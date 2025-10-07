Prev
વરસાદથી મળશે રાહત ! ગુજરાતમાં ચોમાસાની વિદાયને લઈ હવામાન વિભાગની આગાહી, જાણો

Monsoon Departure: હવામાનમાં અચાનક ફેરફાર બાદ આજે દિલ્હી-એનસીઆરમાં ભારે વરસાદ પડ્યો. નોઈડા, ગાઝિયાબાદ અને ગુરુગ્રામના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ પડ્યો, જેના કારણે હવામાં ઠંડક પ્રસરી ગઈ છે. તાપમાનમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો. દિલ્હીના કેટલાક વિસ્તારોમાં પણ ભારે વરસાદ પડ્યો, જેના કારણે ઘણા રસ્તાઓ પર પાણી ભરાઈ ગયા.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 07, 2025, 07:40 PM IST

Monsoon Departure: હવામાન વિભાગે આગામી 5-6 દિવસ સુધી દક્ષિણ ભારતમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે, જેના માટે આઈએમડીએ ચેતવણી જાહેર કરી છે. ગુજરાત સહિત દેશમાં પણ વરસાદ અને વરસાદની વિદાયને લઈને આગાહી કરવામાં આવી છે. 

ગુરુગ્રામમાં પણ ભારે વરસાદ પડ્યો

સાયબર સિટી ગુરુગ્રામમાં પણ ભારે વરસાદ પડ્યો, જેના કારણે ઘણા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા હતા. જોકે, વરસાદ પછી હવામાન ખુશનુમા બન્યું છે અને ઠંડીનો અહેસાસ પણ થવા લાગ્યો છે.

હવામાન વિભાગે પહેલાથી જ 7 અને 8 ઓક્ટોબરે દિલ્હી-એનસીઆરમાં ભારે પવન સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરી હતી.

કેરળ અને કર્ણાટકમાં ભારે વરસાદની સંભાવના

કેરળ, દરિયાકાંઠાના કર્ણાટક, પંજાબ, હરિયાણા, ઉત્તરાખંડ અને હિમાચલ પ્રદેશ માટે ભારે વરસાદની ચેતવણી જાહેર કરવામાં આવી છે. કેટલાક રાજ્યો માટે વીજળીની ચેતવણી પણ જાહેર કરવામાં આવી છે.

આગામી 5-6 દિવસ સુધી ભારે વરસાદની આગાહી

હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આગામી 5-6 દિવસ સુધી દક્ષિણ દ્વીપકલ્પીય ભારતમાં વરસાદની પ્રવૃત્તિ ચાલુ રહેશે, કેટલાક સ્થળોએ ભારે વરસાદની આગાહી છે. પશ્ચિમી વિક્ષોભના પ્રભાવને કારણે આજે ઉત્તરપશ્ચિમ ભારતમાં ભારે વરસાદની ચેતવણી જાહેર કરવામાં આવી છે..

 

दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में अगले 5-6 दिनों तक वर्षा की गतिविधियों में वृद्धि और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है।

— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 7, 2025

ગુજરાતમાં 3-4 દિવસ ચોમાસાની વિદાય

આગામી 3-4 દિવસમાં ગુજરાત, મધ્યપ્રદેશ, ઉત્તર પ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્રના કેટલાક ભાગોમાં દક્ષિણપશ્ચિમ ચોમાસાની વિદાય માટે પરિસ્થિતિઓ અનુકૂળ દેખાય છે.

 

