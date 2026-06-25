/સિયાને પૈસા નહીં પ્રેમ જોઈએ! એક તરફ કરોડપતિ કેતન, બીજીતરફ દુકાન ચલાવતો ચેતન

જો બધુ કેતનના પરિવારજનોની યોજના પ્રમાણે ચાલ્યું હોત તો આ વર્ષે નવેમ્બરમાં ઉદયપુરના કોઈ ભવ્ય પેલેસમાં શહેનાઈ વાગી રહી હોત. મહેમાનોનો જમાવડો હોત, રોશનીથી શણગારેલો મહેત હોત અને કેતન અગ્રવાલ તથા સિયા ગોયલના લગ્નની તસવીરો તેના સંબંધીઓના ફોનમાં છવાયેલી હોત. પરંતુ ભાગ્યમાં કંઈક અલગ લખેલું હતું. આજે આ સંબંધ ચર્ચાનું કેન્દ્ર બની ગયો છે.
આ મામલામાં સૌથી વધુ ચર્ચા થઈ રહી છે સિયા ગોયલની. એક એવી યુવતી, જેના જીવનને લઈને અનેક સવાલો ઉઠી રહ્યાં છે. પોલીસ તપાસમાં સામે આવેલા તથ્યો અનુસાર, એક તરફ સિયાના લગ્ન પુણેના એક સંપન્ન પરિવારમાં નક્કી થઈ ગયા હતા. બીજીતરફ તપાસ એજન્સીઓને સંકેત મળ્યા છે, જેનાથી જાણવા મળે છે કે તે ચેતન ચૌધરીના સતત સંપર્કમાં હતા. પોલીસ અનુસાર છેલ્લા છ મહિનામાં બંને વચ્ચે 2004 ફોન કોલ થયા અને વાતચીતનો કુલ સમય આશરે 238 કલાક સુધી પહોંચી ગયો.
લગ્નની તૈયારી
કેતન અગ્રવાલ પુણેના એક પ્રતિષ્ઠિત કારોબારી પરિવારનો પુત્ર હતો. તે પારિવારિક રિયલ એસ્ટેટ કારોબારમાં ડાયરેક્ટર અને ચીફ માર્કેટિંગ ઓફિસરની ભૂમિકા ભજવી રહ્યો હતો. પરિવાર આર્થિક દ્રષ્ટિએ મજબૂત માનવામાં આવે છે. પરિવારજનો અનુસાર નવેમ્બરમાં તનાર લગ્નને ભવ્ય બનાવવાની તૈયારી ચાલી રહી હતી. ઉદયપુરમાં ડેસ્ટિનેશન વેડિંગની યોજના હતી અને તે માટે રાજસ્થાનમાં પેલેસ બુક કરાવવાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી હતી. પરિવારના લોકો જણાવે છે કે પ્રી-વેડિંગ શૂટથી લઈને લગ્નના દરેક કાર્યક્રમને યાદગાર બનાવવાની તૈયારી હતી. સિયાના જન્મદિવસ સમારોહ પર પણ મોટી રકમ ખર્ચ કરવાની યોજના હતી. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે 40 રૂમ બુક કરવામાં આવ્યા હતા. બંને પરિવાર ભવિષ્યના સપના જોઈ રહ્યાં હતા. પરંતુ આ દરમિયાન પોલીસ તપાસમાં એક બીજી કહાની સામે આવવા લાગી.
કોણ છે ચેતન જેને પ્રેમ કરતી હતી સિયા
પોલીસ અને સ્થાનીય સૂત્રો અનુસાર ચેતન ચૌધરીનો પરિવાર પુણેમાં વ્યવસાય સાથે જોડાયેલો છે. કહેવામાં આવે છે કે તેણે બીબીએનો અભ્યાસ શરૂ કર્યો, પરંતુ પૂરો કર્યો નહીં. તેનો પરિવાર કોઈ મોટા કોર્પોરેટ સમૂહ સાથે જોડાયેલો નથી. જાણવા મળ્યું કે શહેરમાં તેની દુકાન છે. પરંતુ તપાસ એજન્સીઓ પાલ તેની આર્થિક અને સામાજિક પ્રોફાઇલની તપાસ કરી રહી છે. આ કારણે હવે ચર્ચા થઈ રહી છે કે આખરે સિયાના જીવનમાં શું ચાલી રહ્યું હતું. લગ્ન નક્કી હતા અને તૈયારીઓ ચાલી રહી હતી. તો બીજીતરફ સતત સંપર્કમાં કેમ હતી? આ સવાલનો જવાબ તપાસ એજન્સીઓ શોધી રહી છે.
11 ફેબ્રુઆરીએ મુલાકાત, 19 ફેબ્રુઆરીએ રોકા
પરિવાર અનુસાર 11 ફેબ્રુઆરીએ બંને પરિવારોની મુલાકાત થઈ હતી. થોડા દિવસ બાદ 11 ફેબ્રુઆરીએ રોકા સમારોહનું આયોજન થયું. ત્યારબાદ સિયા માત્ર થનારી પુત્રવધૂ નહોતી, તે અગ્રવાલ પરિવારી સભ્ય બની ગઈ. તે ઘરે આવવા-જવા લાગી. હોળીના કાર્યક્રમમાં સામેલ થઈ. પૂજા-પાઠ અને પારિવારિક આયોજનોમાં હાજર રહી. પરિવારજનોનું કહેવું છે કે તેના વ્યવહારથી ક્યારેય ન લાગ્યું કે તેને આ સંબંધ પસંદ નથી. આ કારણ છે કે આજે પણ પરિવારના સભ્યો આઘાતમાં છે.
વાયરલ વીડિયોથી ઉઠ્યા સવાલ
સોશિયલ મીડિયા પર સામે આવેલા રોકા સમારોહના વીડિયોએ પણ લોકોનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. વીડિયોમાં કેતન અને સિયા બંને ખુશ જોવા મળી રહ્યાં છે. રીંગ સેરેમનીથી લઈને પારિવારિક તસવીરો સુધી, દરેક દ્રશ્યમાં બધુ સામાન્ય લાગી રહ્યું છે. આ વીડિયો જોઈને સોશિયલ મીડિયા પર વિવાદ છેડાયો છે. ઘણા લોકો સવાલ ઉઠાવી રહ્યાં છે કે સંબંધને લઈને એટલું અસમંજસ હતું તો તે સમયે સ્પષ્ટ કેમ કરવામાં ન આવ્યું.
17 જૂને કેફેમાં થયેલી મુલાકાત શંકાના ઘેરામાં
પોલીસ તપાસ અનુસાર 17 જૂને સિયા અને ચેતન પુણેના લુલ્લાનગર સ્થિત એક કેફેમાં મળ્યા હતા. તપાસ એજન્સીનો દાવો છે કે આ મુલાકાતનો સંબંધ સમગ્ર ઘટનાક્રમ સાથે હોઈ શકે છે. પોલીસ તે તપાસ કરી રહી છે કે શું લોહાગઢ કિલ્લાની જાણકારી પહેલા શેર કરવામાં આવી હતી. આ દિશામાં ડિજિટલ પુરાવા, કોલ રેકોર્ડ અને સીસીટીવી ફુટેજની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. પોલીસ અનુસાર સીસીટીવી ફુટેજમાં હૂડી પહેરેલી વ્યક્તિ જોવા મળી. તેના આવવા અને જવાનો સમય જોયા બાદ જાણવા મળ્યું કે બધી ગતિવિધિ માત્ર 48 મિનિટમાં પૂરી થઈ ગઈ. તપાસકર્તાનું અનુમાન છે કે ઉપર પહોંચવા અને પરત આવવાનો સમય કાઢી લેવામાં આવે તો તે વ્યક્તિ કિલ્લા પર ખુબ ઓછો સમય રોકાયો હતો. આ વાત પોલીસને અસામાન્ય લાગી અને તપાસને નવી દિશા મળી. પોલીસ અધિકારીઓનું કહેવું છે કે પૂછપરછ દરમિયાન ઘટનાક્રમને લઈને અલગ-અલગ વિગતો સામે આવી. આ પાસાઓને ડિજિટલ પુરાવા સાથે મેચ કરવામાં આવી રહ્યાં છે. તપાસ એજન્સીઓ તે સમજવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે કે ઘટના પહેલા અને બાદમાં ખરેખર શું થયું હતું.
કોર્ટે બંનેને પોલીસ કસ્ટડીમાં મોકલ્યા
આ વચ્ચે વડગાંવ ન્યાયાલયે સિયા ગોયલ અને ચેતન ચૌધરીને 29 જૂન સુધી પોલીસ કસ્ટડીમાં મોકલ્યા છે. લોનાવાલા ગ્રામીણ પોલીસે કોર્ટને કહ્યું કે મામલામાં હજુ ઘણી તપાસ બાકી છે અને પુરાવાનું વિશ્લેષણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. કોર્ટે પોલીસની માગને સ્વીકાર કરતા બંને આરોપીઓને કસ્ટડીમાં મોકલ્યા હતા.