ધારાસભ્યએ કેબિનેટ મંત્રીને બનાવ્યા બંધક ? કાફલો રોકતા મચી ગયો હોબાળો, જાણો

Cabinet Minister Hostage: કેબિનેટ મંત્રી સ્વતંત્ર દેવ સિંહના કાફલાને ભાજપ ધારાસભ્ય બ્રિજભૂષણ રાજપૂત અને 100 ગામના સરપંચોએ રોકી દીધો હતો. આ વિરોધ જલ જીવન મિશન હેઠળ ખોદવામાં આવેલા રસ્તાઓની ખરાબ સ્થિતિને કારણે હતો.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 30, 2026, 06:13 PM IST

Cabinet Minister Hostage: મહોબા જિલ્લામાં, કેબિનેટ મંત્રી સ્વતંત્ર દેવ સિંહના કાફલાને ભાજપ ધારાસભ્ય બ્રિજભૂષણ રાજપૂત અને 100 ગામના સરપંચોએ રોકી દીધો હતો. આ ઘટના ત્યારે બની જ્યારે મંત્રી યુવા ઉદ્ઘોષ કાર્યક્રમમાંથી પાછા ફરી રહ્યા હતા. ધારાસભ્ય અને તેમના સમર્થકોએ રસ્તાઓની ખરાબ સ્થિતિનો વિરોધ કર્યો હતો.

જલ જીવન મિશનને કારણે ખરાબ હાલતમાં રસ્તાઓ

વિરોધનું મુખ્ય કારણ જલ જીવન મિશન હેઠળ ખોદવામાં આવેલા રસ્તાઓ છે. આ યોજના દરમિયાન, પાણીની પાઇપલાઇન નાખવા માટે રસ્તાઓ ખોદવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ પાછળથી તેનું સમારકામ કરવામાં આવ્યું ન હતું. આના કારણે ગ્રામજનોને ભારે અસુવિધા થઈ રહી છે. રસ્તાઓ જર્જરિત થઈ ગયા છે, જેના કારણે અવરજવર મુશ્કેલ બની રહી છે. ધારાસભ્ય બ્રિજભૂષણ રાજપૂતે આ સમસ્યા અંગે પહેલા પણ ઘણી વખત ફરિયાદ કરી હતી, પરંતુ કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવી ન હતી.

કાર્યકરો અને સુરક્ષા કર્મચારીઓ વચ્ચે ઘર્ષણ

જ્યારે ધારાસભ્ય અને ગામના વડાઓએ મંત્રીના કાફલાને રોક્યો, ત્યારે પરિસ્થિતિ તંગ બની ગઈ. મંત્રીના સમર્થકો, કાર્યકરો અને સુરક્ષા કર્મચારીઓ આગળ વધવા માંગતા હતા, જ્યારે વિરોધીઓએ પીછેહઠ કરવાનો ઇનકાર કર્યો. ઉગ્ર દલીલ થઈ, જેના કારણે ઝપાઝપી થઈ. સદર પોલીસ અધિક્ષક (CO) અને પોલીસ નિરીક્ષકને ઘટનાસ્થળે બોલાવવામાં આવ્યા. તેમણે બંને પક્ષોને શાંત પાડ્યા અને પરિસ્થિતિને નિયંત્રણમાં લાવી.

મંત્રી અને ધારાસભ્ય વચ્ચે વિવાદ

ધારાસભ્યએ જણાવ્યું કે વિસ્તારના લોકોને જે સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે તેને અવગણી શકાય નહીં. તેમણે માંગ કરી કે મંત્રી તાત્કાલિક રસ્તાઓનું સમારકામ કરે. બીજી તરફ મંત્રીએ દલીલ કરી કે તેઓ એક કાર્યક્રમમાં વ્યસ્ત હતા અને રસ્તો રોકવો ખોટો હતો.

સ્થાનિકોની ચિંતા

ગ્રામજનો કહે છે કે જળ જીવન મિશન એક સારી યોજના છે, પરંતુ રસ્તાના સમારકામનો અભાવ તેમના રોજિંદા જીવનને અસર કરી રહ્યો છે. તેમને શાળાઓ, બજારો અને હોસ્પિટલોમાં આવવા-જવામાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. આ ઘટના બાદ, વહીવટીતંત્રે ખાતરી આપી છે કે તે રસ્તાના સમારકામનું ધ્યાન રાખશે.
 

