VB-G RAM Gમાં VBનો અર્થ શું છે ? 99% લોકો નહીં જાણતા હોય
મનરેગા હેઠળ ગ્રામીણ પરિવારોને વર્ષમાં ઓછામાં ઓછા 100 દિવસ કામ પૂરું પાડવાની કાનૂની ગેરંટી આપવામાં આવી હતી. ગામડાઓમાં કામની અછત હોય ત્યારે આ યોજના ખાસ મદદરૂપ થતી હતી, હવે તેનું નામ બદલી નાખવામાં આવ્યું છે.
ભારતમાં ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં રોજગાર હંમેશા એક મોટો પડકાર રહ્યો છે. ગરીબ અને ખેતી પર આધારિત પરિવારો માટે કામની ઉપલબ્ધતા જીવન અને આજીવિકાનો વિષય છે. છેલ્લા 18 વર્ષથી મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર ગેરંટી કાયદો (MGNREGA) આ પડકારનો એક મહત્વપૂર્ણ ઉકેલ રહ્યો છે.
MGNREGAએ ગ્રામીણ પરિવારો માટે દર વર્ષે ઓછામાં ઓછા 100 દિવસના કામની કાનૂની ગેરંટી પૂરી પાડી હતી. આ યોજના ખાસ કરીને ગામડાઓમાં કામની અછત હોય ત્યારે મદદરૂપ થતી હતી. આ યોજના હેઠળ પંચાયતો રસ્તા બાંધકામ, જળ સંરક્ષણ અને ગ્રામીણ માળખાકીય વિકાસ જેવા પ્રોજેક્ટ્સ અમલમાં મૂકતી હતી. જો કે, સરકારે હવે આ યોજનામાં મોટો ફેરફાર કર્યો છે. MGNREGA જેવી રોજગાર યોજનાઓનું નામ બદલીને VB-G RAM G રાખવામાં આવ્યું છે.
VB-G RAM Gનું પુરૂ નામ અને અર્થ શું છે ?
VB-G RAM G એટલે રોજગાર અને આજીવિકા મિશન, ગ્રામીણ માટે વિકાસ ભારત ગેરંટી. VB-G RAM Gમાં VB એટલે 'વિકસિત ભારત' અને G RAM G એટલે રોજગાર અને આજીવિકા મિશન, એટલે કે ગ્રામીણ. સરકારે યોજનાના ઉદ્દેશ્યને સ્પષ્ટ કરવા માટે આ નવું નામ પસંદ કર્યું છે. તેનો ઉદ્દેશ ગ્રામીણ વિકાસને વિકસિત ભારત 2047ના ધ્યેય સાથે જોડવાનો ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં રોજગાર અને આજીવિકાની તકો વધારવાનો અને ગ્રામીણ અર્થતંત્રને મજબૂત બનાવવાનો છે. જોકે, હજુ પણ બહુ ઓછા લોકો જાણે છે કે VB એટલે વિકસિત ભારત. તેથી સામાન્ય લોકોમાં જાગૃતિ વધારવી મહત્વપૂર્ણ છે.
મનરેગાથી VB-G RAM G સુધીની સફર
મનરેગા 2005માં શરૂ કરવામાં આવી હતી, જ્યારે તેને NREGA કહેવામાં આવતી હતી. 2009માં તેનું નામ બદલીને મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર ગેરંટી અધિનિયમ કરવામાં આવ્યું હતું. આ યોજના હેઠળ ગ્રામીણ પરિવારોને દર વર્ષે 100 દિવસ કામ મળતું હતું. હવે, VB-G RAM G દર વર્ષે 125 દિવસ કામની ગેરંટી આપશે, એટલે કે ગ્રામજનોને દર વર્ષે 25 દિવસ વધુ કામ મળશે.
VB-G RAM G કેમ ખાસ ?
આ યોજના માત્ર રોજગારમાં વધારો કરશે નહીં, પરંતુ ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં સારી માળખાગત સુવિધા અને આજીવિકા પણ સુનિશ્ચિત કરશે. જૂની મનરેગાની તુલનામાં કાર્યકારી દિવસોની સંખ્યામાં વધારો થયો છે અને ચૂકવણી વધુ પારદર્શક બની છે. ડિજિટલ મોનિટરિંગ યોજનાના અસરકારક અમલીકરણને સુનિશ્ચિત કરશે. આ યોજના ગ્રામીણ અર્થતંત્રને મજબૂત બનાવવામાં મદદ કરશે અને 2047માં વિકસિત ભારતની દ્રષ્ટિ સાથે સુસંગત રહેશે.
VB-G RAM Gમાં મુખ્ય ફેરફારો અને ફાયદા
- કાર્ય ક્ષમતામાં વધારો - મનરેગા દ્વારા અગાઉ વાર્ષિક 100 દિવસ કામ પૂરું પાડવામાં આવતું હતું, હવે 125 દિવસ થશે.
- સાપ્તાહિક વેતન અને વહેલી ચુકવણી - કામદારો પાસે હવે સાપ્તાહિક ચુકવણીનો વિકલ્પ હશે. જો 15 દિવસની અંદર કામ ઉપલબ્ધ ન થાય, તો તેમને બેરોજગારી ભથ્થું મળશે.
- કામના પ્રકારો - નવું બિલ કામને ચાર મુખ્ય ક્ષેત્રોમાં વિભાજિત કરે છે: પાણી સુરક્ષા, મુખ્ય ગ્રામીણ માળખાગત સુવિધા, આજીવિકા માળખાગત સુવિધા અને આપત્તિ-સ્થિતિસ્થાપક માળખાગત સુવિધા.
- ડિજિટલ મોનિટરિંગ - યોજના હેઠળના તમામ કામ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ, રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ માળખાગત સુવિધા સ્ટેક પર હાથ ધરવામાં આવશે, જેનો અર્થ છે કે કાર્યનું ઓનલાઈન અને પારદર્શક રીતે નિરીક્ષણ કરવામાં આવશે.
- ખેતીની સિઝનમાં મુક્તિ - ખેતીને અસર ન થાય તે માટે પીક ખેતીની સિઝન (60 દિવસ) દરમિયાન મજૂરોને રોજગારી આપવામાં આવશે નહીં. વધુમાં આ યોજના ડિજિટલ MIS, જીઓ-ટેગિંગ, બાયોમેટ્રિક ચકાસણી અને સામાજિક ઓડિટ દ્વારા સંપૂર્ણપણે પારદર્શક રહેશે.
- ફરિયાદ નિવારણ - મજૂર ફરિયાદોના નિરાકરણ માટે દરેક જિલ્લામાં એક લોકપાલની નિમણૂક કરવામાં આવશે.
- અંદાજિત ખર્ચ - આ યોજનાનો અંદાજિત વાર્ષિક ખર્ચ 1.51 લાખ કરોડ હશે, જેમાંથી કેન્દ્ર સરકારનો હિસ્સો આશરે 95,962 કરોડ હશે.
