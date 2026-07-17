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મેગા સરપ્રાઇઝ: અમદાવાદના સ્માર્ટ મેકઓવર માટે ₹2719 કરોડ મંજૂર, 6 મેગા પ્રોજેક્ટ્સ બદલી નાખશે શહેરનો ચહેરો, જાણો શું છે પ્લાન?

અમદાવાદના વિકાસને ચાર ચાંદ લાગવાના છે. દેશમાં સૌથી ટોપ પ્રાયોરિટી પર કોઈ શહેર હોય તો એ અમદાવાદ છે. અમદાવાદનો વિકાસ સૌથી ઝડપે વધી રહ્યો છે. ગુજરાતના સૌથી મહત્વના શહેર અમદાવાદને વિશ્વ લેવલનું બનાવવા સરકાર કોઈ કચાશ રાખવા માગતી નથી. અમદાવાદને વધુ સ્માર્ટ, સ્વચ્છ અને વૈશ્વિક સ્તરનું હબ બનાવવા માટે કેન્દ્ર સરકારના આવાસ અને શહેરી બાબતોના મંત્રાલયે એક મોટો નિર્ણય લીધો છે. 'અર્બન ચેલેન્જ ફંડ' અંતર્ગત શહેરના ભવિષ્યલક્ષી વિકાસ માટે કુલ ₹૨,૭૧૯.૮૦ કરોડની માતબર રકમ મંજૂર કરવામાં આવી છે. 

Written ByKaran Rajput
Published: Jul 17, 2026, 04:51 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 04:56 PM IST
મેગા સરપ્રાઇઝ: અમદાવાદના સ્માર્ટ મેકઓવર માટે ₹2719 કરોડ મંજૂર, 6 મેગા પ્રોજેક્ટ્સ બદલી નાખશે શહેરનો ચહેરો, જાણો શું છે પ્લાન?

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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