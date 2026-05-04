પશ્ચિમ બંગાળ ચૂંટણી પરિણામ 2026 : મોદી-શાહે કરી બતાવ્યું! ભાજપના સંસ્થાપક શ્યામા પ્રસાદ મુખરજીનું સપનુ કર્યું સાકાર

હોમIndiaપશ્ચિમ બંગાળ ચૂંટણી પરિણામ 2026 : મોદી-શાહે કરી બતાવ્યું! ભાજપના સંસ્થાપક શ્યામા પ્રસાદ મુખરજીનું સપનુ કર્યું સાકાર

West Bengal Chunav Parinam: પશ્ચિમ બંગાળમાં હવે ધીરે ધીરે ચૂંટણીના પરિણામોનું પિક્ચર ક્લિયર થઈ રહ્યું છે. પરિણામોમાં ભાજપ બહુમતી તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. આવામાં ભારતીય જનસંઘના સ્થાપક શ્યામા પ્રસાદ મુખરજીની ધરતી પર 74 વર્ષ બાદ કમળ ખીલવા જઈ રહ્યું છે 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: May 04, 2026, 03:11 PM IST
  • ભાજપ પહેલા જનસંઘ હતું, જેની સ્થાપના બંગાળના શ્યામા પ્રસાદ મુખરજીએ કરી હતી
  • તેઓએ કોંગ્રેસથી અલગ થઈને પોતાની પાર્ટી ભારતીય જનસંઘ બનાવી હતી 
  • શ્યામા પ્રસાદે પશ્ચિમ બંગાળના ભાગલા થતા અટકાવ્યા હતા 

west bengal election result 2026 : પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી 2026 ના પરિણામોની ગણતરી પર સૌની નજર ટકેલી છે. હાલ ભાજપ સ્પષ્ટ બહુમતી તરફ આગળ વધતું દેખાઈ રહ્યું છે. તો તૃણમૂલ કોંગ્રેસની 15 વર્ષ જૂની સરકાર જવાની તૈયારી છે. પરિણામોમાં મમતા બેનરજીની પાર્ટીની હાર દેખાઈ રહી છે. હકીકતમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને ગૃહમંત્રી અમિત શાહના ચૂંટણી પ્રચારમાં સતત જનસંઘના સ્થાપક ડો.શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જીનું સપનુ પૂરુ કરવાનો વાયદો કરતા રહ્યાં. મુખર્જીના વિચારોના આધાર પર ભાજપે બંગાળમાં પાયો મૂક્યો હતો. આવામાં શ્યામા મુખર્જી ભાજપના પિતામહર રહ્યાં છે. જેમનું સપનુ તેમના ગઢમાં સાકાર થવા જઈ રહ્યું છે. 

શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જીનું સપનુ પૂરુ થશે
બંગાળમા ભાજપની આ જીતને શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જીના સપના સાથે જોડવામાં આવી રહી છે. જે એક વકીલ, શિક્ષાવિદ અને નેતા હતા. જેઓ સ્વતંત્ર ભારતની પહેલી સરકારમાં કેબિનેટ મંત્રી રહ્યા હતા. દેશના પ્રથમ વડાપ્રધાન જવાહરલાલ નહેરુએ તેમની કાબેલિયત જોતા તેમને પોતાના મંત્રીમંડળમાં ઉદ્યોગ અને આપૂર્તિ વિભાગના મંત્રી બનાવ્યા હતા. 

શ્યામા મુખર્જીએ કોંગ્રેસને અલવિદા કર્યું હતું
કોલકત્તામાં વર્ષ 1901 માં જન્મેલા શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી સૌથી ઓછી ઉંમરના કુલપતિ બન્યા હતા. જ્યારે તેઓને કોલકાત્તા યુનિવર્સિટીના વાઈસ ચાન્સેલર બનાવાયા હતા, ત્યારે તેમની ઉંમર માત્ર 33 વર્ષની હતી. તેઓ ચાર વર્ષ આ પદ પર રહ્યા હતા. બંગાળી બ્રાહ્મણ પરિવારમાં જન્મેલા મુખરજીનું રાજકીય કરિયર 1929 માં શરૂ થયું હતું. તેઓ તે વર્ષે કોંગ્રેસમાં જોડાયા હતા. જોકે, તેના આગામી જ વર્ષે 1930 માં તેઓએ મતભેદોને પગલે કોંગ્રેસને અલવિદા કર્યું હતું. 

ભાજપના પિતામહ બન્યા શ્યામા પ્રસાદ મુખરજી
1938 માં કોલકાત્તા યુનિવર્સિટીના વાઈસ ચાન્સેલર પદથી હટ્યા બાદ આગામી વર્ષે 1939 માં બંગાળ હિન્દુ મહાસભામાં તેઓ સામેલ થયા હતા. 1940 માં તેઓને હિન્દુ મહાસભાના અધ્યક્ષ બનાવાયા હતા. 1951 માં શ્યામા પ્રસાદ મુરજીએ ભારતીય જનસંઘની સ્થાપના કરી હતી. આ એ જ ભારતીય જનસંઘ છે, જેણે આગળ જઈને ભારતીય જનતા પાર્ટીનું રૂપ લીધું. હવે મોદી અને શાહ મુખરજીના બંગાળના સપનાને પહેલીવાર સાકાર કરતા દેખાઈ રહ્યાં છે. 

મુખરજીએ બંગાળને પાકિસ્તાનમાં સામેલ થતા બચાવ્યા
તે સમયે બંગાળના વિભાજનની માંગમાં તમામ બુદ્ધિજીવી ડો.મુખરજીના સમર્થનમાં આવ્યા હતા. બંગાળને જો બે ટુકડામાં વહેંચવામાં આવ્યું હોત, તો આખું બંગાળ પાકિસ્તાનમાં ભળી જવાની શક્યતા હતી. હકીકતમાં, જ્યારે મુસ્લિમ લીગના નેતા સુરાહવર્દીને લાગ્યું કે, સમગ્ર બંગાળને પાકિસ્તાનમાં સામેલ કરાવવુ અશક્ય હશે, તો તેઓએ અચાનક ચાલ બદલી, અને આવામાં સંપ્રભુ અવિભાજિત બંગાળનો પ્રસ્તાવ સામે રાખ્યો. જે ન તો ભારતમાં સામેલ છે, અને ન તો પાકિસ્તાનમાં છે. પરંતુ એ અવિભાજિત બંગાળમાં હિન્દુ અલ્પસંખ્યક હતા. તેઓ કહેતા કે, મોહંમદ અલી જિન્નાએ પણ સુરાહવર્દીના આ પ્રસ્તાવને સહમતી આપી હતી. તેથી એવું લાગવા લાગ્યુ કે, અવિભાજિત બંગાળ પાકિસ્તાનનો ભાગ બની જશે. તેનાથી થોડા સમય પહેલા જ કોલકાત્તામાં રમખાણ થયા હતા અને નૌઆખાલીમાં નરસંહાર પણ થયો હતો. 

20 જુન, 1947 ના રોજ બંગાળ વિધાનસભામાં હિન્દુ બહુમતી વિસ્તારોને લઈને પશ્મિચ બંગાળનું ગઠન પ્રસ્તાવ પારિત કરાયુ હતું. તેના પહેલા 23 એપ્રિલ, 1947 ના રોજ લોર્ડ માઉન્ટબેટનની સાથે બેઠકમાં શ્યામા પ્રસાદ મુખરજીએ વિસ્તારથી આ વાતનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે, બંગાળનું વિભાજન કેમ જરૂરી છે. તે વર્ષે  2 મેના રોજ માઉન્ટબેટનનો લાંબો પત્ર મોકલાયો હતો. તેના બાદ 20 જુન, 1947 ના રોજ બંગાળના વિભાજનનો નિર્ણય લેવાયો હતો. 

મુખરજીના સપનાને પૂરુ કરશે  ભાજપ સરકાર - મોદી
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ગત 37 એપ્રિલના રોજ પશ્ચિમ બંગાળના બેરકપુરમાં વિજય સંકલ્પ સભા યોજી હતી. તેઓએ બંગાળના માહોલને જોઈને કહ્યું હતું કે, મને લાગી રહ્યું છે કે ભાજપ સરકારના શપથ સમારોહ દરિયાન હું ફરી આવીશ. જમ્મુ-કાશ્મીરમાં અનુચ્છેદ 370 હટાવીને ભાજપે શ્યામા પ્રસાદ મુખરજીના સંકલ્પોમાંથી એક સંકલ્પને પૂરો કર્યો. ભાજપ સરકાર શ્યામા પ્રસાદ મુખરજીના રાજ્યની સમૃદ્ધિના સપનાને પૂરું કરશે અને શરણાર્થી મુદ્દે સમાધાન કરશે.

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

