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દેશભરમાં આજથી મનરેગા બંધ, તેની જગ્યાએ  VB G-RAM-G યોજના લાગૂ, જાણો કેટલી મળશે દૈનિક મજૂરી

VB G-RAM-G Replaces MGNREGA:  આજથી દેશભરમાં મનરેગા યોજના હેઠળ હવે રોજગારી નહીં મળે કારણ કે આ યોજના બંધ થઈ ગઈ અને હવે તેની જગ્યા VB G-RAM-G એ લઈ લીધી છે. આ યોજના આજથી લાગૂ થઈ ગઈ છે. જે હેઠળ દૈનિક મજૂરીમાં પણ સારો એવો વધારો કરાયો છે. વધુ વિગતો ખાસ જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 01, 2026, 11:28 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 11:28 AM IST
દેશભરમાં આજથી મનરેગા બંધ, તેની જગ્યાએ  VB G-RAM-G યોજના લાગૂ, જાણો કેટલી મળશે દૈનિક મજૂરી
Image Credit: AI Image GeminiSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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