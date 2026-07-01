/દેશભરમાં આજથી મનરેગા બંધ, તેની જગ્યાએ  VB G-RAM-G યોજના લાગૂ, જાણો કેટલી મળશે દૈનિક મજૂરી

આજથી દેશભરમાં મનરેગાનું અસ્તિત્વ ખતમ થઈ ગયું છે. તેના બદલે રોજગાર ગેરંટી પર નવો કાયદો VB G-RAM-G એટલે કે વિક્સિત ભારત-રોજગાર અને આજીવિકા મિશન ગેરંટી (ગ્રામીણ) અધિનિયમ, 2025 લાગૂ થયો છે. સરકારે આ યોજના હેઠળ નવા મજૂરી દરો પણ નોટિફાય કરી નાખ્યા છે. જે મુજબ નવી ગ્રામીણ રોજગાર ગેરંટી યોજના હેઠળ હવે રાષ્ટ્રીય સરેરાશ મજૂરી વધારીને 327.4 રૂપિયા દૈનિક કરવામાં આવી છે. જે મનરેગા હેઠળ 298.8 રૂપિયા દૈનિક આપવામાં આવતી હતી. એટલે કે સરેરાશ મજૂરીમાં 28 રૂપિયા અને 60 પૈસાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે.
યોજનાનું બદલાયું નામ, મજૂરીમાં થયો વધારો
આ રાજ્યોમાં મજૂરી 400 રૂપિયા પાર
હવે 100 નહીં આટલા દિવસની કામની ગેરંટી
નવા કાર્ય બને ત્યાં સુધી મનરેગા કાર્ડ પર મળશે કામ