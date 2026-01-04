મોહન ભાગવતનું મોટું નિવેદન, કહ્યું: આ કારણે વધી રહ્યો છે લવ જેહાદ, જાણો
Love Jihad: RSS વડા મોહન ભાગવતે કહ્યું કે લવ જેહાદ રોકવાના પ્રયાસો શરૂ થવા જોઈએ. તેમણે કહ્યું કે આ અભાવ હોવાથી લવ જેહાદ વધી રહ્યો છે.
Love Jihad: રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS)ના વડાએ શનિવારે કહ્યું કે લવ જેહાદ રોકવાના પ્રયાસો પરિવારમાંથી જ શરૂ થવા જોઈએ. તેમણે પરિવારોમાં વાતચીત, મહિલાઓમાં જાગૃતિ અને સામૂહિક સામાજિક પ્રતિભાવની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો. અહીં સંગઠન દ્વારા આયોજિત સ્ત્રી શક્તિ સંવાદ કાર્યક્રમને સંબોધતા, ભાગવતે મહિલાઓની સામાજિક ભૂમિકાની ચર્ચા કરતી વખતે લવ જેહાદના મુદ્દાનો ઉલ્લેખ કર્યો, RSS દ્વારા જાહેર કરાયેલ એક પ્રકાશનમાં જણાવાયું છે.
પરિવારોમાં વાતચીતનો અભાવ જવાબદાર
"લવ જેહાદ" શબ્દનો ઉપયોગ જમણેરી સંગઠનો દ્વારા મુસ્લિમ પુરુષો દ્વારા કથિત રીતે હિન્દુ મહિલાઓને પ્રેમ સંબંધો અથવા લગ્નમાં લલચાવીને તેમને ઇસ્લામમાં રૂપાંતરિત કરવા માટે કરવામાં આવે છે. ભાગવતે કહ્યું કે પરિવારોએ આત્મનિરીક્ષણ કરવું જોઈએ કે પરિવારની છોકરી કેવી રીતે અજાણી વ્યક્તિના પ્રભાવમાં આવે છે. તેમણે આ માટે પરિવારોમાં વાતચીતનો અભાવ જવાબદાર ગણાવ્યો.
સામૂહિક રીતે પ્રતિક્રિયા આપવી
RSS વડાએ જણાવ્યું હતું કે ત્રણ સ્તરે પ્રયાસો જરૂરી છે: પરિવારોમાં સતત વાતચીત, છોકરીઓમાં જાગૃતિ લાવવી અને તેમને પોતાનું રક્ષણ કરવા માટે સશક્ત બનાવવી, અને આવા ગુનાઓ કરનારાઓ સામે અસરકારક કાર્યવાહી કરવી. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે સામાજિક સંગઠનોએ પણ સતર્ક રહેવું જોઈએ, અને સમાજે આ સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવા માટે સામૂહિક રીતે પ્રતિક્રિયા આપવી જોઈએ.
પુરુષો અને સ્ત્રીઓના સંયુક્ત પ્રયાસો દ્વારા પ્રગતિ
ભાગવતે જણાવ્યું હતું કે ધર્મ, સંસ્કૃતિ અને સામાજિક વ્યવસ્થા મહિલાઓ દ્વારા સુરક્ષિત છે. તેમણે મહિલા સશક્તિકરણ, વૈચારિક દિશા અને કુટુંબ અને સામાજિક જીવનમાં તેમની સક્રિય ભાગીદારી પર ભાર મૂક્યો હતો. RSS વડાએ જણાવ્યું હતું કે, તે સમય પસાર થઈ ગયો છે, જ્યારે મહિલાઓ સુરક્ષાના નામે તેમના ઘરોમાં બંધ હતી. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે પરિવારો અને સમાજ પુરુષો અને સ્ત્રીઓના સંયુક્ત પ્રયાસો દ્વારા પ્રગતિ કરે છે, અને તેથી, બંનેનું જ્ઞાન આવશ્યક છે.
RSSના મધ્ય ભારત પ્રાંતના પ્રાંતીય સંઘચાલક અશોક પાંડે અને વિભાગ સંઘચાલક સોમકાંત ઉમલાકર પણ આ કાર્યક્રમમાં મંચ પર હાજર હતા. ભાગવતે ભાર મૂક્યો હતો કે મહિલાઓ પરિવારમાં સંભાળ રાખનાર તરીકે કેન્દ્રિય ભૂમિકા ભજવે છે અને સંતુલન, સંવેદનશીલતા અને વ્યવસ્થા જાળવવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે.
તેમણે કહ્યું કે મહિલાઓ દેશની વસ્તીનો લગભગ અડધો ભાગ છે અને સામાજિક અને રાષ્ટ્રીય પ્રવૃત્તિઓમાં મહિલાઓની વધુ ભાગીદારી સુનિશ્ચિત કરવાની જરૂર છે.
વિશ્વ આશા સાથે દેશ તરફ જોઈ રહ્યું
માનસિક સ્વાસ્થ્યનો ઉલ્લેખ કરતા ભાગવતે કહ્યું કે પરિવારમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ એકલતા અનુભવે નહીં તે મહત્વપૂર્ણ છે. તેમણે બાળકોને તેમના પર અવાસ્તવિક અપેક્ષાઓ લાદવાનું ટાળવાની સલાહ આપી અને કહ્યું કે જીવનનો અર્થ સફળતા કરતાં વધુ મહત્વપૂર્ણ છે. ભાગવતે કહ્યું કે ભારત માનસિક ગુલામીમાંથી બહાર આવી રહ્યું છે અને વિશ્વ આશા સાથે દેશ તરફ જોઈ રહ્યું છે.
