Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

મિઝોરમના પૂર્વ રાજ્યપાલ અને ભાજપ સાંસદ બાંસુરી સ્વરાજના પિતા સ્વરાજ કૌશલનું નિધન

Swaraj Kaushal Death News: ભાજપના દિગ્ગજ નેતા અને ભૂતપૂર્વ વિદેશ મંત્રી સુષ્મા સ્વરાજના પતિ સ્વરાજ કૌશલનું ગુરુવારે નિધન થયું છે. દિલ્હી ભાજપે તેના ટ્વિટર હેન્ડલ પર આ જાહેરાત કરી.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 04, 2025, 04:24 PM IST

Trending Photos

મિઝોરમના પૂર્વ રાજ્યપાલ અને ભાજપ સાંસદ બાંસુરી સ્વરાજના પિતા સ્વરાજ કૌશલનું નિધન

નવી દિલ્હીઃ વરિષ્ઠ વકીલ અને મિઝોરમના પૂર્વ રાજ્યપાલ સ્વરાજ કૌશલનું નિધન થયું છે. પૂર્વ વિદેશ મંત્રી સુષ્મા સ્વરાજના પતિ અને ભાજપના સાંસદ બાંસુરી સ્વરાજના પિતા સ્વરાજ કૌશલનું ગુરુવારે અવસાન થયું. તેમનું 4 ડિસેમ્બરના રોજ 73 વર્ષની વયે અવસાન થયું. દિલ્હી ભાજપે તેના સત્તાવાર ઇન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ પર સ્વરાજ કૌશલના અવસાનની જાહેરાત કરી.

વરિષ્ઠ વકીલ સ્વરાજ કૌશલનું અવસાન
સ્વરાજ કૌશલ દેશના પ્રખ્યાત વકીલ હતા. તેમણે મિઝોરમના રાજ્યપાલ તરીકે પણ સેવા આપી હતી. દિલ્હી ભાજપે તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ પર એક પોસ્ટમાં સ્વરાજ કૌશલના અવસાનની જાહેરાત કરી.

Add Zee News as a Preferred Source

સ્વરાજ કૌશલ કોણ હતા? તેમની પ્રોફાઇલ વિશે જાણો
સ્વરાજ કૌશલનો જન્મ 12 જુલાઈ, 1952 ના રોજ થયો હતો. તેમણે દિલ્હી યુનિવર્સિટી અને પંજાબ યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ કર્યો હતો. ત્યારબાદ તેમણે કાયદાનો અભ્યાસ શરૂ કર્યો. તેમને સુપ્રીમ કોર્ટના વરિષ્ઠ વકીલ તરીકે ઓળખ મળી. તેમણે છ વર્ષ સુધી રાજ્યસભાના સાંસદ તરીકે સેવા આપી અને મિઝોરમના રાજ્યપાલ તરીકે પણ સેવા આપી. તેઓ રાજ્યપાલનું પદ સંભાળનારા સૌથી નાની ઉંમરના વ્યક્તિ બન્યા. તેમણે 1975માં સુષ્મા સ્વરાજ સાથે લગ્ન કર્યા.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
swaraj kaushal passed away

Trending news