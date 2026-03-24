એલર્ટ મોડ પર આવ્યું ભારત! ગભરાવાની જરૂર નથી પણ સાવચેત રહેજો, દિલ્હીમાં શરૂ થયો બેઠકોનો દોર
Middle East Crisis Effect On India: પહેલા લોકસભામાં પીએમ મોદીનું સંબોધન અને પછી રાજ્યસભામાં, રાજનાથ સિંહની બેઠક અને હવે ઓલપાર્ટી મિટિંગ....પીએમ મોદીએ સંબોધનમાં કહ્યું કે કોરોના જેવા પડકારો માટે તૈયાર રહેવું પડશે. ત્યારે સવાલ સ્વાભાવિક રીતે થાય કે 5 વર્ષ પહેલા જેવું સંકટ દેશમાં દસ્તક આપી રહ્યું છે? જો કે સરકારનું પૂરેપૂરું આશ્વાસન છે કે સ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે પૂરતી તૈયારીઓ છે.
- પીએમ મોદીનું પહેલા લોકસભા અને પછી રાજ્યસભામાં મિડલ ઈસ્ટ સંકટ પર સંબોધન
- રાજનાથ સિંહે દિલ્હીમાં કરી બેઠક, બુધવારે સર્વપક્ષીય બેઠકના પણ એંધાણ
- એક પછી એક ડેવલપમેન્ટ શું આપે છે સંકેત?
ઈરાન અને ઈઝરાયેલ અમેરિકા વચ્ચે 28 ફેબ્રુઆરીથી ફાટી નીકળેલા યુદ્ધના પગલે મિડલ ઈસ્ટમાં ભયંકર તણાવ છે અને તેની ઝપેટમાં બીજા પણ અનેક દેશો આવ્યા છે. મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધના કારણે અતિ મહત્વના વેપાર જળમાર્ગ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટનું પણ સંકટ પેદા થયું છે જેની આંચ શું હવે ભારતને પણ ભરડામાં લેશે? સ્થિતિની ગંભીરતા એ રીતે પણ જોઈ શકીએ કે પીએમ મોદીએ મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધ ફાટી નીકળ્યાના આટલા દિવસ બાદ ગઈ કાલે એટલે કે 23 માર્ચે લોકસભામાં અને આજે 24 માર્ચે રાજ્યસભામાં સંબોધન કર્યું. આ ઉપરાંત મીડિયા રિપોર્ટમાં સૂત્રોને ટાંકીને એવી પણ માહિતી અપાઈ છે કે સરકારે બુધવારે એક સર્વપક્ષીય બેઠક પણ બોલાવી છે. ત્યારે સવાલ ઉઠે એ સ્વાભાવિક છે કે આવનારો સમય પડકાર જનક રહેશે? શું ભારતે ફરીથી કોરોનાકાળ જેવી સ્થિતિ માટે તૈયાર થવું પડશે? જો કે પીએમ મોદીએ તેમના સંબોધનમાં કહ્યું કે સરકાર પડકારોને પહોંચી વળવા માટે સજ્જ છે. પણ છતાં સતર્ક રહેવામાં શું વાંધો કોઈને?
લોકસભામાં શું કહ્યું હતું પીએમ મોદીએ?
પીએમ મોદીએ 23 માર્ચ 2026ના રોજ બપોરે 2 વાગે સંસદના નીચલા ગૃહ લોકસભામાં મિડલ ઈસ્ટ સંકટ પર સંબોધન કર્યું હતું. આ દરમિયાન તેમણે કહ્યું હતું કે સ્થિતિ ચિંતાજનક છે. સંકટને 3 સપ્તાહથી વધુ સમય થયો છે જેનાથી સમગ્ર વિશ્વની અર્થવ્યવસ્થા અને જનજીવન પર વિપરીત અસર થઈ રહી છે. ભારત માટે પણ અનપેક્ષિત પડકારો ઊભા થયા છે. આ પડકારો આર્થિક, રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સંલગ્ન અને માનવીય પણ છે.
ખાડી દેશોમાં એક કરોડ ભારતીયો
પીએમ મોદીએ પહેલા લોકસભા અને પછી રાજ્યસભા બંનેમાં કહ્યું કે ખાડી દેશોમાં 1 કરોડ ભારતીયો રહે છે, કામ કરે છે. જહાજો ચલાવે છે. ભારતીય ક્રૂ સભ્યોની સંખ્યા પણ વધુ છે. તેમના જીવ અને રોજીરોટીની સુરક્ષા ભારત માટે ઘણી મોટી ચિંતાની વાત છે. હોર્મુઝમાં અનેક જહાજો ફસાયેલા છે અને મોટી સંખ્યામાં ભારતીય ક્રૂ સભ્યો તે જહાજોમાં ફસાયેલા છે જે ભારત માટે મોટી ચિંતાની વાત છે.
પીએમનો ગર્ભિત સંકેત
લોકસભામાં પીએમ મોદીએ કહ્યું હતું કે આ યુદ્ધથી જે પરિસ્થિતિ પેદા થઈ છે તેની અસર લાંબા સમય સુધી રહી શકે છે. આથી આપણે તૈયાર રહેવું જોઈએ અને એકજૂથ રહેવું જોઈએ. કોવિડ સમયે એક્તાથી આવા પડકારોનો સામનો કર્યો હતો અને હવે આપણે ફરીથી તૈયાર રહેવાની જરૂર છે.
આજે રાજ્યસભામાં પણ ચેતવ્યા!
પીએમ મોદીએ આજે રાજ્યસભામાં પણ સંબોધન કર્યું જેમાં કહ્યું કે યુદ્ધના કારણે દુનિયામાં ગંભીર એનર્જી સંકેટ પેદા થયું છે. ભારત માટે પણ આ સ્થિતિ ચિંતાજનક છે. યુદ્ધના કારણે આપણા ટ્રેડ રૂટ પર અસર થઈ જેના કારણે પેટ્રોલ, ડીઝલ, ગેસ અને ખાતરના રેગ્યુલર સપ્લાય પર અસર થઈ. પીએમ મોદીના રાજ્યસભા અને લોકસભામાં સંબોધન બાદ એ બાબત તો સ્પષ્ટ લાગી રહી છે કે જો આ યુદ્ધ લાંબુ ખેંચાય તો મિડલ ઈસ્ટમાં ભારે તણાવને પગલે ભારતે પણ એનર્જી સંકટની સ્થિતિ માટે તૈયાર રહેવું પડશે. સરકાર તો કહે છે કે આ સંકટને પહોંચી વળવા માટે સંપૂર્ણ રીતે સજ્જ છે. પરંતુ પડકારો ઢૂંકડા છે એ વાત નકારી શકાય તેમ નથી.
ઓલ પાર્ટી મિટિંગ...શું આપે છે સંકેત?
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ સંસદના બંને ગૃહોમાં કરેલા સંબોધનથી એક વાત તો સ્પષ્ટ થઈ ગઈ કે પડકારોનો સામનો કરવા માટે દેશના નાગરિકોએ તૈયાર રહેવાની જરૂર છે. ત્યારે હવે સૂત્રોથી એવી પણ માહિતી આવી રહી છે કે સરકારે બુધવારે સર્વપક્ષીય બેઠક બોલાવી છે. મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ બુધવારે સાંજે પાંચ વાગે સર્વપક્ષીય બેઠક થવાની છે.
રક્ષામંત્રીએ પણ કરી બેઠક
આ અગાઉ રક્ષામંત્રી રાજનાથ સિંહે એક બેઠક કરીને ક્ષેત્રની સુરક્ષાની સમીક્ષા કરી હતી. તેમણે સીડીએસ જનરલ અનિલ ચૌહાણ, વાયુસેના પ્રમુખ એર ચીફ માર્શલ અમરપ્રીત સિંહ અને જનલ ઉપેન્દ્ર દ્વિવેદી તથા એડમિરલ ડિનેશ કે ત્રિપાઠી ઉપરાંત ડીઆરડીઓ ચેરમેન સાથે બેઠક કરીને તૈયારીઓની જાણકારી લીધી હતી.
છેલ્લા કેટલાક દિવસમાં ભારતમાં મિડલ ઈસ્ટ સંકટને પગલે જે એક પછી એક ડેવલપમેન્ટ જોવા મળી રહ્યા છે તેને જોતા એવું લાગે છેકે કોરોનાના 5 વર્ષ બાદ ફરીથી કોઈ સંકટ દેશમાં દસ્તક આપી રહ્યું છે. ચેતતો નર સદા સુખી....પરિસ્થિતિ એટલી વિકટ ન થાય એવા આશાવાદી આપણે રહેવું જોઈએ પરંતુ ચેતીને રહેવામાં કોઈ નુકસાન નથી.
