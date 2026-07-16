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શું આખી ભાજપ બદલવાના છે પીએમ મોદી અને શાહ, 'સંસદીય બોર્ડ' અને મંત્રીમંડળમાં ફેરફારની અટકળો?

Amit shah in Gujarat : ગુજરાતમાં રહેલા અમિત શાહ આજે સંગઠન અને સરકારના કમલમમાં ક્લાસ લેવાના છે. ભાજપ હમણાં કંઈક નવાજૂની કરવાના મૂડમાં છે. ભાજપની સૌથી પાવરફૂલ કમિટી સંસદીય બોર્ડથી લઈને મંત્રીમંડળમાં મોટા ફેરફાર તેવી અટકળો લાગી રહી છે. મોદી- શાહ અને નીતિન નબીન વચ્ચે સતત થઈ રહેલી બેઠકો કંઈક નવાજૂની કરશે. 

Published: Jul 16, 2026, 02:14 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 02:22 PM IST
શું આખી ભાજપ બદલવાના છે પીએમ મોદી અને શાહ, 'સંસદીય બોર્ડ' અને મંત્રીમંડળમાં ફેરફારની અટકળો?

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