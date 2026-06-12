/વિપક્ષમાં મહાવિલયની તૈયારી! શરદ પવાર બાદ મમતા બેનર્જી પર નજર, કોંગ્રેસ નેતાએ જણાવી અંદરની વાત

Mamata Banerjee: પશ્ચિમ બંગાળના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીની પાર્ટીના કોંગ્રેસની સાથે સંભવિત વિલયની અટકળો અને શરદ પવારની પાર્ટીને લઈને ચાલી રહેલી રાજકીય ચર્ચાઓ વચ્ચે મહારાષ્ટ્ર કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ નાના પટોલેએ મોટો દાવો કર્યો છે. નાગપુરથી દિલ્હી રવાના થતાં પહેલા પત્રકારો સાથે વાતચીતમાં પટોલેએ દાવો કર્યો કે કોંગ્રેસની સાથે આવવાનો પ્રસ્તાવ રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટી (એસપી) તરફથી પહેલા જ આવી ગયો છે.
હકીકતમાં નાના પટોલેને એનસીપી (એસપી) ના સંભવિત વિલય અને વિપક્ષી દળોની એકતાને લઈને સવાલ પૂછવામાં આવ્યો હતો. જેના જવાબમાં તેમણે કહ્યું કે દેશભરની ઘણી પ્રાદેશિક પાર્ટીઓને હવે તે અનુભવ થવા લાગ્યો છે કે કેન્દ્રની મોદી સરકારના કાર્યકાળમાં બંધારણીય સંસ્થાઓને નબળી પાડવામાં આવી છે, બંધારણની મૂળ ભાવનાને નુકસાન પહોંચાડવામાં આવ્યું છે અને દેશની સંપત્તિઓનું ખાનગીકરણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. તેવામાં દેશ અને બંધારણની રક્ષા માટે કોંગ્રેસની સાથે મળી કામ કરવાની જરૂરિયાત અનુભવાઈ રહી છે.
દેશ બચાવવા માટે કોંગ્રેસની સાથે આવવું જરૂરીઃ પટોલે
પટોલેએ કહ્યુ કે એનસીપી તરફથી પ્રસ્તાવ પહેલા જ આવી ગો છે. હવે ઘણા પ્રાદેશિક દળોમાં તે સમજ વિકસિત થઈ રહી છે કે દેશને બચાવવા માટે કોંગ્રેસની સાથે આવવું જરૂરી છે. પછી તે મમતા બેનર્જી હોય, શરદ પવાર હોય કે અન્ય ધર્મનિરપેક્ષ રાજનીતિ કરનાર દળ, બધા વચ્ચે આ વિષય પર ચર્ચા ચાલી રહી છે.
તેમણે દાવો કર્યો કે વિવિધ રાજ્યોમાં પ્રાદેશિક દળોની વચ્ચે કોંગ્રેસની સાથે વ્યાપક રાજનીતિક સહયોગને લઈને સકારાત્મક માહોલ બની રહ્યો છે અને વિપક્ષી એકતાની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે. પટોલેનું નિવેદન તેવા સમયે આવ્યું છે, જ્યારે વિપક્ષી રાજનીતિમાં કોંગ્રેસની આગેવાનીમાં મોટા રાજકીય ગઠબંધનની સંભાવનાઓને લઈને ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે. પરંતુ કોંગ્રેસ, ટીએમસી કે એનસીપી તરફથી કોઈ ઔપચારિક વિલયને લઈને હજુ સુધી સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી.