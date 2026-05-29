/મોદી સરકારની નવી સ્કીમ... હવે આ કામદારોને મળશે રોકડ સહાય, લોન અને ઈન્શ્યોરન્સની ભેટ

Social Security Schemes: મોદી સરકાર ગિગ વર્કર્સને અકસ્માત વીમો, સ્વાસ્થ્ય સુવિધાઓ, મેટરનિટી સપોર્ટ, વૃદ્ધો માટે સુરક્ષા, રોકડ સહાય, એજ્યુકેશન લોન અને અંતિમ સંસ્કાર જેવા ખર્ચ માટે આર્થિક મદદ આપવાની તૈયારીમાં છે.
Social Security Schemes: કેન્દ્રની નરેન્દ્ર મોદી સરકાર ગિગ અને પ્લેટફોર્મ વર્કર્સ માટે સોશિયલ સિક્યોરિટી સુવિધાઓ પૂરી પાડવા માટેની યોજના લાવવાની દિશામાં ઝડપથી કામ કરી રહી છે. આ હેઠળ સરકાર અકસ્માત વીમો, આરોગ્ય સુવિધાઓ, પ્રસૂતિ સહાય, વૃદ્ધો માટે સુરક્ષા, રોકડ સહાય, શિક્ષણ લોન અને અંતિમ સંસ્કાર જેવા ખર્ચ માટે નાણાકીય સહાય આપવાની યોજના બનાવી રહી છે. શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલયના સંયુક્ત સચિવ અને મહાનિર્દેશક આશુતોષ પેડનેકરે આ માહિતી આપી છે.
પેડનેકરે જણાવ્યું કે, સરકારે ગિગ વર્કર્સને સુવિધાઓ આપવા માટે પગલાં લેવાનું શરૂ કરી દીધું છે. આ માટે નેશનલ સોશિયલ સિક્યોરિટી બોર્ડ ફોર ગિગ એન્ડ પ્લેટફોર્મ વર્કર્સ લાગુ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આ બોર્ડ આ ક્ષેત્રમાં કામ કરતા કર્મચારીઓ માટે કલ્યાણકારી યોજનાઓ પર કામ કરશે. આ સાથે ગિગ અને પ્લેટફોર્મ વર્કર્સ માટે એક સોશિયલ સિક્યોરિટી ફંડ પણ બનાવવામાં આવી રહ્યું છે.
આ ફંડ દ્વારા સરકાર ગિગ વર્કર્સને અકસ્માત વીમો, સ્વાસ્થ્ય સુવિધાઓ, મેટરનિટી સપોર્ટ, વૃદ્ધો માટે સુરક્ષા, રોકડ, એજ્યુકેશન લોન અને અંતિમ સંસ્કાર જેવા ખર્ચ માટે આર્થિક મદદ કરશે. આ યોજનાઓને અંતિમ ઓપ આપવા માટે સરકાર ફંડ મેનેજર્સ અને અન્ય સંબંધિત પક્ષો સાથે વાતચીત કરી રહી છે. સરકારે પ્લેટફોર્મ કંપનીઓને તેમના કર્મચારીઓનો ડેટા 22 જૂન સુધીમાં ઈ-શ્રમ પોર્ટલ સાથે જોડવા જણાવ્યું છે, જેથી કામદારોને સરકારી યોજનાઓનો લાભ સીધો મળી શકે.
કંપનીઓ માટે શું પ્લાન છે?
સરકારની યોજના હેઠળ એગ્રીગેટર કંપનીઓનો ડેટા અને ઈ-શ્રમ પોર્ટલ સીધા એકબીજા સાથે જોડાશે. આનાથી કર્મચારીઓને મળતી સુવિધાઓનું રિયલ-ટાઇમ ટ્રેકિંગ શક્ય બનશે. કામદારો મોબાઈલ એપ દ્વારા તેમના અધિકારો અને સુવિધાઓની માહિતી પણ જોઈ શકશે.
ગિગ વર્કર્સ કોણ છે?
ગિગ વર્કર્સ એવા કર્મચારીઓ છે જે પરંપરાગત માલિક-કર્મચારીના સંબંધોની બહાર રહીને નિશ્ચિત સમય અથવા પ્રોજેક્ટના આધારે કામ કરે છે. જેમાં ફ્રીલાન્સર્સ, સ્વતંત્ર કોન્ટ્રાક્ટરો અને પાર્ટ-ટાઇમ કર્મચારીઓ વગેરે સામેલ થઈ શકે છે. પ્લેટફોર્મ વર્કર્સ એવા લોકો છે જે ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ દ્વારા સીધા લોકો અથવા કંપનીઓને સેવાઓ પૂરી પાડે છે. ઉદાહરણ તરીકે, ઓલા-ઉબરના ડ્રાઈવરો અથવા સ્વિગી-ઝોમેટોના ડિલિવરી બોય પ્લેટફોર્મ વર્કરની શ્રેણીમાં આવે છે.
ભારતમાં પ્રથમ વખત નવા શ્રમ કાયદા હેઠળ ગિગ અને પ્લેટફોર્મ વર્કર્સને સામાજિક સુરક્ષાના દાયરામાં લાવવામાં આવ્યા છે. હાલમાં દેશમાં આશરે 1 કરોડ ગિગ અને પ્લેટફોર્મ વર્કર્સ કામ કરી રહ્યા છે અને સરકારને આશા છે કે આ દાયકાના અંત સુધીમાં આ સંખ્યા વધીને 2.5 કરોડ સુધી પહોંચી શકે છે.