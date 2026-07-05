/રામ મંદિરના દાન ચોરી વિવાદ પર પહેલી વાર બોલ્યા મોહન ભાગવત, જાણો RSS વડાએ શું કહ્યું?

Mohan Bhagwat First Statement: RSSના વડા મોહન ભાગવતે હવે અયોધ્યાના ભવ્ય શ્રી રામ જન્મભૂમિ મંદિરમાં દાનપેટીઓમાંથી દાનપેટીઓની ચોરી અને ગેરઉપયોગના આરોપો પર એક મોટું નિવેદન આપ્યું છે. રવિવારે નાગપુરમાં આયોજિત સનમાર્ગ માઇન્ડ વેલનેસના ઉદ્ઘાટન સમારોહ દરમિયાન જ્યારે પત્રકારોએ તેમને આ ગંભીર વિવાદ પર પ્રશ્ન કર્યો, ત્યારે તેમણે સ્પષ્ટપણે RSSના સત્તાવાર અને મક્કમ વલણનો પુનરોચ્ચાર કર્યો.
મોહન ભાગવતે આ સંવેદનશીલ મુદ્દા પર સીધી ટિપ્પણી કરવાનું ટાળ્યું હતું, પરંતુ તેમણે RSSના મહાસચિવ દત્તાત્રેય હોસાબલે દ્વારા એક દિવસ પહેલા જાહેર કરાયેલા નિવેદનને સંપૂર્ણ સમર્થન આપ્યું હતું. મીડિયા સાથે વાત કરતા, ભાગવતે કહ્યું કે, ગઈકાલે (RSSના મહાસચિવ) દત્તાત્રેય હોસાબલેએ એક નિવેદન બહાર પાડ્યું હતું, તમે તેને જોઈ શકો છો. RSS વડાના આ હાવભાવ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે સમગ્ર RSS આ બાબત પ્રત્યે અત્યંત ગંભીર છે અને કોઈપણ ગુનેગારોને છોડવાના પક્ષમાં નથી.
દત્તાત્રેય હોસાબલેએ આ ઘટનાને અત્યંત નિંદનીય ગણાવી હતી
અગાઉ, RSSના મહાસચિવ દત્તાત્રેય હોસાબલેએ શુક્રવારે એક વિગતવાર નિવેદન બહાર પાડીને આ ઘટનાને અત્યંત નિંદનીય ગણાવી હતી. હોસાબલેએ કહ્યું હતું કે રામ મંદિરમાં રાખવામાં આવેલી દાનપેટીઓમાંથી કથિત ચોરીની આ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ ઘટનાએ દેશ અને વિશ્વભરના લાખો રામ ભક્તોની શ્રદ્ધા, ભક્તિ અને લાગણીઓને ઊંડી ઠેસ પહોંચાડી છે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે આ મંદિર પેઢીઓના સંઘર્ષ, બલિદાન અને સમર્પણ પછી બનાવવામાં આવ્યું છે, અને તેથી આવી બેદરકારી કે છેતરપિંડી સહન કરી શકાતી નથી.
દોષિતોને કડક સજા થવી જોઈએ અને વ્યવસ્થામાં સુધારો થવો જોઈએ
સંઘે ઉત્તર પ્રદેશ સરકાર દ્વારા રચાયેલી વિશેષ તપાસ ટીમ (SIT)ની કાર્યવાહીનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો. હોસાબલેએ માંગ કરી હતી કે તપાસમાં દોષિત કોઈપણ વ્યક્તિને કડક કાનૂની સજા મળવી જોઈએ. તેમણે શ્રી રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટને પણ અપીલ કરી કે તેઓ આને સરળ બાબત ન ગણે. સંઘે ટ્રસ્ટને નાણાકીય વ્યવસ્થાપન અને વહીવટી કામગીરીમાં રહેલી તમામ ખામીઓને તાત્કાલિક દૂર કરવા અને રામ ભક્તોની શ્રદ્ધા મજબૂત રહે તે માટે મજબૂત વ્યવસ્થા કરવા વિનંતી કરી.