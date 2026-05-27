/મોદી કેબિનેટનો રાશન અંગે મોટો નિર્ણય, 80 કરોડ લોકો પર પડશે સીધી અસર

Modi Cabinet Meeting: મોદી સરકાર દેશમાં 80 કરોડ લોકોને ફ્રીમાં રાશન પૂરું પાડી રહી છે. હવે આ યોજનામાં સરકારે ત્રણ મોટા બદલાવ કર્યા છે. અશ્વિની વૈષ્ણવે આ અંગે સંપૂર્ણ માહિતી આપી છે.
Modi Cabinet Meeting: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં મળેલી કેન્દ્રીય કેબિનેટની બેઠકમાં એક મહત્વનો નિર્ણય લેવાયો છે. કેબિનેટના આ નિર્ણયથી રાશન મેળવતા 80 કરોડ લોકો પર સીધી અસર પડશે. સરકારે રાશન વ્યવસ્થા (PDS- પબ્લિક ડિસ્ટ્રિબ્યુશન સિસ્ટમ) અંગે એક ખૂબ જ મોટો નિર્ણય લીધો છે. આ માટે 'સાર્થક-પીડીએસ' (SARTHAK-PDS) યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે. આ સમગ્ર યોજના પાછળ અંદાજે 25,530 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ કરવામાં આવશે.
PDS સ્કીમમાં ત્રણ મોટા બદલાવ
કેન્દ્રીય કેબિનેટની બેઠક બાદ અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું કે, દેશમાં 80 કરોડ લોકોને રાશન પૂરું પાડવાનો કાર્યક્રમ ચાલી રહ્યો છે. આ સાર્થક PDS સ્કીમમાં ત્રણ બદલાવ કરવામાં આવ્યા છે. જેમાં રાજ્ય સરકારને મદદ કરવાની વાત, ટેક્નોલોજીની મદદ લેવાની વાત અને AI હેઠળ હવે PDS લાભાર્થીઓનું રજિસ્ટ્રેશન કરવામાં આવશે.
કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું કે, "રાજ્ય સરકારોને ભારતીય ખાદ્ય નિગમ (FCI)ના મોટા ગોદામોમાંથી અનાજને અલગ-અલગ જિલ્લાઓ, બ્લોક અને છેલ્લે રાશનની દુકાનો સુધી પહોંચાડવામાં આર્થિક મુશ્કેલી પડી રહી હતી. હવે કેન્દ્ર સરકાર રાજ્યોને આ માટે આર્થિક મદદ આપશે."
બીજો બદલાવ એ છે કે, રાશન દુકાનદારો (ડીલર)નું કમિશન વધારવામાં આવશે. કેન્દ્રીય મંત્રીએ કહ્યું કે, "રાશન વહેંચતા ડીલરોનું કમિશન લાંબા સમયથી વધારવામાં આવ્યું નહોતું. સતત ડીલરોના કમિશનમાં વધારો કરવાની માંગ કરવામાં આવી રહી હતી. આજે સરકારે તેમની આ માંગ સ્વીકારીને કમિશન વધારવાનો નિર્ણય લીધો છે."
ત્રીજો અને છેલ્લો બદલાવ એ છે કે, સમગ્ર રાશન વ્યવસ્થાને વધુ આધુનિક અને પારદર્શક બનાવવા માટે તેમાં નવી ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. કેન્દ્રીય મંત્રીએ કહ્યું કે, "સરકાર આ મોટા બજેટથી રાશન પહોંચાડવાનો ખર્ચ ઉઠાવશે, દુકાનદારોની કમાણી વધારશે અને સમગ્ર સિસ્ટમને ડિજિટલ તેમજ આધુનિક બનાવશે."
હીટવેવ અને લૂ સામે લડવા માટે સરકારની તૈયારીઓ
કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે કહ્યું કે, "હાલમાં લૂ અને હીટવેવની સ્થિતિ પર તમામ મંત્રીઓ સાથે ચર્ચા કરવામાં આવી છે. વડાપ્રધાનના રાષ્ટ્ર જોગ સંદેશાને પહોંચાડવા માટે કેટલાય ટ્વીટ કરવામાં આવ્યા હતા. એ સંદેશાના જવાબમાં એવા ખાસ પગલાંઓ પર ચર્ચા થઈ જે દરેક મંત્રાલય અને વિભાગ પોતપોતાના દાયરામાં રહીને ઉઠાવી શકે છે."
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, "લૂ દરમિયાન ભારતના નાગરિકોને રાહત આપવા અને તેમની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવાના ઉપાયો પર વિચાર-વિમર્શ કરવામાં આવ્યો હતો. જેમાં ખાસ કરીને એવી સુવિધાઓ અને પગલાં પર ધ્યાન આપવામાં આવ્યું જે આરોગ્ય મંત્રાલય, જળ સંસાધન ક્ષેત્ર અને અન્ય સંબંધિત ક્ષેત્રોમાં લાગુ કરી શકાય છે. વડાપ્રધાને સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે, જ્યારે આવી મોટી પડકારોનો સામનો કરવાનો હોય, ત્યારે આપણે તેની સામે 'પૂરા રાષ્ટ્રની ભાવના' સાથે આગળ વધવું જોઈએ."