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ભારતની 3700000 જિંદગીઓ પર મંડરાયું 'મહાસંકટ': ભૂકંપથી દલદલ બની શકે છે જમીન, સામે આવ્યો ચોંકાવનારો રિપોર્ટ

National Center for Seismology: ભારતના 37 લાખ લોકોના જીવન પર એક મોટું સંકટ તોળાઈ રહ્યું છે, એવો દાવો વૈજ્ઞાનિકોએ કર્યો છે. એક ડિજિટલ મેપ અને રિપોર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે, જે મુજબ જો ભૂકંપ આવે તો ઉત્તર પ્રદેશના ધાર્મિક શહેર વારાણસીની જમીન દલદલમાં ફેરવાઈ શકે છે. ભૂકંપ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર (National Center for Seismology) ના આ રિપોર્ટનો ખુલાસો ખૂબ જ ડરામણો અને ચોંકાવનારો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 03, 2026, 02:40 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 02:40 PM IST
ભારતની 3700000 જિંદગીઓ પર મંડરાયું 'મહાસંકટ': ભૂકંપથી દલદલ બની શકે છે જમીન, સામે આવ્યો ચોંકાવનારો રિપોર્ટ
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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