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સિયાને પૈસા નહીં પ્રેમ જોઈએ! એક તરફ કરોડપતિ કેતન, બીજીતરફ દુકાન ચલાવતો ચેતન

એક તરફ કરોડપતિ કારોબારી પરિવારનો કેતન અગ્રવાલ હતો, જેની સાથે સિયાના લગ્નની તૈયારીઓ ચાલી રહી હતી અને રાજસ્થાનમાં ભવ્ય સમારોહની ચર્ચા હતી. બીજીતરફ ચેતન ચૌધરી હતો, જેને સિયા પ્રેમ કરતી હતી. કેતનની હત્યા બાદ હવે લોકો કહેવા લાગ્યા છે કે પૈસાના બદલે સિયાએ પ્રેમ પસંદ કર્યો પરંતુ તેનો ઈરાદો ખોટો હતો. તેણે કેતનની હત્યા કરવાની નહોતી.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 25, 2026, 04:20 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 04:20 PM IST
સિયાને પૈસા નહીં પ્રેમ જોઈએ! એક તરફ કરોડપતિ કેતન, બીજીતરફ દુકાન ચલાવતો ચેતન
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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સિયાને પૈસા નહીં પ્રેમ જોઈએ! એક તરફ કરોડપતિ કેતન, બીજીતરફ દુકાન ચલાવતો ચેતન
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