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વિપક્ષમાં મહાવિલયની તૈયારી! શરદ પવાર બાદ મમતા બેનર્જી પર નજર, કોંગ્રેસ નેતાએ જણાવી અંદરની વાત

Nana Patole Claim: કોંગ્રેસમાં પ્રાદેશિક પક્ષોના વિલયની અટકળો વચ્ચે મહારાષ્ટ્ર કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ નાના પટોલેએ મોટો દાવો કર્યો છે. તેમણે કહ્યું કે શરદ પવારની એનસીપી (એસપી) તરફથી વિલયનો પ્રસ્તાવ પહેલા જ આવી ગયો છે. પટોલે પ્રમાણે બંધારણ અને દેશ બચાવવા માટે મમતા બેનર્જી સહિત ઘણા ધર્મનિરપેક્ષ પ્રાદેશિક દળો કોંગ્રેસની સાથે આવવા પર ચર્ચા કરી રહ્યાં છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 12, 2026, 12:06 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 12:06 PM IST
વિપક્ષમાં મહાવિલયની તૈયારી! શરદ પવાર બાદ મમતા બેનર્જી પર નજર, કોંગ્રેસ નેતાએ જણાવી અંદરની વાત

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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