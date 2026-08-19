/મોદી કેબિનેટમાં અનેક મોટા નિર્ણયો, જાણો સરકારી કર્મચારીઓના DA અંગે શું લેવાયો નિર્ણય

કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ મોંઘવારી ભથ્થા (DA)માં વધારાની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. જુલાઈથી ડિસેમ્બરના છ મહિનાના સમયગાળા માટે મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારો થવાનો છે, તેથી કર્મચારીઓ સરકારની કેબિનેટ બેઠકો પર નજર રાખી રહ્યા છે. બુધવારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની આગેવાની હેઠળ કેબિનેટ બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં અનેક મોટા નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા હતા. હવે પ્રશ્ન એ છે કે શું કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે ભથ્થામાં વધારા અંગે પણ કોઈ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો ?
સરકારના મોટા નિર્ણયો
બુધવારે કેન્દ્રીય કેબિનેટે રેલવે મંત્રાલય દ્વારા પ્રસ્તાવિત ચાર પ્રોજેક્ટ્સને મંજૂરી આપી હતી. આ પ્રોજેક્ટ્સ પર આશરે ₹9,450 કરોડનો ખર્ચ થશે. તેમાં ખડગપુર (પશ્ચિમ બંગાળ) અને ભદ્રક/રાણિતલ (ઓડિશા) વચ્ચે 173 કિલોમીટર લાંબી ચોથી રેલવે લાઇનનું બાંધકામ અને ભદ્રક અને હરિદાસપુર (ઓડિશા) વચ્ચે 75 કિલોમીટર લાંબી ચોથી લાઇનનો સમાવેશ થાય છે.
વધુમાં ગુમ્મીડીપુંડી (આંધ્રપ્રદેશ) અને ગુદુર (તામિલનાડુ) વચ્ચે 90 કિમી લાંબી ત્રીજી અને ચોથી રેલવે લાઇન તેમજ કટક અને પારાદીપ/બડબંધા (ઓડિશા) વચ્ચે 72 કિમી લાંબી ત્રીજી અને ચોથી લાઇન નાખવા માટે મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. આ નવા પ્રોજેક્ટ્સ હાલના ભારતીય રેલ્વે નેટવર્કમાં આશરે 410 કિમીનો ઉમેરો કરશે.
આ પ્રોજેક્ટ્સ 2030-31 નાણાકીય વર્ષ સુધીમાં પૂર્ણ કરવાનું લક્ષ્ય છે. આ ચાર પ્રોજેક્ટ્સ પશ્ચિમ બંગાળ, ઓડિશા, તમિલનાડુ અને આંધ્રપ્રદેશના આઠ જિલ્લાઓમાંથી પસાર થશે. આ પ્રોજેક્ટ્સ લગભગ 60 લાખની સંયુક્ત વસ્તી ધરાવતા આશરે 6,448 ગામોને સુધારેલ રેલ કનેક્ટિવિટી પ્રદાન કરશે.
રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ-22 પર પણ નિર્ણય
વધુમાં મંત્રીમંડળે બિહારમાં રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ-22ના મુઝફ્ફરપુર-સીતામઢી-સોનબરસા વિભાગને ₹3,590.73 કરોડના ખર્ચે ફોર-લેન ધોરણમાં અપગ્રેડ કરવાને મંજૂરી આપી. આ પ્રોજેક્ટ હાઇબ્રિડ એન્યુઇટી મોડેલ (HAM) હેઠળ વિકસાવવામાં આવશે. કુલ મૂડી ખર્ચ ₹3,590.73 કરોડ હોવાનો અંદાજ છે અને આ પ્રોજેક્ટ કુલ 82.578 કિલોમીટરની લંબાઈ ધરાવે છે.
તે સોનબરસા ખાતે ભારત-નેપાળ સરહદને રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ-27 (પૂર્વ-પશ્ચિમ કોરિડોર) પર સ્થિત મુઝફ્ફરપુર જેવા આર્થિક કેન્દ્રો સાથે જોડતી એક મહત્વપૂર્ણ કડી હશે. આ પ્રોજેક્ટ મુઝફ્ફરપુર, મકસુદપુર, રુન્ની સૈયદપુર, થુમ્મા, ડુમરા, ભૂતાહી અને સોનબરસા જેવા ગીચ વસ્તીવાળા વિસ્તારોમાં ટ્રાફિક ભીડને નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડવામાં મદદ કરશે.
આ પ્રોજેક્ટમાં સાત મુખ્ય પુલનું નિર્માણ શામેલ છે, જેમાં બારમાસી બાગમતી નદી પર 340 મીટર લાંબો મુખ્ય પુલનો સમાવેશ થાય છે. વધુમાં, ત્રણ રેલવે ઓવરબ્રિજ અને બે ફ્લાયઓવર બનાવવામાં આવશે, જેની લંબાઈ અનુક્રમે 1,170 મીટર અને 270 મીટર હશે. આ માળખાં સરળ ટ્રાફિક અને સલામત, ઝડપી મુસાફરી સુનિશ્ચિત કરશે.
મોંઘવારી ભથ્થા (DA) અંગે શું જાહેરાત થઈ ?
કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળની બેઠક દરમિયાન DA વધારા અંગે કોઈ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી. જો બધું યોજના મુજબ ચાલશે, તો કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે DA વધારા અંગેની જાહેરાત ઓક્ટોબરમાં કરવામાં આવશે. નોંધનીય છે કે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે DA વધારો જુલાઈ-ડિસેમ્બરના સમયગાળા માટે થવાનો છે. આ વધારો 3 ટકા થવાની સંભાવના છે. જો આવું થાય, તો કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે ભથ્થું વધીને 63 ટકા થઈ જશે.