ભારતની 3700000 જિંદગીઓ પર મંડરાયું 'મહાસંકટ': ભૂકંપથી દલદલ બની શકે છે જમીન, સામે આવ્યો ચોંકાવનારો રિપોર્ટ

National Center for Seismology: વારાણસીમાં ભૂકંપ દરમિયાન જમીન દલદલમાં ફેરવાઈ જવાના (Soil Liquefaction - 'સોઈલ લિક્વિફેક્શન') જોખમ પર વૈજ્ઞાનિક અભ્યાસ પૂર્ણ થયો છે. આ સ્ટડી રિપોર્ટ સાથે એક નકશો પણ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે ભૂકંપના તેજ આંચકા દરમિયાન શહેરના કયા વિસ્તારોની જમીન દલદલ બની શકે છે અને ત્યાંની ઇમારતો ધસી શકે છે.
વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા વારાણસીનો ઊંડાણપૂર્વક અભ્યાસ
પૃથ્વી વિજ્ઞાન મંત્રાલય હેઠળ કામ કરતા 'રાષ્ટ્રીય ભૂકંપ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર'ના વૈજ્ઞાનિકોએ આધુનિક GIS મેપિંગ અને AHP ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને વારાણસીનો અભ્યાસ કર્યો છે અને નકશો તૈયાર કર્યો છે. આ નકશામાં એવા વિસ્તારોને ચિહ્નિત કરવામાં આવ્યા છે, જેની જમીન ભૂકંપ આવતાની સાથે જ પાણીના દબાણને કારણે દલદલ જેવી થઈ શકે છે. આ સંશોધન ગયા અઠવાડિયે જર્મનીના પ્રખ્યાત જર્નલ 'સ્પ્રિંગર નેચર ડિસ્કવર જીઓસાયન્સ'માં પ્રકાશિત થયું છે.
જમીન દલદલ બનવાનું મુખ્ય કારણ ગંગા નદી
વૈજ્ઞાનિકોએ નકશા સાથે જાહેર કરેલા રિપોર્ટમાં આ સંકટનું કારણ પણ જણાવ્યું છે. વૈજ્ઞાનિકોનું કહેવું છે કે જ્યારે કોઈ વિસ્તારમાં નદી કિનારે છૂટી રેતાળ જમીન હોય અને ભૂગર્ભ જળનું સ્તર ઘણું ઊંચું હોય, ત્યારે ભૂકંપના તેજ આંચકાઓને કારણે જમીન પોતાની પકડ ગુમાવી દે છે. આવી સ્થિતિમાં જમીન નક્કર રહેવાને બદલે પાણી સાથે મળીને દલદલ અથવા કાદવ બની જાય છે, જેમાં ઘણી ઇમારતો ધસી શકે છે.
6 માપદંડોના આધારે કરવામાં આવ્યો અભ્યાસ
વૈજ્ઞાનિકોએ વારાણસીનો અભ્યાસ 6 માપદંડોના આધારે કર્યો છે. જેમાં જમીનની અંદર 3 મીટર, 6 મીટર, 9 મીટર અને 12 મીટરની ઊંડાઈએ માટીના પ્રકાર, ભૂગર્ભ જળનું સ્તર અને ભૂકંપના તરંગોની ગતિ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. રાષ્ટ્રીય ભૂકંપ વિજ્ઞાન કેન્દ્રના ડૉ. અનુરાગ તિવારી, ડૉ. જે.એલ. ગૌતમ અને BHU જિયોફિઝિક્સના પ્રો. જી.પી. સિંહે 6 મહિના સુધી આ અભ્યાસ કર્યો, જેમાં જાણવા મળ્યું કે અહીં જમીનની નીચે નદી દ્વારા વહી આવેલી પોચી માટીના મોટા થર છે.
અભ્યાસમાં વારાણસીની જમીન દલદલી હોવાનું બહાર આવ્યું
સ્ટડી રિપોર્ટ મુજબ, જો વારાણસીમાં જમીન દલદલ બને તો ગંગા કિનારે આવેલી રેતાળ અને ગોરાડુ માટી આ માટે સૌથી વધુ જવાબદાર (37.9 ટકા) હશે. શહેરના 7.52 ટકા ભાગમાં જમીનની નીચે 3 મીટરની ઊંડાઈએ માટી દલદલી છે. જ્યારે 27.18 ટકા વિસ્તારની જમીન દલદલ બનવાની અણી પર છે. જોકે, 32.20 ટકા વિસ્તારની જમીનને સમયસર પગલાં ભરીને દલદલ બનતી રોકી શકાય છે, કારણ કે જમીનમાં ઊંડાણ વધવાની સાથે જમીન મજબૂત હોવાથી જોખમ ઓછું છે. જોકે, દક્ષિણી ભાગમાં ગંગા કિનારે બનેલા BHU-સુસુવાહી કોરિડોર પર ધસી પડવાનું જોખમ તોળાઈ રહ્યું છે.
આપત્તિ વ્યવસ્થાપન વિભાગને એલર્ટ કરવામાં આવ્યો
વૈજ્ઞાનિકોનો આ અભ્યાસ અને નકશો વારાણસી જેવા ગીચ વસ્તી ધરાવતા અને ઝડપથી વિકસતા શહેર માટે એક ચેતવણી સમાન છે. આ સાથે જ તે શહેરના ભવિષ્ય માટે એક ગાઈડ મેપ પણ છે. આનાથી ભવિષ્યમાં સ્માર્ટ સિટીના માળખાને મજબૂત કરવાની તક મળશે. મેટ્રો ચલાવવા, બહુમાળી ઇમારતો બનાવવા અને ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ માટે નીતિ બનાવવામાં આ રિપોર્ટ મદદરૂપ થશે. રિસર્ચ ટીમે તેમનો રિપોર્ટ અને નકશો કેન્દ્રીય મંત્રાલયને સોંપી દીધો છે. BHU અને રાજ્ય સરકાર સાથે પણ આ માહિતી શેર કરવામાં આવી છે.