ભાગવત-યોગી વચ્ચે અડધા કલાકથી વધુ ચાલી મુલાકાત, જાણો કયા મુદ્દાઓ પર થઈ ચર્ચા?
Mohan Bhagwat CM Yogi Meeting: ઉત્તર પ્રદેશની રાજધાની લખનઉમાં RSSના પ્રમુખ મોહન ભાગવત અને સીએમ યોગી આદિત્યનાથની મુલાકાત થઈ હતી. આ મુલાકાત અડધા કલાકથી વધુ સમય સુધી ચાલી. આ દરમિયાન શું વાતચીત થઈ? ચાલો જાણીએ.
Mohan Bhagwat CM Yogi Meeting: મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે બુધવારે રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના સરસંઘચાલક ડો. મોહન ભાગવત સાથે મુલાકાત કરી. નિરાલા નગર સ્થિત સરસ્વતી શિશુ મંદિરમાં થયેલી આ મુલાકાતને શિષ્ટાચાર ભેટ ગણાવવામાં આવી રહી છે. અડધા કલાકથી વધુ ચાલેલી આ મુલાકાત દરમિયાન મુખ્યમંત્રી અને સરસંઘચાલક વચ્ચે રાજ્યની રાજકીય અને સામાજિક સ્થિતિ અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી. મુખ્યમંત્રીએ તેમને વર્તમાન રાજકીય પરિદ્રશ્યની સાથે સરકારની કામગીરીની પણ જાણકારી આપી.
આ સાથે જ સંઘના શતાબ્દી વર્ષમાં યોજાનારા કાર્યક્રમો અને આગામી યોજનાઓ અંગે પણ ચર્ચા થઈ હોવાના અહેવાલ છે. જો કે, વર્તમાન સંજોગોમાં આ મુલાકાતને ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહી છે, કારણ કે આવતા વર્ષે યુપીમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ યોજાવાની છે. બીજી તરફ યુપીમાં સંઘ પ્રમુખની સક્રિયતા પણ ઘણી વધી ગઈ છે. ભાગવત ગઈકાલે ગોરખપુરથી લખનઉ પહોંચ્યા હતા. અહીં સદભાવ બેઠક, કુટુંબ સંમેલન, યુવા સંવાદ અને અગ્રણીઓ સાથેના સંવાદ બાદ મોડી સાંજે મુખ્યમંત્રી સાથે તેમની મુલાકાત થઈ હતી. આ પહેલા 26 નવેમ્બરે અયોધ્યામાં મુખ્યમંત્રી યોગી અને વચ્ચે મોહન ભાગવત વચ્ચે મુલાકાત થઈ હતી, ત્યારે પણ અંદાજે 90 મિનિટ સુધી એકાંતમાં વાતચીત થઈ હતી.
શિક્ષણ અને સ્વાસ્થ્ય વ્યવસાય ન હોઈ શકે, સુલભ હોવા જોઈએ: મોહન ભાગવત
આ પહેલા સરસંઘચાલક ડો. મોહન ભાગવત બુધવારે લખનઉ યુનિવર્સિટીના માલવીય સભાગારમાં આયોજિત શોધાર્થી સંવાદ કાર્યક્રમમાં સામેલ થયા હતા. તેમણે રહ્યું કે, શિક્ષણ અને સ્વાસ્થ્ય મૂળભૂત જરૂરિયાત છે. તે વ્યવસાય હોઈ શકે નહીં. શિક્ષણ અને સ્વાસ્થ્ય દરેક માટે સુલભ હોવા જોઈએ. તેમણે કહ્યું કે, પશ્ચિમના લોકોએ શિક્ષણ સાથે છેડછાડ કરી. આપણી શિક્ષણ વ્યવસ્થા હટાવીને પોતાની વ્યવસ્થા થોપી દીધી.
અંગ્રેજોએ જે બગાડ્યું છે તેને ઠીક કરવું પડશે. સંઘનું કાર્ય દેશને પરમ વૈભવ સંપન્ન બનાવવાનું છે. હું અને મારો પરિવાર જ બધું છે, તેવું ન વિચારીને આખા દેશ માટે વિચારવું પડશે. સંઘ સમાજની એકતા અને ગુણવત્તાની ચિંતા કરે છે. સંઘને સમજવો હોય તો અંદર આવીને જુઓ. સંઘને માત્ર વાંચીને સમજી શકાતો નથી. સંઘે સંપૂર્ણ હિન્દુ સમાજને સંગઠિત કરવાનું એક જ કામ કરવાનું છે. સંઘ કોઈના વિરોધમાં નથી. સંઘને લોકપ્રિયતા, પ્રભાવ અને શક્તિ જોઈતી નથી.
સંશોધકોએ સત્ય સામે લાવવું જોઈએ
સરસંઘચાલકે કહ્યું કે, ભારતની દિશા અને દશા બદલવામાં સંશોધનની મોટી ભૂમિકા છે. સત્ય વાતો સામે આવવી જોઈએ. અજ્ઞાનતાથી ભારતને આપણે સમજી શકીશું નહીં. તેમણે સંશોધકોને અપીલ કરી કે, તેઓ જે પણ સંશોધન કરે તે ઉત્કૃષ્ટ, પ્રમાણિકતાપૂર્વક અને નિઃસ્વાર્થ ભાવે દેશ માટે કરે. તેમણે કહ્યું કે, સંઘ વિશે ઘણો દુષ્પ્રચાર કરવામાં આવે છે, તેથી સંશોધકોએ સાચું તથ્ય સમાજની સામે લાવવું જોઈએ.
