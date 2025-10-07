મોદી કેબિનેટે 4 મોટા રેલ્વે પ્રોજેક્ટ્સને આપી લીલી ઝંડી, ગુજરાત આ જિલ્લામાં શરૂ થશે આ નવી ટ્રેન લાઈન
Major Railway Projects: મંગળવારે મોદી કેબિનેટે 24,634 કરોડ રૂપિયાના ચાર મોટા રેલ્વે પ્રોજેક્ટ્સને મંજૂરી આપી છે. આ પ્રોજેક્ટ્સ મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશ, ગુજરાત અને છત્તીસગઢના 18 જિલ્લાઓને આવરી લેશે. પૂર્ણ થયા પછી, રેલ્વે નેટવર્ક આશરે 894 કિલોમીટર સુધી વિસ્તરશે.
Major Railway Projects: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં મળેલી કેબિનેટે મંગળવારે 24,634 કરોડ રૂપિયાના ચાર મોટા રેલ્વે પ્રોજેક્ટ્સને મંજૂરી આપી છે. કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે કેબિનેટ બેઠકમાં માહિતી આપતા કહ્યું કે આ પ્રોજેક્ટ 4 રાજ્યોના 18 જિલ્લાઓને આવરી લેશે. આ પ્રોજેક્ટ પ્રવાસન ક્ષેત્ર માટે પણ ફાયદાકારક છે.
આ ચાર પ્રોજેક્ટ્સમાં શામેલ છે:
- વર્ધા-ભુસાવલ: ત્રીજી અને ચોથી લાઇન - 314 કિલોમીટર (મહારાષ્ટ્ર)
- ગોંદિયા-ડોંગરગઢ: ચોથી લાઇન - 84 કિલોમીટર (મહારાષ્ટ્ર અને છત્તીસગઢ)
- વડોદરા-રતલામ: ત્રીજી અને ચોથી લાઇન - 259 કિલોમીટર (ગુજરાત, મધ્યપ્રદેશ)
- ઇટારસી-ભોપાલ-બીના: ચોથી લાઇન - 237 કિલોમીટર (મધ્યપ્રદેશ)
18 જિલ્લાઓને આવરી લેતા પ્રોજેક્ટ્સ
આ પ્રોજેક્ટ્સ મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશ, ગુજરાત અને છત્તીસગઢના 18 જિલ્લાઓને આવરી લેશે. પૂર્ણ થયા પછી, ભારતીય રેલ્વે નેટવર્ક આશરે 894 કિલોમીટર સુધી વિસ્તરશે. આ પ્રોજેક્ટ્સનો સીધો લાભ આશરે 3,633 ગામડાઓને થશે, જેની કુલ વસ્તી આશરે 8.584 મિલિયન છે. આમાં બે મહત્વાકાંક્ષી જિલ્લાઓ શામેલ છે: વિદિશા (મધ્યપ્રદેશ) અને રાજનાંદગાંવ (છત્તીસગઢ). આ જિલ્લાઓમાં સુધારેલ કનેક્ટિવિટી જીવનની ગુણવત્તામાં સુધારો કરશે અને સ્થાનિક ઉદ્યોગોને મજબૂત બનાવશે.
શું ફાયદા થશે?
સરકારી નિવેદન મુજબ, આનાથી પર્યટનને પણ વેગ મળશે. આ પ્રોજેક્ટ્સ સાંચી, સતપુરા ટાઇગર રિઝર્વ, ભીમબેટકા રોક શેલ્ટર, હજારા ધોધ અને નવાગાંવ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન જેવા લોકપ્રિય પર્યટન સ્થળો સુધી રેલ પહોંચને સરળ બનાવશે. વધુમાં, કોલસો, સિમેન્ટ, કન્ટેનર, ખાદ્યાન્ન, ફ્લાય એશ અને સ્ટીલ જેવા આવશ્યક માલસામાનના પરિવહન માટે આ માર્ગ મહત્વપૂર્ણ છે.
પ્રોજેક્ટના અમલીકરણથી વાર્ષિક 78 મિલિયન ટન (MTPA) વધારાના નૂરને સક્ષમ બનાવશે. વધુમાં, આ પ્રોજેક્ટ્સ દેશના લોજિસ્ટિક્સ ખર્ચમાં ઘટાડો કરશે, 280 મિલિયન લિટર તેલની આયાત બચાવશે અને 1.39 અબજ કિલોગ્રામ CO₂ ઉત્સર્જન ઘટાડશે. આ પર્યાવરણીય લાભ 60 મિલિયન વૃક્ષો વાવવા સમાન છે.
રેલવેના શેરમાં ઉછાળો
સરકારના નિર્ણય બાદ, ટ્રેડિંગના છેલ્લા કલાકમાં રેલ્વેના શેરમાં તીવ્ર વધારો જોવા મળ્યો. રાજ્યની માલિકીની રેલ્વે કંપનીઓ IRCON ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ, રેલ વિકાસ નિગમ લિમિટેડ (RVNL) અને રેલટેલ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડના શેરમાં 6% સુધીનો વધારો થયો. IRCON ઇન્ટરનેશનલના શેર 7% વધીને ₹184.4 પર બંધ થયા. RVNLના શેર મંગળવારે 2.6% વધીને ₹355.6 પર બંધ થયા હતા. RailTelના શેર 3.5% વધીને ₹398.2 પર બંધ થયા.
