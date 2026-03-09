પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ પર ફક્ત મોદી સરકારની ગેરંટી, દુનિયાભરમાં હાલત ખરાબ; જાણો કેટલે પહોંચશે ક્રૂડના ભાવ?
Petrol Diesel Prices: શું પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધવાના છે. શું યુદ્ધને કારણે કિંમતો વધી શકે? તો જવાબ છે.... ના.. કેમ કે સરકારે સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે ભારત પાસે પૂરતું તેલ ઉપલબ્ધ છે અને હાલમાં તેની કોઈ અછત પડવાની નથી. જો કે દુનિયાના બીજા દેશોમાં તેલના ભાવને લઈને ભારે ઉથલપાથલ મચી છે. મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલતા યુદ્ધે અડધી દુનિયાના દેશોની ચિંતા વધારી દીધી છે. કેમ કે કાચા તેલના ભાવ જેમ વધતા જઈ રહ્યા છે, તે જોતા આગામી દિવસોમાં મુશ્કેલી વધી શકે છે.
- ક્રુડ ઓઈલના ભાવ વધતા ભારતમાં ઘમાસાણ
- યુદ્ધના કારણે ક્રુડ ઓઈલના ભાવમાં વધારો
- બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઈલ 25 ટકા વધીને 120 ડોલર થયુ
Petrol Diesel Prices: યુદ્ધની આગમાં માત્ર મિડલ ઈસ્ટના દેશો જ નથી સળગી રહ્યા, પરંતુ તેની અસર આખી દુનિયામાં જોવા મળી રહી છે. ખાસ કરીને તે દેશોના લોકો વધારે ચિંતામાં છે જે તેલ આયાત કરે છે..સૌના મનમાં એક જ પ્રશ્ન છે કે જો તેલના ભાવ વધી જશે તો શું થશે ? નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે કાચા તેલની કિંમત 150 ડોલર પ્રતિ બેરલ સુધી પહોંચી શકે છે. સ્પષ્ટ છે કે જો ભાવ આ રીતે વધતા રહેશે તો દુનિયાભરમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં આગ લાગી શકે છે.
બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઇલ 25 ટકા વધીને 120 ડોલર પ્રતિ બેરલ સુધી પહોંચી ગયું છે. 28 ફેબ્રુઆરીએ શરૂ થયેલા ઈરાન-ઈઝરાયેલ યુદ્ધ બાદ માત્ર 10 દિવસમાં ક્રૂડ ઓઇલ લગભગ 60 ટકા મોંઘું થયું છે. આ પહેલાં 2022માં રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ દરમિયાન કાચા તેલના ભાવ 100 ડોલર પ્રતિ બેરલને પાર ગયા હતા.
યુદ્ધને કારણે કાચા તેલની સપ્લાયમાં આવેલી અડચણથી દુનિયાભરના દેશોમાં ચિંતા વધી ગઈ છે. બજારમાં વધી રહેલી અનિશ્ચિતતા વચ્ચે નિષ્ણાતો હાલ “વેઈટ એન્ડ વોચ” કરવાની સલાહ આપી રહ્યા છે. તેલના વધતા ભાવની સામાન્ય લોકો પર કેવી અસર પડી શકે છે તે પણ અમે તમને જણાવીશું, પરંતુ પહેલા જાણીએ કે તેલના ભાવમાં આગ લાગવાના બે મોટા કારણો શું છે.
પહેલું કારણ
સૌથી મોટું કારણ છે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝનું બંધ થવું. 167 કિલોમીટર લાંબો આ સમુદ્રી માર્ગ ફારસની ખાડી ને અરબ સાગર સાથે જોડે છે. દુનિયાના કુલ પેટ્રોલિયમના લગભગ 20 ટકા તેલનો સપ્લાય આ માર્ગથી પસાર થાય છે. ઈરાન-યુદ્ધ બાદ આ માર્ગ સુરક્ષિત રહ્યો નથી. સઉદી અરબ, કૂવૈત અને ઇરાક પણ આ માર્ગ પર નિર્ભર છે. ભારત પણ લગભગ 50 ટકા તેલ આ જ માર્ગથી આયાત કરે છે. સાથે જ 54 ટકા LNG પણ આ માર્ગથી આવે છે.
તેલના ભાવ વધવાના બીજું મોટું કારણ
તેલ રિફાઇનરીઓ પર ઈરાનના હુમલા. ઈરાને સઉદી અરબને નિશાન બનાવીને દુનિયાની સૌથી મોટી ઓઇલ રિફાઇનરી અરામકો પર હુમલો કર્યો. આ રિફાઇનરીમાંથી દરરોજ લગભગ 9 થી 12 મિલિયન બેરલ કાચા તેલનું ઉત્પાદન થાય છે. હુમલા બાદ ઉત્પાદન બંધ કરવું પડ્યું. ઉપરાંત ઈરાને કૂવૈતની ઓઇલ સુવિધાઓ પર પણ હુમલો કર્યો. હુમલાઓ બાદ કતાર, સઉદી અને કૂવૈતે તેલ ઉત્પાદન રોકી દીધું.જ્યારે ઈરાકે પણ 70 ટકા ઉત્પાદન ઘટાડ્યું છે.
વધતા સંકટ વચ્ચે ભારત સરકારે લોકોને આશ્વાસન આપ્યું છે કે ગભરાવવાની જરૂર નથી. સરકારનું કહેવું છે કે, આ પરિસ્થિતિ છતાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધશે નહીં અને દેશમાં કાચા તેલની કોઈ અછત નહીં આવે..
સરકાર કહે છે કોઈ ભાવ વધવાના નથી
સરકાર મુજબ હાલમાં દેશ પાસે લગભગ 25 કરોડ બેરલ કાચા તેલનો સ્ટોક છે. જો સપ્લાય બંધ પણ થઈ જાય તો પણ 7 થી 8 અઠવાડિયા સુધી કોઈ સમસ્યા નહીં થાય. સાથે જ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધારવાની કોઈ યોજના નથી.
સરકાર ભરોસો આપી રહી છે કે સંકટ નથી, પરંતુ વિરોધ પક્ષને આ દાવા પર શંકા છે. રાજ્યસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ કહ્યું કે આ યુદ્ધની ભારત પર ચોક્કસ અસર પડશે. તેમના મુજબ ભારત પોતાની ઊર્જાની જરૂરિયાતનો લગભગ 55 ટકા હિસ્સો પશ્ચિમ એશિયાથી આયાત દ્વારા પૂરો કરે છે.
જો કે મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસનું કહેવું છે કે વિરોધ પક્ષ આ મુદ્દે રાજકારણ કરી રહ્યું છે અને અફવાઓ ફેલાવીને દેશને ગેરમાર્ગે દોરી રહ્યું છે.
તેલને લઈ સરકારનો દાવો છે કે હાલ દેશમાં કોઈ સંકટ નથી, પરંતુ દરેકના મનમાં એક મોટો પ્રશ્ન છે. જો આ યુદ્ધ લાંબો સમય સુધી ચાલશે તો શું થશે ? શું આ સંઘર્ષ ઘણા દેશોની અર્થવ્યવસ્થાને ઝટકો આપશે?
