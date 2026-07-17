/મેગા સરપ્રાઇઝ: અમદાવાદના સ્માર્ટ મેકઓવર માટે ₹2719 કરોડ મંજૂર, 6 મેગા પ્રોજેક્ટ્સ બદલી નાખશે શહેરનો ચહેરો, જાણો શું છે પ્લાન?

મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના નેતૃત્વમાં સિટિઝન સેન્ટ્રિક અને ટકાઉ શહેરી વિકાસની દિશામાં લેવાયેલા આ નિર્ણયથી અમદાવાદના મહત્વપૂર્ણ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટ સિસ્ટમમાં ધરખમ સકારાત્મક પરિવર્તન જોવા મળશે. આ ફંડિંગની મદદથી પશ્ચિમ, પૂર્વ અને અન્ય વિસ્તારોના જૂના-જર્જરિત ગટર નેટવર્કનું આધુનિકીકરણ કરાશે, જેનાથી ગટર લીકેજ અને ઓવરફ્લો જેવી રોજિંદી સમસ્યાઓમાંથી નગરજનોને કાયમી મુક્તિ મળશે.
આ પ્રોજેક્ટ્સ માટે મળશે કેન્દ્રીય સહાય
અમદાવાદ શહેરને થનારા લાભ
આ ભંડોળથી આકાર પામનારા પ્રોજેક્ટ્સ માત્ર સુવિધાઓ જ નહીં, પણ ટેક્નોલોજી દ્વારા શહેરી જીવનને વધુ સરળ બનાવશે. અમદાવાદમાં ઇન્ટેલિજન્ટ વોટર મેનેજમેન્ટ અને અત્યાધુનિક સ્લજ મેનેજમેન્ટ ફેસિલીટી સ્થાપવામાં આવશે, જે ગટરના કાદવમાંથી બાયોગેસ અને ગ્રીન એનર્જી ઉત્પન્ન કરીને પ્રદૂષણ ઘટાડશે અને પર્યાવરણપ્રેમી 'સર્ક્યુલર ઇકોનોમી'ને પ્રોત્સાહન આપશે. આ ઉપરાંત, જાહેર પરિવહનને વધુ સ્માર્ટ બનાવવા માટે ITMS અને ઓટોમેટેડ ફેર કલેક્શન સિસ્ટમ (AFCS) દાખલ કરવામાં આવશે. આ સિસ્ટમ અંતર્ગત નાગરિકો માટે આર્ટિફિશ્યલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) આધારિત રૂટ પ્લાનિંગ અને કોમન મોબિલિટી કાર્ડ જેવી સ્માર્ટ સેવાઓ શરૂ થશે, જેનાથી AMTS, BRTS અને મેટ્રોની મુસાફરી સચોટ, રિયલ-ટાઇમ અને અત્યંત સલામત બનશે.
કયા પ્રોજેક્ટ માટે કેટલી રકમ મંજૂર થઈ?
શહેરના ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને ટ્રાફિક મેનેજમેન્ટને આધુનિક બનાવવા માટે બજેટની ફાળવણી નીચે મુજબ કરવામાં આવી છે:
|પ્રોજેક્ટનું નામ
|ફાળવાયેલું બજેટ (રૂપિયામાં)
|પશ્ચિમ અમદાવાદ: મુખ્ય ગટર નેટવર્કનું પુર્નવસન
|₹૮૫૨.૯૩ કરોડ
|પૂર્વ અમદાવાદ: મુખ્ય ગટર નેટવર્કનું પુર્નવસન
|₹૫૫૧.૩૫ કરોડ
|અન્ય વિસ્તારો: જૂના ગટર નેટવર્કનું આધુનિકીકરણ
|₹૨૯૦.૨૪ કરોડ
|ઇન્ટેલિજન્ટ વોટર મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ
|₹૨૧૫.૦૦ કરોડ
|ઈન્ટીગ્રેટેડ સ્લજ મેનેજમેન્ટ ફેસીલીટી (125 TPD)
|₹૪૭૯.૨૫ કરોડ
|ITMS અને AFCS (પરિવહન વ્યવસ્થા)
|₹૩૩૧.૦૩ કરોડ
આ 6 પ્રોજેક્ટ્સથી અમદાવાદીઓને શું સીધો ફાયદો થશે?
અમદાવાદ શા માટે સૌથી મહત્વનું
ફંડિંગનું ગણિત: કેવી રીતે એકત્રિત થશે નાણાં?
આ અર્બન ચેલેન્જ ફંડની ફોર્મ્યુલા મુજબ કુલ પ્રોજેક્ટ ખર્ચની વહેંચણી નીચે મુજબ કરવામાં આવશે:
ગુજરાત માટે 'અર્બન ચેલેન્જ ફંડ' આશીર્વાદરૂપ
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના વિઝનથી શરૂ કરાયેલા આ ફંડ હેઠળ આગામી ૫ વર્ષમાં દેશભરમાં ₹૧ લાખ કરોડની સહાય આપવાનું આયોજન છે. આ યોજનામાં ગુજરાતને ₹૬,૪૭૫ કરોડની કેન્દ્રીય સહાય ફાળવવામાં આવી છે. આ ગ્રાન્ટની મદદથી રાજ્યના શહેરોમાં અંદાજે ₹૨૫,૯૦૦ કરોડના વિકાસકામો હાથ ધરી શકાશે, જે ગુજરાતના શહેરોને વૈશ્વિક સ્તરના મહાનગરો બનાવવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે.