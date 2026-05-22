/LPG News: LPG સંકટની અફવાઓ વચ્ચે સરકારે આપ્યા મોટા ખુશખબર, જાણો અમદાવાદ સહિત શહેરોમાં શું છે બાટલાનો ભાવ

LPG Cylinder News: મીડિલ ઈસ્ટમાં ભારે તણાવ અને સંકટને પગલે અનેક દેશોમાં એલપીજી, પેટ્રોલ, ડીઝલની સમસ્યાઓ જોવા મળી રહી છે, જો કે ભારત સરકારના સતત પ્રયત્નો છે કે દેશના લોકોને આ મામલે કોઈ સમસ્યા ન થાય. આ બધા વચ્ચે એલપીજી પર એક સારા સમાચાર આવ્યા છે. આજના એલપીજી બાટલાના ભાવ પણ ખાસ જાણો.
મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલતા તણાવના ભરડામાં અનેક દેશો આવ્યા છે અને ભારતમાં પણ તેના પગલે પેટ્રોલ-ડીઝલ અને એલપીજીની અછતની વાતો થઈ રહી છે જો કે સરકારે આ વાતો ફગાવી છે. કેન્દ્ર સરકારે દેશની જનતાને મોટી રાહત અને અને ભરોસો અપાવ્યો છે અને સ્પષ્ટપણે કહેવાયું છે કે વૈશ્વિક સંકટ છતાં દેશમાં એલપીજી, પેટ્રોલ અને ડીઝલનો સપ્લાય સંપૂર્ણ રીતે સ્થિર છે અને કોઈ પણ પ્રકારની અછત થવા દેવામાં નહીં આવે. સરકારે એવું પણ કહ્યું છે કે આવામાં પેનિક બાઈંગ કરવાની જરૂર નથી. દેશના તમામ પેટ્રોલ પંપ પર ઈંધણનો પૂરેપૂરો સ્ટોક છે. છેલ્લા ત્રણ દિવસમાં જ 1.34 કરોડ સિલિન્ડરની ડિલિવરી થઈ છે.
એક બેઠકમાં અધિકારીઓ તરફથી કહેવાયું છે કે દેશમાં ઈંધણનો પૂરતો સ્ટોક છે. આથી દેશવાસીઓએ ગભરાવવાની કે પછી વધુ ખરીદી (પેનિક બાઈંગ) કરવાની જરૂર નથી. સરકારે લોકોને આવી અફવાઓ પર ધ્યાન ન આપવાનું અને ઓફિશિયલ જાણકારીઓ પર જ ભરોસો કરવાનું જણાવ્યું છે. એલપીજીની ચોરી અને કાળાબજારી રોકવા માટે સરકારે કડક પગલાં લીધા છે. દેશમાં 96 ટકા એલપીજી સિલિન્ડરની ડિલિવરી ડિલિવરી ઓથેન્ટિકેશન કોડ (DAC) એટલે કે વન ટાઈમ પાસવર્ડ (OTP) દ્વારા થાય છે. આ પગલાં બાદ ગેસની હેરાફેરી પર સંપૂર્ણ રીતે લગામ કસવામાં આવી છે.
ઓનલાઈન બુકિંગ વધ્યું
આ ઉપરાંત દેશમાં એલપીજીનો ઓનલાઈન બુકિંગનો આંકડો 99 ટકા સુધી પહોંચ્યો છે. સરકાર તરફથી જણાવવામાં આવ્યું છે કે છેલ્લા ત્રણ દિવસની અંદર દેશમાં લગભગ 1.32 કરોડ સિલિન્ડરોના બુકિંગની સરખામણીએ 1.34 કરોડ સિલિન્ડરની ડિલિવરી થઈ છે. આ દરમિયાન કોઈ પણ ગેસ એજન્સી પર સ્ટોક ખતમ થવાની ફરિયાદ મળી નથી. પીએનજીને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ચલાવવામાં આવી રહેલા અભિયાનને પણ સફળતા મળી છે. આંકડા મુજબ 20 મે સુધીમાં 58500થી વધુ ગ્રાહકોએ પોર્ટલ દ્વારા સ્વેચ્છાએ એલપીજી કનેક્શન સરન્ડર કર્યું છે.
પીએમજી કનેક્શન વધી રહ્યા છે
એ પણ જણાવવામાં આવ્યું કે માર્ચ 2026થી અત્યાર સુધીમાં લગભગ 7.64 લાખ ઘરોમાં પીએનજી કનેક્શન ચાલુ થયા છે. જ્યારે 2.81 લાખ નવા કનેક્શન માટે બેઝિક ઈન્ફ્રાસ્ટ્ર્કચર તૈયાર કરાયું છે. આ ઉપરાંત 22 રાજ્યો અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોને આ સુધાર હેઠળ વધારાનો કોમર્શિયલ એલપીજી કોટા આપવામાં આવી રહ્યો છે. ઈંધણની બ્લેકમાર્કેટિંગ અને જમાખોરી કરનારા વિરુદ્ધ કાર્યવાહી થઈ રહી છે. છેલ્લા ત્રણ દિવસમં દેશમાં 5000થી વધુ સ્થળોએ દરોડા પડ્યા.
નિયમો ન પાળ્યા તો કાર્યવાહી
સરકારી ઓઈલ કંપનીઓએ 3100થી વધુ પેટ્રોલ પંપ અને ગેસ એજન્સીઓનું અચાનક નીરિક્ષણ કર્યું છે. નિયમોનું પાલન ન કરનારી 463 ગેસ એજન્સીઓ પર પેનલ્ટી લગાવવામાં આવી છે. ગ્લોબલ લેવલ પર ક્રૂડ ઓઈલની વધતી કિંમતની અસરથી જનતાને બચાવવા માટે કેન્દ્ર સરકારે એક મોટું પગલું ભરતા પેટ્રોલ અને ડીઝલ પર એક્સાઈઝ ડ્યૂટીમાં 10 રૂપિયાનો પ્રતિ લીટર ઘટાડો પણ કર્યો. મિડલ ઈસ્ટમાં તણાવના પગલે સમુદ્રી વેપાર સંપૂર્ણ રીતે સામાન્ય છે. પોર્ટ્સ એન્ડ શિપિંગ મંત્રાલય તરફથી પુષ્ટિ કરાઈ કે ખાડી વિસ્તારમાં કામ કરનારા ત મામ ભારતીય નાવિકો સંપૂર્ણ રીતે સુરક્ષિત છે.
આજના એલપીજી બાટલાના ભાવ
|LPG સિલિન્ડરના ભાવ (22-5-2026)
|શહેરો
|LPGનો બાટલો (14.2 કિલો)
|કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડર (19 કિલો)
|અમદાવાદ
|920
|3091
|વડોદરા
|919
|3131
|સુરત
|918.5
|3024.5
|રાજકોટ
|918
|3061.5
(સોર્સ- ગૂડ રિટર્ન્સ વેબસાઈટ)