મેરઠ બ્લ્યૂ ડ્રમ જેવો હત્યાકાંડ : પ્રેમી સાથે મળીને પત્ની કરી પતિની હત્યા, લાશના ટુકડા શહેરમાં ફેંક્યા
Sambhal Wife Killed Husband: મેરઠમાં મુસ્કાનની ઘટના જેવી જ ક્રૂરતા યુપીના સંભલમાં સામે આવી છે. અહીં, એક પત્નીએ તેના પ્રેમી સાથે મળીને તેના પતિની હત્યા કરી હતી. તેમણે તેના શરીરના ભાગો કાપી નાખ્યા અને ફેંકી દીધા.
Sambhal Meerut Type Murder Case : ઉત્તર પ્રદેશના મેરઠમાં બનેલી કુખ્યાત "મુસ્કાન ઘટના" ની યાદો સંપૂર્ણપણે ઝાંખી પડી ન હતી ત્યારે સંભલ જિલ્લાના ચંદૌસીમાં આવી જ ભયાનક ઘટના સામે આવી. અહીં, એક પત્નીએ તેના પ્રેમી સાથે મળીને તેના પતિની ક્રૂરતાથી હત્યા કરી અને તેના શરીરના ટુકડા પણ કરી દીધા. આ ટુકડાઓ પછી પોલિથીન બેગમાં પેક કરીને વિવિધ સ્થળોએ ફેંકી દેવામાં આવ્યા.
પોલીસે સંભલ જિલ્લાના ચંદૌસીમાં સાત દિવસ પહેલા એક થેલીમાં મળેલા ધડનો રહસ્ય ઉકેલી નાખ્યો છે. આ કેસમાં મૃતક રાહુલની પત્ની રૂબી અને તેના પ્રેમી ગૌરવની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. રૂબીએ તેના પ્રેમી સાથે મળીને 18-19 નવેમ્બરની રાત્રે તેમના ઘરમાં લોખંડના સળિયાથી તેના પતિની હત્યા કરી હતી અને પછી બજારમાંથી ખરીદેલા ગ્રાઇન્ડરનો ઉપયોગ કરીને શરીરને ટુકડા કરી નાખ્યું હતું. પોતાની ઓળખ છુપાવવા માટે, આરોપીઓએ માથું અને પગ બીજા વિસ્તારમાં ફેંકી દીધા હતા, જ્યારે ધડ પતરૌઆ રોડ પર એક ગટર પાસે એક થેલીમાં મૂકવામાં આવ્યું હતું. પોતાને બચાવવા માટે, ચાલાક પત્ની 24 નવેમ્બરે તેના પતિના ગુમ થવાની ફરિયાદ નોંધાવવા પોલીસ સ્ટેશન ગઈ હતી.
તેના હાથ પર બનાવેલા નામના ટેટૂથી ઓળખાઈ
હકીકતમાં, 15 ડિસેમ્બરે, ચંદૌસી પોલીસને એક ત્યજી દેવાયેલી થેલી મળી હતી, જેમાં અડધું શરીર હતું. મૃતદેહના હાથ પર "રાહુલ" નામનું ટેટૂ હતું, જેના કારણે તેની ઓળખ માટે પ્રયાસો શરૂ થયા. પોલીસે ગુમ થયેલા વ્યક્તિઓના રજિસ્ટર તપાસ્યા અને તેના પતિ રાહુલને શોધતી એક મહિલાનો રિપોર્ટ મળ્યો. જ્યારે રૂબીને પૂછપરછ માટે બોલાવવામાં આવી, ત્યારે તેણે શરૂઆતમાં મૃતદેહ ઓળખવાનો ઈન્કાર કર્યો. જોકે, તેના મોબાઇલ ફોન પર મળેલા ફોટોગ્રાફ્સ અને તેના નિવેદનો વચ્ચે વિરોધાભાસ જણાતાં, તે ભાંગી પડી અને કબૂલાત કરી.
રંગે હાથે પકડાયા બાદ હત્યા
તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે 18 નવેમ્બરના રોજ રાહુલે તેની પત્ની રૂબીને તેના પ્રેમી ગૌરવ સાથે વાંધાજનક સ્થિતિમાં જોઈ હતી. રાહુલે તેના પર હુમલો કર્યો અને તેની સામે સરઘસ કાઢવાની ધમકી આપી. ડર અને રોષથી, રૂબી અને ગૌરવે રાહુલની હત્યાનું કાવતરું ઘડ્યું. બીજા દિવસે સવારે 9 વાગ્યે, તેઓએ મૃતદેહનો નિકાલ કરવા માટે બજારમાંથી બેગ, પોલીથીન બેગ અને ગ્રાઇન્ડીંગ મશીન ખરીદ્યું. પોલીસે હત્યામાં વપરાયેલ હથિયાર અને ગ્રાઇન્ડીંગ મશીન જપ્ત કર્યું છે.
પુત્રીએ માતાના દુષ્કૃત્યોનો ખુલાસો કર્યો
મૃતક રાહુલની નિર્દોષ પુત્રીએ તેની માતા અને તેના પ્રેમીઓના કાળા કાંડનો ખુલાસો કર્યો છે. છોકરીએ કહ્યું કે ગૌરવ અને તેનો મિત્ર અભિષેક વારંવાર ઘરમાં આવતા હતા. તેઓ બાળકોને ચોકલેટ આપીને તેમના રૂમમાંથી બહાર કાઢતા અને રાહુલને મારી નાંખવાની વાત કરતા. દીકરીએ કહ્યું કે ઘટનાના દિવસે તેઓ શાળામાં હતા. હવે, માસુમ છોકરી તેની પોતાની માતા માટે મૃત્યુદંડની માંગ કરી રહી છે.
પોલીસ કાર્યવાહી અને રિકવરી
સંભાલ પોલીસે ઘટનાસ્થળેથી પુરાવા એકત્રિત કર્યા છે. આરોપીઓએ આપેલી માહિતીના આધારે, એક ગ્રાઇન્ડર, એક હથોડી, એક લોખંડનો સળિયો અને બે મોબાઈલ ફોન મળી આવ્યા છે. શરીરના ભાગોનો નિકાલ કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતી એક મોટરસાઇકલ, એક સ્કૂટર અને એક કાર પણ જપ્ત કરવામાં આવી છે. પોલીસ આ કેસમાં અન્ય સાથીઓની ભૂમિકાની પણ તપાસ કરી રહી છે.
મુસ્કાન કેસ જેવું જ કાવતરું
પોલીસ તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે આ હત્યા મેરઠમાં સૌરભ હત્યા કેસની જેમ જ આયોજનબદ્ધ રીતે કરવામાં આવી હતી, જેમાં મુસ્કાન, તેના પ્રેમી સાથે મળીને, મૃતદેહના ટુકડા કરી નાખે છે. તેવી જ રીતે, રૂબી અને ગૌરવે રાહુલની હત્યા કર્યા પછી તેના મૃતદેહના ટુકડા કરી નાખ્યા હતા અને તેને અલગ-અલગ પોલીથીન બેગમાં પેક કરીને તેનો નિકાલ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. ફોરેન્સિક ટીમે મૃતકના ઘરની મુલાકાત લીધી છે અને પુરાવા એકત્રિત કર્યા છે. એવી શંકા છે કે હત્યા ઘરની અંદર થઈ હતી, અને બાદમાં મૃતદેહના ટુકડા કરીને બેગ અને પોલીથીન બેગમાં ભરીને વિવિધ સ્થળોએ ફેંકી દેવામાં આવ્યો હતો.
