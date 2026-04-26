આ બેંકમાં લાખો ગ્રાહકોના પૈસા ફસાયા ! ₹800 કરોડનો છે કેસ, જાણો

Bank Close: બે વર્ષ પછી પણ આ બેંકમાં ગ્રાહકોના લગભગ 800 કરોડ રૂપિયાના ભંડોળ અટવાયેલા છે. આ રકમમાંથી અડધી રકમ ફિક્સ ખાતાઓમાં છે, અને બાકીની રકમ બિનદાવાપાત્ર છે. આરબીઆઈની કાર્યવાહી બાદ, ગ્રાહકોને તેમના ભંડોળ ઉપાડવાની ઘણી તકો આપવામાં આવી હતી, પરંતુ નોંધપાત્ર રકમ હજુ પણ અટવાયેલી છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 26, 2026, 03:02 PM IST
Bank Close: ડિજિટલ બેંકિંગ ક્ષેત્ર અંગે એક મહત્વપૂર્ણ અને આઘાતજનક સમાચાર સામે આવ્યા છે. લગભગ બે વર્ષ પહેલા બંધ કરાયેલ પેટીએમ પેમેન્ટ્સ બેંકમાં લગભગ 800 કરોડ રૂપિયા ગ્રાહકોના ભંડોળ અટવાયેલા છે. આ માહિતી દર્શાવે છે કે બેંકિંગ સિસ્ટમ બંધ હોવા છતાં, નોંધપાત્ર રકમ હજુ સુધી ગ્રાહકો સુધી સંપૂર્ણપણે પહોંચી નથી. 

સમગ્ર મામલો શું છે?

ખાનગી પોર્ટલના એક અહેવાલ મુજબ, આ 800 કરોડ રૂપિયામાંથી લગભગ અડધી રકમ સ્થિર ખાતાઓમાં અટવાયેલી છે. આ દરમિયાન, લગભગ 400 કરોડ રૂપિયા હજુ પણ બિનદાવાપાત્ર છે. આશ્ચર્યજનક રીતે, છેલ્લા એક વર્ષમાં આ રકમમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો નથી, જોકે ગ્રાહકોને ભંડોળ ઉપાડવા અથવા ટ્રાન્સફર કરવાની ઘણી તકો આપવામાં આવી હતી.

અગાઉ કેટલી થાપણો હતી?

જ્યારે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ આ બેંક સામે કાર્યવાહી શરૂ કરી, ત્યારે તેની કુલ થાપણો 5,500 કરોડ રૂપિયાને વટાવી ગઈ હતી. બેંક પાસે આશરે 350 મિલિયન ખાતા હતા, પરંતુ તેમાંથી ફક્ત 10-105 મિલિયન એક્ટિવ હતા. બાકીના ખાતા કાં તો ડિએક્ટિવ, સ્થિર અથવા શંકાસ્પદ (મ્યુલ એકાઉન્ટ્સ) માનવામાં આવ્યા હતા.

RBIએ શું કર્યું?

RBIએ આ પ્રક્રિયા દરમ્યાન ગ્રાહકોને રાહત આપવા માટે ઘણા પગલાં લીધાં છે. બેંક અને કંપનીને ગ્રાહકોને નિયમિત ચેતવણીઓ અને રીમાઇન્ડર્સ મોકલવાની સૂચના આપવામાં આવી હતી જેથી તેઓ તેમના ભંડોળ ઉપાડી શકે. સમયમર્યાદા પણ લંબાવવામાં આવી હતી જેથી લોકો તેમના ભંડોળને આરામથી ટ્રાન્સફર કરી શકે. જોકે, લાઇસન્સ રદ કરવાની પ્રક્રિયામાં અપેક્ષા કરતાં વધુ સમય લાગ્યો. શરૂઆતમાં, લક્ષ્ય માર્ચ 2025 સુધીમાં પૂર્ણ કરવાનું હતું, પરંતુ કાનૂની અને પ્રક્રિયાગત મુદ્દાઓને કારણે તેમાં વિલંબ થયો.

પૈસા હજુ પણ કેમ અટવાયેલા છે?

  • સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે, આટલી બધી તકો હોવા છતાં, ₹800 કરોડ હજુ પણ કેમ અટવાયેલા છે? આના ઘણા કારણો હોઈ શકે છે.
  • ઘણા ખાતા ઘણા સમયથી ડિએક્ટિવેટ છે
  • કેટલાક ખાતા માલિકોની ઓળખ અથવા KYC અપડેટ કરવામાં આવતી નથી
  • કેટલાક ભંડોળ એવા ખાતાઓમાં રાખવામાં આવે છે જે સુરક્ષા કારણોસર ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યા છે

Paytmની શું અસર થશે?

આ સમગ્ર મામલો One 97 Communications (Paytmની પેરેન્ટ કંપની) પર પણ અસર કરી શકે છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ભૂતકાળની અનિયમિતતાને કારણે, કંપનીને ભવિષ્યમાં નવા લાઇસન્સ મેળવવામાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. હાલમાં, કંપનીએ RBI પાસેથી કોઈ નવા વોલેટ અથવા પેમેન્ટ લાઇસન્સ માટે અરજી કરી નથી.

આગળ શું?

આ કેસ દર્શાવે છે કે ડિજિટલ બેંકિંગમાં નિયમોનું પાલન કરવું કેટલું મહત્વપૂર્ણ છે. એ પણ સ્પષ્ટ છે કે ફક્ત સિસ્ટમ બંધ કરવી પૂરતી નથી, ગ્રાહકોના પૈસા સુરક્ષિત રીતે અને સમયસર પરત કરવા એ ટોચની પ્રાથમિકતા છે.

Paytm પેમેન્ટ્સ બેંક કેસ એક મોટો પાઠ છે, ટેકનોલોજી અને ફાઇનાન્સ વચ્ચે મેળ ખાતો નથી જેનાથી લાંબા ગાળાના ગ્રાહકોને નુકસાન થઈ શકે છે.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

