Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

મધ્યમ વર્ગ માટે મોદી સરકારની મોટી યોજના, નવા વર્ષમાં આપશે આ ભેટ

મોદી સરકાર નવા વર્ષમાં એક મહત્વપૂર્ણ ભેટ આપવા માટે તૈયાર છે. સરકાર SWAMIH-2 ફંડ માટે માળખાને અંતિમ સ્વરૂપ આપી રહી છે, જે ટૂંક સમયમાં અટકેલા હાઉસિંગ પ્રોજેક્ટ્સ માટે અંતિમ ભંડોળ પૂરું પાડવા માટે શરૂ કરવામાં આવશે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 25, 2025, 11:07 PM IST

Trending Photos

મધ્યમ વર્ગ માટે મોદી સરકારની મોટી યોજના, નવા વર્ષમાં આપશે આ ભેટ

કેન્દ્રની નરેન્દ્ર મોદી સરકાર નવા વર્ષમાં મધ્યમ વર્ગને એક મહત્વપૂર્ણ ભેટ આપવા માટે તૈયાર છે. સરકાર SWAMIH-2 ફંડ માટે માળખાને અંતિમ સ્વરૂપ આપી રહી છે, જે ટૂંક સમયમાં અટકેલા હાઉસિંગ પ્રોજેક્ટ્સ માટે અંતિમ તબક્કાનું ભંડોળ પૂરું પાડવા માટે શરૂ કરવામાં આવશે. આ 15,000 કરોડના ભંડોળના લોન્ચિંગથી આશરે 100000 મધ્યમ વર્ગના ઘર ખરીદનારાઓને રાહત મળશે.

ટૂંક સમયમાં મળશે મંજૂરી 

Add Zee News as a Preferred Source

આ એવી વ્યક્તિઓ છે, જેમના રોકાણો એપાર્ટમેન્ટ લોન પર EMI ચૂકવવા છતાં અટકેલા છે. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે નવા ફંડ માટે માળખાને અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવી રહ્યું છે અને ટૂંક સમયમાં તેને મંજૂરી આપવામાં આવશે. આ ભંડોળ વ્યાપારી રીતે સધ્ધર પ્રોજેક્ટ્સને અંતિમ તબક્કાનું ધિરાણ પૂરું પાડશે અને અટકેલા હાઉસિંગ પ્રોજેક્ટ્સમાં રોકાણને વેગ આપશે. આ યોજના ખરીદદારોનો વિશ્વાસ વધારશે, રિયલ એસ્ટેટ ક્ષેત્રમાં પ્રવાહિતા વધારશે અને એકંદર હાઉસિંગ બજાર સ્થિરતાને ટેકો આપશે.

2019માં શરૂ થઈ હતી આ યોજના

નવેમ્બર 2019માં કેન્દ્ર સરકારે દેશમાં અટકેલા હાઉસિંગ પ્રોજેક્ટ્સને પૂર્ણ કરવા માટે "સ્પેશિયલ એરેન્જમેન્ટ ફોર એફોર્ડેબલ એન્ડ મિડલ-ઇનકમ હાઉસિંગ" (SWAMIH) નામના ભંડોળની જાહેરાત કરી. અટકેલા હાઉસિંગ પ્રોજેક્ટ્સને પૂર્ણ કરવા માટે પ્રાથમિકતા દેવા ધિરાણ પૂરું પાડવા માટે વૈકલ્પિક રોકાણ ભંડોળ (AIF)ના રૂપમાં એક ખાસ વિન્ડો બનાવવામાં આવી હતી. આ ભંડોળનું સંચાલન સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા ગ્રુપ કંપની SBICAP વેન્ચર્સ લિમિટેડ દ્વારા કરવામાં આવે છે. આ ભંડોળના પ્રાયોજક નાણા મંત્રાલયના આર્થિક બાબતોના વિભાગના સચિવ છે.

SWAMIH ફંડ-1 હેઠળ તણાવગ્રસ્ત હાઉસિંગ પ્રોજેક્ટ્સમાં 55,000થી વધુ ઘરો પૂર્ણ થયા છે અને આગામી 3-4 વર્ષમાં 30,000 વધુ ઘરો પહોંચાડવાનું લક્ષ્ય છે. હાલમાં ભંડોળમાં આશરે 30 રોકાણ વ્યાવસાયિકો છે જેમને સરેરાશ 15 વર્ષનો ઉદ્યોગ અનુભવ છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
pm modimiddle classmodi govhousing projectsSWAMIH 2

Trending news