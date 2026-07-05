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રામ મંદિરના દાન ચોરી વિવાદ પર પહેલી વાર બોલ્યા મોહન ભાગવત, જાણો RSS વડાએ શું કહ્યું?

Mohan Bhagwat First Statement: રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS)ના વડા મોહન ભાગવતે અયોધ્યા રામ મંદિરમાં દાનપેટીઓની ચોરીના વિવાદ પર એક મોટું નિવેદન આપ્યું છે. નાગપુરમાં મીડિયા સાથે વાત કરતા, તેમણે RSSના મહાસચિવ દત્તાત્રેય હોસાબલેના નિવેદનને ટાંકીને ગુનેગારો સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની હાકલ કરી. આ મામલે RSSના વડાનું વલણ જાણો.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 05, 2026, 05:23 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 05:23 PM IST
રામ મંદિરના દાન ચોરી વિવાદ પર પહેલી વાર બોલ્યા મોહન ભાગવત, જાણો RSS વડાએ શું કહ્યું?
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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