વગર અમેરિકી બજારમાં પ્રવેશ કરી શકશે. ગોયલે કહ્યું કે દેશભરમાં ચર્ચા થઈ રહી છે કે ભારતના ઘણા કૃષિ ઉત્પાદન હવે શૂન્ય શુલ્ક પર અમેરિકામાં પ્રવેશ કરી શકશે.

તેમણે જણાવ્યું કે સરકારે ખેડૂતોના હિતોને નુકસાન પહોંચાડનાર કોઈ પગલા ભર્યાં નથી. ગોયલે કહ્યું કે હું વિશ્વાસની સાથે કહી શકું છું કે ભારત-અમેરિકાની ડીલ ભારતના ખેડૂતો, લઘુ તથા મધ્યમ ઉદ્યોગો કે હસ્તકલા તથા હસ્તશિલ્પ ક્ષેત્રોના હિતોને કોઈ પ્રકારનું નુકસાન પહોંચાડતી નથી. 

ફાર્માથી લઈને ઈલેક્ટ્રોનિક્સ સુધીમાં ફાયદો
કૃષિ સિવાય ગોયલે કહ્યુ કે ભારતના લગભગ 13 અબજ ડોલરના ફાર્માસ્યુટિકલ્સ નિકાસ પર અમેરિકામાં કોઈ શુલ્ક લાગશે નહીં. રત્ન અને આભૂષણની નિકાસની સાથે-સાથે અન્ય ઊંચી કિંમતવાળા ઉત્પાદનો પર પણ શુલ્ક લાગશે નહીં. ભવિષ્યની વાત કરતા ગોયલે કહ્યું કે ભારતમાંથી નિકાસ થનાર સ્માર્ટફોન પર પણ ભવિષ્યમાં કોઈ શુલ્ક લાગશે નહીં અને અન્ય ભારતીય નિકાસો પર પરંપરાગત શુલ્ક ઘટી શૂન્ય કરી દેવામાં આવશે.

તેમાં વિમાન અને મશીનરીના સ્પેરપાર્ટ્સ, જેનેરિક દવાઓ અને ફાર્માસ્યુટિકલ ઉત્પાદન, બંગાળ, કેરળ અને મહારાષ્ટ્રના રત્ન અને હીરા, સિક્કા, પ્લેટિનમ, ઘડિયાળ, જરૂરી તેલ, ઝૂમર જેવી પસંદગીની ઘરેલું સજાવટની વસ્તુઓ, બીજ, અકાર્બનિક રસાયણ અને સંયોજન સામેલ છે. તે ઉત્પાદન પર કોઈ શુલ્ક લાગશે નહીં. ગોયલે કહ્યુ કે હવે અમેરિકામાં શુલ્ક શૂન્ય હશે. મંત્રીએ તે વાત પર ભાર આપ્યો કે આ સમજુતિ ભારતની વધતી નિકાસ ક્ષમતાને દર્શાવે છે. સાથે બજાર પહોંચ અને ઘરેલું સુરક્ષા ઉપાયો વિશેષ રૂપથી કૃષિ વચ્ચે સંતુલન બનાવી રાખે છે.

