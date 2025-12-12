ભારતમાં ઊલટી ગંગા વહી : શહેરોની નોકરી છોડીને ગામ તરફ ભાગી રહી છે યુવા પેઢી
Millennials Leaving Cities : એક સમયે લોકો નોકરી અને સારી લાઈફસ્ટાઈલ માટે શહેરો તરફ આવી રહ્યા હતા, પરંતું હવે નવી જનરેશન શહેર છોડીને જઈ રહી છે, આ કરવા પાછળ અનેક મોટા કારણો સામે આવ્યા છે
Globalization : મોટા શહેરોના ગ્લેમર પાછળ છુપાયેલું દબાણ હવે યુવાનોને થકાવી રહ્યું છે. મોંઘવારી અને ધમાલ વચ્ચે, ઘણા યુવાનો તેમના જીવનના નિર્ણયો પર પુનર્વિચાર કરી રહ્યા છે. આ જ કારણ છે કે કેટલાક યુવાનો, જેમની પાસે એક સમયે લાખોની નોકરીઓ હતી, તેઓ હવે શહેરો છોડી રહ્યા છે. આ પરિવર્તન પાછળના મુખ્ય કારણો શું હોઈ શકે છે? જાણો નિષ્ણાતો શું કહે છે.
આજકાલ એક વિચિત્ર ઘટના બની રહી છે. આપણી યુવા પેઢી, જે એક સમયે મુંબઈ કે દિલ્હી જેવા મોટા શહેરોના ઝડપી જીવનનું સ્વપ્ન જોતી હતી, તે હવે બધું પાછળ છોડી રહી છે. તમને લાગશે કે તે ઊંચા પગાર માટે હતું, પરંતુ સત્ય થોડું અલગ છે. હવે, આ યુવાનો મોટા શહેરોમાં પૈસા જુએ છે, પણ શાંતિ નહીં. ઓછા પગાર, આસમાને પહોંચેલા ભાડા અને ઘર ચલાવવાનો તણાવ છે. હવે આ યુવાનો પોતાના સામાન પેક કરીને નાના શહેરો, નાના શહેરો અથવા તો તેમના ગામડાઓ તરફ જઈ રહ્યા છે. તે ફક્ત સસ્તા આવાસ શોધવા વિશે નથી, પરંતુ વધુ સારું જીવન, શાંતિ અને સ્થિરતા શોધવા વિશે છે.
મુખ્ય પરિવર્તન વિશે રિયલ એસ્ટેટ નિષ્ણાતોએ મહત્વની વાત કરી. નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે, યુવાનો માટે પૈસા કરતાં જગ્યા અને સ્થિરતા વધુ મહત્વપૂર્ણ છે.
શહેરોમાં મોંઘવારી વધી રહી છે
આજની યુવા પેઢીની આવક કરતાં શહેરના ખર્ચમાં ઝડપથી વધારો થયો છે. ભાડું, મેઈનટેનન્સ, ટ્રાફિક અને બહાર ખાવાનું બધું જ મોંઘુ થઈ ગયું છે. આ અંગે, રિયલ એસ્ટેટ નિષ્ણાત કહે છે કે, "શહેરોમાં ઘરના ભાવ અને ભાડા એટલા વધી ગયા છે કે સરેરાશ પગારદાર લોકો માટે ત્યાં ટકી રહેવું મુશ્કેલ બની રહ્યું છે. જો કે, નાના અથવા ઉપનગરીય વિસ્તારોમાં, તમે સમાન રકમના પૈસામાં મોટું, સારું ઘર મેળવી શકો છો, જે સ્વાસ્થ્ય માટે પણ સારું છે."
કોરોના મહામારીએ બધું બદલી નાંખ્યું
કોરોના વાયરસ રોગચાળા પછી લોકોની માનસિકતા બદલાઈ ગઈ છે. હવે દરેક વ્યક્તિ તાજી હવા, હરિયાળી અને ઘરમાં શાંતિ ઇચ્છે છે. નાના, ભીડવાળા શહેરના એપાર્ટમેન્ટ તણાવપૂર્ણ બની રહ્યા છે, જ્યારે ઉપનગરોમાં મોટા ઘરો વધુ ઈચ્છનીય લાગે છે.
હવે, જીવન કામ કરતાં વધુ મહત્વપૂર્ણ છે
પહેલાં, લોકો મુસાફરીનો સમય ઘટાડવા માટે તેમની ઓફિસની નજીક ઘરો ખરીદતા હતા. પરંતુ હવે, ઓફિસથી અંતરની ચિંતા ઓછી થઈ ગઈ છે. એક્સપર્ટ સમજાવે છે કે હાઇબ્રિડ વર્કે રમત સંપૂર્ણપણે બદલી નાંખી છે. હવે દરરોજ ઓફિસ જવાની જરૂર નથી. આનાથી યુવાનોને એવા ઘરો પસંદ કરવાની શક્તિ મળી છે જે ફક્ત તેમની ઓફિસની નજીક જ નહીં પરંતુ તેમના સ્વાસ્થ્ય અને કામ બંને માટે પણ અનુકૂળ હોય. સારા ઈન્ટરનેટ કનેક્શન સાથે, હવે પર્વતો અથવા શાંત જગ્યાએથી કામ કરી શકાય છે.
જીવનની ક્વોલિટી વધુ પ્રાથમિકતા
યુવાનો હવે શાંત પાડોસી, પ્રકૃતિની સરળ પહોંચ અને ઓછું તણાવપૂર્ણ જીવન ઇચ્છે છે. ઉપનગરીય વિસ્તારો હવે ફક્ત સુસ્ત નથી, પરંતુ આધુનિક સુવિધાઓ, સારી શાળાઓ અને બાળકો માટે સલામત વાતાવરણ પ્રદાન કરે છે."
બિલ્ડરો પણ યુવાનોની જરૂરિયાતોને સમજે છે
રિયલ એસ્ટેટ ડેવલપર્સ પણ આ વલણને ઓળખી રહ્યા છે અને તેમના પ્રોજેક્ટ્સમાં ફેરફાર કરી રહ્યા છે.
નવી ડિઝાઇનની માંગ:
લોકો હવે કો-વર્કિંગ લાઉન્જ, ગ્રીન એરિયા અને સારી હવાવાળા ઘરોની માંગ કરે છે. ડેવલપર્સ ફક્ત ઘરો જ નથી બનાવી રહ્યા, પરંતુ નાના પરિવારોની જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરતા પાર્ક, જોગિંગ ટ્રેક અને ક્લબહાઉસ જેવી સુવિધાઓ સાથે આખા ટાઉનશીપનો વિકાસ પણ કરી રહ્યા છે.
ગણતરીઓ કામ કરી રહી નથી:
એક્સપર્ટ સમજાવે છે કે લોકો હવે ભાડા અને ઊંચા જાળવણી ફી વિશે ચિંતિત છે. તેઓ કહે છે, શહેરોમાં, તમે સમાન રકમમાં નાનું ઘર મેળવી શકો છો. પરંતુ ઉપનગરોમાં, તમે સમાન બજેટમાં સારી સુવિધાઓ અને ઓછા માસિક ખર્ચ સાથે મોટું ઘર મેળવી શકો છો. આ એક સમજદાર પગલું છે."
યુવાનો હવે પોતાના માટે નક્કી કરી રહ્યા છે કે સારું જીવન શું છે.
જેમ જેમ યુવાનો 30 વર્ષની ઉંમરે પહોંચે છે અને કુટુંબ શરૂ કરવાનું વિચારે છે, તેમની પ્રાથમિકતાઓ બદલાઈ ગઈ છે. હકીકતમાં, ઘર ખરીદતા પહેલા, લોકો સુરક્ષા, બાળકો માટે રમતના મેદાનો અને સારી શાળાઓ વિશે પૂછે છે. વધુમાં, એક વધારાનો ઓરડો, બાલ્કનીમાં હરિયાળી અને થોડી ખુલ્લી જગ્યા જેવી વસ્તુઓ, જે એક સમયે મોંઘી લક્ઝરી માનવામાં આવતી હતી, હવે જરૂરિયાતો બની ગઈ છે.
નિષ્ણાતો માને છે કે કેટલીક કંપનીઓમાં કડક નિયમો લોકોને શહેરોમાં પાછા ખેંચી શકે છે, પરંતુ આ નોંધપાત્ર પરિવર્તન હવે કાયમી છે. યુવાનો "સારા જીવન" ની તેમની વ્યાખ્યાને ફરીથી વ્યાખ્યાયિત કરી રહ્યા છે. તેમના માટે, શાંતિ, સ્થિરતા અને સારું કૌટુંબિક વાતાવરણ હવે ચમકતા શહેર કરતાં વધુ મહત્વપૂર્ણ છે.
