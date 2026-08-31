/દૂધના ભાવમાં 3 રૂપિયાનો વધારો, જાણો આ રાજ્યમાં અચાનક કેમ લેવાયો આ નિર્ણય

Milk Price : રાજ્યના પશુપાલકોને રાહત આપતા તમિલનાડુ સરકારે ફરી એકવાર આવિન માટે દૂધ ખરીદી ભાવમાં વધારો કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. મુખ્યમંત્રી સી. જોસેફ વિજયે સોમવારે ખરીદ ભાવમાં પ્રતિ લિટર ₹3નો વધારો જાહેર કર્યો. પરિણામે ખેડૂતો પાસેથી દૂધ ખરીદવામાં આવે છે તે ભાવ ₹41થી વધીને ₹44 પ્રતિ લિટર થશે.
આ નિર્ણયનો હેતુ ખેડૂતોની આવક વધારવા અને રાજ્યના ડેરી ક્ષેત્રને મજબૂત બનાવવાનો છે. નોંધનીય છે કે, સરકારે થોડા દિવસો પહેલા જ દૂધ ખરીદી ભાવમાં ₹3નો વધારો કર્યો હતો. 19 ઓગસ્ટના રોજ વિધાનસભામાં દર ₹38થી વધારીને ₹41 પ્રતિ લિટર કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી.
દૂધ ખરીદી ભાવમાં સતત બીજો વધારો
આવિન તમિલનાડુની અગ્રણી સહકારી ડેરી બ્રાન્ડ છે. ખરીદ ભાવમાં તાજેતરના વધારાથી રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં દૂધ ઉત્પાદક ખેડૂતોને સીધો ફાયદો થવાની અપેક્ષા છે. સરકાર જણાવે છે કે ઊંચા ખરીદ ભાવથી ખેડૂતોને ઉત્પાદન ખર્ચની તુલનામાં વધુ સારું વળતર મળશે અને ડેરી વ્યવસાયને પ્રોત્સાહન મળશે.
પાવર નેટવર્ક વિસ્તરણ માટે ₹33,066 કરોડ
મુખ્યમંત્રીએ રાજ્યના પાવર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને મજબૂત બનાવવા માટે નોંધપાત્ર રોકાણનો પણ પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે. તમિલનાડુ ટ્રાન્સમિશન ઇમ્પ્રૂવમેન્ટ સ્કીમ હેઠળ, 196 નવા સબસ્ટેશન બનાવવામાં આવશે અને આશરે 15,000 કિલોમીટર નવી પાવર લાઇન નાખવામાં આવશે. આ સમગ્ર યોજના માટે ₹33,066 કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. સરકાર વીજળીની વધતી જતી ઔદ્યોગિક અને સ્થાનિક માંગને પહોંચી વળવા માટે ટ્રાન્સમિશન નેટવર્કની ક્ષમતા વધારવાનો હેતુ ધરાવે છે.
તુતીકોરિનમાં 1,600 મેગાવોટનો પાવર પ્લાન્ટ બનાવવામાં આવશે
તમિલનાડુ સરકારે તુતીકોરિનમાં એક મોટા પાવર પ્લાન્ટ માટેની યોજનાઓનું પણ અનાવરણ કર્યું છે. જાહેર-ખાનગી ભાગીદારી (PPP) મોડેલ હેઠળ ત્યાં 1,600 મેગાવોટ ક્ષમતાનું સુપરક્રિટિકલ થર્મલ પાવર સ્ટેશન સ્થાપિત કરવામાં આવશે. આ પ્રોજેક્ટ માટે આશરે ₹20,800 કરોડનું રોકાણ પ્રસ્તાવિત છે. તે રાજ્યની વીજ ઉત્પાદન ક્ષમતા વધારવા અને ભવિષ્યની ઉર્જા જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવામાં મદદ કરશે તેવી અપેક્ષા છે. સરકાર સેમિકન્ડક્ટર અને લોજિસ્ટિક્સ પર પણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.
વીજ ક્ષેત્રની સાથે રાજ્ય સરકારે સેમિકન્ડક્ટર અને લોજિસ્ટિક્સ સંબંધિત માળખાગત સુવિધાઓને મજબૂત બનાવવા પર પણ ભાર મૂક્યો છે. સરકારનો ઉદ્દેશ્ય તમિલનાડુના ઉત્પાદન ક્ષેત્ર અને ટેકનોલોજી ઇકોસિસ્ટમને વધુ મજબૂત બનાવવાનો છે. પશુપાલકો માટે ખરીદીના ભાવમાં વધારો કરવાની જાહેરાત, વીજળી, ઉત્પાદન અને લોજિસ્ટિક્સમાં મોટા રોકાણો સાથે, રાજ્યના અર્થતંત્ર અને રોજગારની સંભાવનાને વેગ આપવા તરફ એક મહત્વપૂર્ણ પગલા તરીકે જોવામાં આવે છે.