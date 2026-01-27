UGC વિવાદ પર મોદી સરકારનું પહેલું નિવેદન, જાણો સરકારે શું કહ્યું
Government On UGC: ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને કહ્યું કે કોઈની સાથે કોઈ ભેદભાવ કરવામાં આવશે નહીં અને કોઈને તેનો દુરુપયોગ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં. તેમનું નિવેદન મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે હાલમાં UGC નિયમો અંગે દેશવ્યાપી ચર્ચા ચાલી રહી છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આનાથી ભાજપ માટે મુશ્કેલીઓ વધી શકે છે, જેની મજબૂત વોટ બેંક ઉચ્ચ જાતિ સમુદાય રહી છે.
Government On UGC: UGC નિયમો 2026નો દેશભરમાં વિરોધ થઈ રહ્યો છે. ઉચ્ચ જાતિ સમુદાયો સાથે સંકળાયેલા સંગઠનોએ આ નિયમોનો સખત વિરોધ કર્યો છે, અને વિરોધ પણ થઈ રહ્યો છે. આ દરમિયાન, કેન્દ્ર સરકારે પોતાનો પહેલો પ્રતિભાવ જાહેરી કર્યો છે.
દુરુપયોગ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં
કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને જણાવ્યું હતું કે આ નિયમોનો દુરુપયોગ થવા દેવામાં આવશે નહીં. તેમણે કહ્યું કે કોઈની સાથે કોઈ ભેદભાવ કરવામાં આવશે નહીં અને કોઈને તેનો દુરુપયોગ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં.
ભાજપ માટે મુશ્કેલીઓ વધી
બધું જ બંધારણના દાયરામાં
હું ખૂબ જ નમ્રતાથી એક વાત કહેવા માંગુ છું: કોઈને પણ હેરાન થવા દેવામાં આવશે નહીં. કોઈ ભેદભાવ કરવામાં આવશે નહીં. આની જવાબદારી યુજીસી, ભારત સરકાર અને રાજ્ય સરકારોની રહેશે. આ મામલો સુપ્રીમ કોર્ટના દેખરેખ હેઠળ છે. હું સ્પષ્ટપણે કહી રહ્યો છું કે કોઈની સામે કોઈ જુલમ કે ભેદભાવ થશે નહીં. વધુમાં, કોઈને પણ ભેદભાવના નામે કાયદાનો દુરુપયોગ કરવાનો અધિકાર રહેશે નહીં. તેમણે કહ્યું કે બધું જ બંધારણના દાયરામાં રહેશે.
ભાજપના અનેક નેતાઓના રાજીનામા
એ નોંધવું જોઈએ કે આ મુદ્દો સતત ગતિ પકડી રહ્યો છે. શાસક પક્ષ ભાજપના અનેક નેતાઓએ રાયબરેલી અને લખનૌ જેવા જિલ્લાઓમાં પોતાના પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું છે. લખનૌ અને દિલ્હીમાં વિરોધ પ્રદર્શનો થઈ રહ્યા છે. વધુમાં, બરેલી જિલ્લાના સિટી મેજિસ્ટ્રેટ અલંકાર અગ્નિહોત્રીએ પોતાના પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું છે. તેમણે શંકરાચાર્ય અને યુજીસી નિયમોના અપમાનને આના કારણો ગણાવ્યા.
પ્રિયંકા ચતુર્વેદીએ કહ્યું કે: યુજીસી નિયમો પાછા ખેંચવા જોઈએ, રામ ગોપાલે શું કહ્યું?
આ દરમિયાન, રાજકારણ પણ તેજ બન્યું છે. ઉદ્ધવ ઠાકરેની શિવસેનાના સભ્ય પ્રિયંકા ચતુર્વેદીએ કહ્યું કે આ નિયમ પાછો ખેંચવો જોઈએ અથવા તેમાં સુધારો કરવો જોઈએ. આ દરમિયાન, સમાજવાદી પાર્ટીના સાંસદ રામ ગોપાલ યાદવે યુજીસી નિયમોનું સમર્થન કર્યું છે. તમને જણાવી દઈએ કે કોંગ્રેસ પાર્ટીએ અત્યાર સુધી આ મુદ્દા પર ખુલીને કંઈ કહ્યું નથી.
